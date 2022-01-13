食餐熱辣辣飯餸，唔係人人做到——兩餸飯熱潮背後的香港故事

（編按：原文於2021年12月20日發布）

最近出街，有冇發覺多咗賣兩餸飯店舖？百物騰貴年代，25蚊一個飯盒任揀兩餸，咕嚕肉配番茄炒蛋，已經足夠填飽肚皮。社工Andrew去年12月成立「香港兩餸飯關注組」，至今吸引逾34000人加入（編按：截至1月11日，群組內已有超過4萬人）。佢估計現時全港有200間賣兩餸飯店舖，熱潮背後反映香港人生活狀態：食飯太貴、返工太累、收工太夜，「佢（兩餸飯）填補咗好多人喺屋企煮唔到飯，又食唔到家常菜嘅空隙。」

一年前Andrew成立「兩餸飯關注組」，起初想分享和紀錄有邊間兩餸飯好食，但今年加入成員數目暴增。佢觀察幫襯兩餸飯嘅人，基層市民佔3至5成，有唔少著制服打工仔，例如巴士司機、大廈物管、維修師傅等，亦有唔想煮飯嘅家庭主婦和白領。

Andrew慨嘆，香港人生活好忙，無時間好好煮一餐畀自己食，唯有買兩餸飯填飽肚皮。以佢自己為例，平時喺鴨脷洲返工，傍晚5點50分收工，返到屯門屋企已經夜晚7點半，太太亦要返工，無精力每日煮飯。如果一家日日去茶餐廳或酒樓食晚市，膳食開支太貴。兩餸飯成為快餐之選。

Photo Credit: 圖片由作者提供

每個人買兩餸飯都有佢嘅故事。Andrew憶述，曾經有網友喺群組問，爸爸凌晨1點先收工，有冇兩餸飯店舖收1點，「有啲人當然會笑，全世界圍住你老豆轉咩？有啲人甚至話，你係乖女你乜買盒飯返去畀佢囉。佢話佢老豆鍾意熱辣辣，佢老豆做司機。」原來食到熱辣辣飯餸，唔係個個香港人做到。

網友喺群組分享自己買嘅兩餸飯之餘，偶爾講吓生活狀況。有家庭主婦分享自己揀兩餸飯時，鍾意揀食魚，話食飽先有氣力湊仔。Andrew就會留言支持，「喺群組會見到呢啲，我會打吓氣話好媽媽，大家就會感覺好好。」

Andrew認為兩餸飯大熱，亦因為茶餐廳越嚟越唔抵食，食肆經營成本高漲，最後犧牲食物質素。有次佢去公司附近茶記食午餐，一客50蚊海鮮焗飯，搵到一粒俗稱「淡菜」嘅平價海蚌，加上佳寶質素嘅蝦仁和魚塊，「唔好怪兩餸飯威脅你哋食店生存，呢啲點畀人食？」

佢分析兩餸飯有經營優勢，面積細租金低、人手需求少，最低限度一個炒餸、一個潷餸已經夠，餐飲售價自然可以調低。就算味道唔算好好食，但顧客隔住玻璃揀餸，起碼中伏機會大減，「好差兩餸飯根本唔會賣得出，但好差嘅A、B、C餐午餐，都可能會呃到人。」

Photo Credit: 圖片由作者提供

近期深水埗有食肆開始轉型，例如燒味檔、大排檔、燉湯店都兼賣兩餸飯。Andrew形容，兩餸飯已經進入戰國時代，旺角一區起碼有30間，其他區平均有10至12間，估計全港有200間，關注組搜集資料成立「香港兩餸飯地圖」，希望提供更多資訊畀消費者。兩餸飯亦出現新款式，例如西九龍中心有素食兩餸飯、油塘有龍蝦兩餸飯、冬天有臘味甚至開始有泰菜款式。

Andrew話，自己鍾意兩餸飯，在於有得揀，「可以揀兩餸、三餸、走飯、多菜少肉、三個肉餅或者只睇唔食。」佢話暫時仲未食厭，反而阿仔最先投訴，「買雞翼、豬扒畀阿仔，食咗兩、三次，阿仔話可唔可以食其他。」重味、多油嘅兩餸飯，始終不及住家飯好食，但有頭髮邊個想做癩痢？今晚返屋企，如果你食到健康好味住家飯，應該多謝負責煮飯嗰位家人、工人或者自己。

後記：兩餸飯歷史悠久，曾經喺2003年沙士時期流行過，近年再復興，呢個現象好值得探討。其實世界各地有兩餸飯店舖，台灣有便當、美國有panda express、澳洲有禚家。 我屋企樓下都有兩餸飯，有時唔想煮餸，都會買淨兩餸，自己煮白飯。食一餐半餐ok，但講口味一定無阿媽煮咁好食。Andrew話，有群組成員日日食兩餸飯，一個月肥咗十磅，兩餸飯係慳咗錢、時間，但無咗健康就唔抵。

至於點揀兩餸飯？Andrew教大家竅門：

先睇有冇新鮮煮起、有冒煙菜式；如果個盤得返一半或更少，就唔會首選。 觀察餸菜外觀，咕嚕肉唔應該多汁或包裹太多粉，如果啲醬汁、油脂「凝住」就要避開。 唔係間間兩餸飯有魚賣，一般要加錢先有，最好問清楚。 避免盤搭盤嘅兩餸飯，可能有衛生問題，水蒸氣太勁可能夠熱，但亦會焗到老晒。 想健康啲應該揀少汁、蔬菜，但有人會覺得唔抵食。

Photo Credit: 圖片由作者提供 「兩餸飯關注組」版主Andrew。

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

（標題為編輯所擬，原標題：「專訪兩餸飯關注組版主 熱潮背後嘅香港故事」）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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