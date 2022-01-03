《美國與中國》後記：川普迫使美國承認對華政策失敗，「反倒教會狗在地毯上拉屎拉尿」

文：潘文（John Pomfret）

【中文版後記】

二○一六年美國總統大選前的幾個月，我為本書寫了一篇後記。很難想像過去四年，美國和中國糾纏交織的故事會發生如此戲劇性的變化。由於全球新冠肺炎疫情肆虐，在川普總統和中國共產黨總書記習近平的領導下，美中兩國的雙邊關係進入一個衝突和重新評估的時期。自二次世界大戰、內戰烽火使中國成為共產國家以來，美國與中國的關係不曾如此波濤洶湧。

美中兩國領導人的教條意識相吻合，而兩國之間的競爭也加劇。川普和在他之前的歷任美國總統大不相同，他擁護族裔本位的民族主義，將自私自利的企業精神和民粹主義結合起來，爭取白人勞動階級的支持。習近平的中國，則以仇外的大漢民族主義呼應川普的行徑。不過，中國在新疆和其他地方侵犯人權的行為，使得川普囚禁難民子女的舉動看來像是一場兒戲。

川普當選之後，拆毀共和、民主兩黨自尼克森時期以來對中國的共識。昔日的共識是，美國別無選擇，需抱持其向來的使命，將中國拉進世界，並透過建設性的交往，設法與北京建立和諧關係。誠如一九六八年尼克森所言，中國太大了，不容聽任其「養成自己的幻想、懷抱仇恨，又威脅到鄰國」。川普的當選，代表上述對華政策的終止——至少暫時如此。

川普迫使美國承認早先的對華政策失敗，這毫無疑問該歸功於他。美國習慣於今天先付出代價、換取其實很容易遭對方毀棄的、明天會有良好行為的承諾；這種習慣未能產生一個服膺西方價值觀的中國。借用國務院前資深官員理查．阿米塔吉（Richard Armitage）的話來說，美國的對華政策「反倒教會狗在地毯上拉屎拉尿」。

然而，問題出在川普未拿出嶄新的、可行的範例來汰換舊政策。幸而知識份子對所謂兩國集團（G2）的幻想——即美國和中國注定攜手共同解決世界問題——已經消失。但在川普管理美國盟國的過程中，將美中關係嵌入美國在歐洲和亞洲同盟網絡的戰略選擇也消失了。

川普團隊正確地看到，中國的制度是一種不能容忍的、掠奪性的制度。博明（Matthew Pottinger）曾是一名觀察敏銳的駐華新聞記者和美國海軍陸戰隊情報官，他在川普政府的國安會服務。在他領導下，政府摒棄原先認為，中國這個國家正往自由方向演進的觀念。川普政府認定，中國是個意志堅定、不會更改的列寧主義國家。

列寧主義這種政治哲學，主張鬥爭並追求主宰他人。川普政府官員認為，北京試圖從地緣戰略、商業和科學上征服美國。與此同時，美國也天真地尋求與中國和平共存。依此觀點，當美國說「雙贏」時，中國人認為：「太好了，這代表我們將贏得兩次勝利。」

借用政治哲學家提摩太．賈頓．艾許（Timothy Garton Ash）的話來說，川普團隊看出目前中國的專制主義將列寧主義和資本主義融於一爐，堪稱史無前例，這種政體是「對自由民主有系統的敵手，和二十世紀的法西斯和共產主義政權如出一轍」。艾許寫道，中國模式提供「亞、非、拉開發中國家走上現代化的另一條道路」。

美國透過二○一七年十二月發表的《國家安全戰略》（National Security Strategy），重新釐清此一對中國的觀點。這份政策文件首次將中國列為修正主義強國、美國的競爭者。稍後於二○一八年三月，美國聯邦貿易代表發表的報告也認為，中國採行強制性技術轉讓的政策，目的是要萃取西方、特別是美國的產業精華，以便中國公司能毀滅西方企業，並非與其競爭。

美國轉向疏離中國，並不限於政府部門，而是遍及到整個社會。二○二○年，皮優研究中心（Pew Research Center）所做的民調顯示，約三分之二美國人對中國持負面意見，這是皮優從二○○五年開始調查此意見以來的最高比例。對中國抱持好感的美國人只有約四分之一，也是歷來最低的比例。美中關係的周期再次轉向指責和恐懼。

在中國，鐘擺也盪向仇恨和不信任。猶有甚者，川普擴大了美國社會內部的分歧，加上他對新冠肺炎病毒大流行（COVID-19 pandemic）的處理乖張無方，加深了中國得意洋洋的論調，而這種論調最初在二○○八年金融危機時期出現。中國的國營傳媒告訴民眾，美國和自由民主制度陷入無可遏止的衰退情境。

為了強調這點，奉行列寧主義宣示的「美國輸了，中國贏了」，每天晚上，所有媒體皆為國營的中國會在新聞播報中，比較美國與中國每日的新冠肺炎感染人數，美國已飆升逾十五萬人，而中國經常掛零。中國的社群媒體厚顏無恥地給川普取了個綽號「川建國」。在許多中國人看來，「美國」沒那麼美麗了。

中共中央總書記習近平還加速倒退正面積極的變化，其原本使許多人對中國朝向更自由、更開放的社會演進抱有極大希望。在習近平領導下，中國共產黨回歸極權主義的根基，並試圖再次驅除美國思想對中國社會的影響。中共的觸角深入到私營部門內部：增強對異議人士和維權律師的壓迫；壓迫慈善機構和環保組織，在其帝國邊區，如香港和新疆；將不同信仰的人士送進監牢。