2021/12/29,
國際

馬來西亞也有地方獨立運動？ 「一國兩制」的消失讓砂拉越分離主義抬頭

馬來西亞也有地方獨立運動？ 「一國兩制」的消失讓砂拉越分離主義抬頭
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

MA63作為法定文件，其擁有比馬來西亞聯邦憲法更高的地位。內文所賦予的自主權，至今普遍上被視為砂拉越與沙巴在馬來西亞理應與馬來半島享有「三邦平等」地位的象徵。不過後來中央政府卻將砂拉越與沙巴將為州的地位。

疫情之下，位於婆羅洲北部的馬來西亞砂拉越於2021年12月18日舉行了第十二屆州選舉，由執政聯盟「砂拉越政黨聯盟」（Gabungan Parti Sarawak，簡稱GPS，前國陣陣營）、砂拉越全民團結黨（Parti Sarawak Bersatu）、希望聯盟（Pakatan Harapan）、肯雅蘭全民黨（Parti Bumi Kenyalang）及砂拉越民志黨（Aspirasi）等相互角逐82個議席。

無獨有偶，12月14日，即砂拉越州選舉前四天，掌管國會與法律事務的首相署部長拿督斯里旺朱乃迪提呈法案，修改聯邦憲法第1（2）條文，將「聯邦州屬」恢復為1976年以前的「馬來亞州屬」及「婆羅洲州屬」，恢復沙巴和砂拉越名義上與西馬半島平等的地位。此提案也獲得全數國會議員所通過。

砂拉越選舉與馬來西亞其它地區的選舉不同，這次在砂拉越各大城鎮可以看見「爭取自主權」、「恢復MA63權益」、「脫離馬來西亞」、「我們要求獨立公投」等追求自主權甚至獨立的政治標語，這也是首次有立場鮮明的「獨派」政黨投入選舉。選舉結果出爐，除了GPS陣營大勝之外，爭取獨立公投為訴求的肯雅蘭全民黨在一些選區獲得第二高票，甚至擊敗傳統反對黨如民主行動黨（Democratic Action Party，DAP）的候選人。這彷彿釋出一個訊息：部分砂拉越人民確實存在不滿聯邦政府的聲音，也開始接受並思考砂拉越脫離馬來西亞的可能性。

在過去，加拿大魁北克、西班牙加泰隆尼亞、蘇格蘭等都有出現分離主義的聲音，旨在脫離母國長期以來不平等對待下所產生的相對剝奪感。然而，為何砂拉越也會出現脫離馬來西亞的聲音？而所謂的「恢復自主權」又是怎麼一回事？

「犀鳥之鄉」：已不復存在的砂拉越王國

早在16世紀，砂拉越原是汶萊王國的屬地。1841年英國探險家詹姆士·布洛克（James Brooke）因平定汶萊內亂，因而從汶萊蘇丹手中獲得砂拉越部分地區的管轄權，成為砂拉越第一位「白人拉惹」（White Rajah）。爾後，布洛克積極擴張砂拉越領土，逐步形成如今的版圖，並設有五個省份。1864年，美國、英國都相繼承認砂拉越為主權獨立的國家，布洛克也在砂拉越發行法定貨幣。

布洛克家族雖然是英國人，但他們卻是以家族名義管理並統治砂拉越，與英國政府無直接關係。直到二戰日軍侵略，第三任「白人拉惹」查爾斯·布洛克無力抵抗日軍的攻擊，砂拉越進入日據時代。二戰結束以後，查爾斯無力重建砂拉越，便把砂拉越的管轄權度讓給英女王，砂拉越正式成為英國直轄殖民地。此時砂拉越的狀態，還是以一個國家格局的政體進行管理，甚至與其他國家持有外交關係。

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Photo Credit： Borneo Asian Reports
1946年，布魯克家族決定將砂拉越交給英王直接管轄，一些砂拉越民眾走上街頭進行抗議

1962年，馬來亞半島首相東姑·阿都拉曼提出成立「馬來西亞」計畫的想法，把其他東南亞的英殖民屬地納入版圖，而這樣的計畫構想也率先獲得了當時新加坡總理李光耀（當時仍屬英國託管地）響應，目的是在於打擊共產主義對東南亞的威脅。但東姑擔心，以大部分華裔人口結構的新加坡與馬來亞合併以後，將會威脅馬來人的政治地位，因此堅決希望合併新加坡以外的北婆羅洲（現稱沙巴）、砂拉越及汶萊。

在英國方首肯之後，正式探討實行並成立「馬來西亞」的可行性。除了臨時拒絕合併的汶萊以外，為了收集砂拉越及北婆羅洲人民對成立馬來西亞的民意，1962年由英國銀行大亨Lord Cobbold為首，成立葛波委員會（Cobbold Commission）到砂拉越去搜集民意。

根據報告結果，總民意為各三分之一：三分之一人接受無條件同意成立馬來西亞、三分之一人表示成立馬來西亞一事仍續觀望；三分之一人表示反對成立馬來西亞。然而，該委員會所採取的抽樣方法日後引發爭議，因委員會僅在古晉（砂拉越首都）用焦點訪談形式詢問社會上的政商名流，帶來結果上嚴重偏差及代表性不足的問題。當時砂拉越人聯黨（SUPP）主張反對馬來西亞計畫，並到各大城鎮宣講甚至發動遊行抗議，即使如此，委員會報告最終提呈的詮釋方式，為「超過一半的人不反對成立馬來西亞」，在反對聲浪中，奠定了北婆羅洲以及砂拉越確定合併馬來西亞的「正當性」。

雖然如此，沙巴、砂拉越的領袖仍樂見其成，因為他們認為這是「平等共組」馬來西亞，也是「各邦平等」的馬來西亞。

MA63的承諾與聯邦的干預

1963年9月16日，由馬來亞、新加坡、砂拉越及沙巴（合併後之「北婆羅洲」名稱）組成的馬來西亞正式成立。英國與馬來西亞參組各方先後簽署《跨政府委員會報告》（IGC Report）、《18點協議》、《20點協議》（18-point, 20-point agreement） 以及《馬來西亞協定》（Malaysia Agreement，又稱「MA63」），其內文保障沙巴、砂拉越及新加坡在馬來西亞得以保有諸多自主權益，包括官方語言、宗教、海關、教育、石油稅收等自主權。

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Photo Credit： The Borneo Post
第一任砂州首長史蒂芬·甘隆寧甘（Stephen Kalong Ningkan）於1963年9月16日宣布馬來西亞成立。

MA63作為法定文件，其擁有比馬來西亞聯邦憲法更高的地位。內文所賦予的自主權，至今普遍上被視為砂拉越與沙巴在馬來西亞理應與馬來半島享有「三邦平等」地位的象徵。因此在沙巴及砂拉越政壇，「恢復MA63權益」也是近年來主打的政治訴求，以喚起中央政府正視這兩地長期以來所面對的不公。根據MA63，意味著沙巴及砂拉越可以部分實行及維持過去所擁有的政策，以維持當地的文化及自決 （self-determination） 地位。


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