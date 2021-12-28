外派越南台廠非唯一工作路徑，轉職日商成為跨國人才也是選項之一

案例1：邦尼大學時期以交換學生身分到越南學習，畢業後留在越南就業，離開第一份台廠的工作後，踏出舒適圈轉職日商知名事務機品牌，挑戰開發型業務的角色，任職期間勤跑客戶，三年來累積廣大客戶群，遍布南越各省各產業，一邊適應不同國籍同事間的文化差異（台/日/韓)，並屢次獲得公司MVP等殊榮。 同時加入台商會擔任商會幹部服務台商。工作之餘，和好友成立越台青社團，舉辦多元活動講座，並於越南創立文藻校友會等。用心經營人脈網，如今，她成功創業投入電商事業，為自己越南生涯寫下新篇章。

西進中國已成過去，2016年開始台灣喊出新南向，外派越南工作已成主流，2022年的此時，外派越南到「台廠」工作也非唯一路徑，進入越南日商也是一個不錯的選項。

越南亞洲外商廣招中文人才

越南在2020年躋身全球吸引外商投資最多的前20國家，2021年前四大投資國都來至亞洲：新加坡、韓國、日本、中國。

外商進入越南後，不僅更有利面向全球市場，也瞄準開拓廣大的越南市場，這當中細分兩大區塊：

1.當地越南公司。

2在越南的外商公司：美商、德商、韓國公司、日本商社、法商、中國企業等。

主掌在越南的「中文市場（中國、台灣、香港、新加坡、馬來西亞）」是外商全球布局重要策略之一，而這些越南外商公司，投入經營「中文市場」動作最大的「日商」，特別喜愛聘僱台灣人才。

日商投資越南的產業類型廣泛，提供較多服務業工作機會，例如：房地產、販賣機服務推廣、事務機器租賃買賣、團膳餐食、醫院診所。開出工作職缺通常是行銷、業務，工作主責拜訪客戶，推廣自家產品服務，達成公司營業目標。

日商和台廠傳統產業工作環境比較下，接觸人群機會多、工作時間靈活、生活作息彈性、活潑工作氛圍，慢慢受到台灣青年喜愛，轉職日商發揮長才。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 越南胡志明市市政廳

在越台日商文化差異造就不同工作優勢

台日工作文化本就不同，日本人工作壓力大，但注重生活品質，日商會提供個人宿舍、不住工廠，可按自己喜好選擇合適的市中心區域居住，下班後有更多時間融入在地生活，追求「工作與生活」的平衡。

工作方面，目前越南中文市場是相當廣大的一片處女地，商機滾滾，開發客戶輕鬆有效，尤其產品服務具有相對優勢時，幾乎是輕鬆輾壓競爭者。若能對市場做出有效分析，統整有效的營銷策略，一旦獲得認可，社內會傾全力支持，幫助從0到1達標；日商提供人才較大的自由度、發揮空間，培養成為獨當一面的跨國工作者。

至於日商薪資福利，有豐富工作經驗者能爭取到「Global Pay」（房屋補貼、機票、年假）配套，而若是日本本社派任當地，會有全方位的薪資福利配套，包括外派津貼、房屋補貼、交通、機票、年假等；至於薪水，若是年資3至5年者，本薪（月）起薪為2000美金至3000美金。

在日商，累積哪些職業發展優勢？

案例2：北笙任職於日本某房產集團，擔任越南中文市場的銷售經理，主責各大建案的房屋銷售。2018年中美貿易衝突加劇後，中國家具工廠大量外移越南。傳統中國人觀念：「有土斯有財」，迎來一大波的「中國購房團」，成群的中國人報團來買房，採購單位以「層」計算，一次買幾十間、上百間都有。 北笙有留日的碩士文憑，畢業後也曾在日本工作，職涯發展以取得日本商社正式雇員為目標。日本傳統職場文化階級觀念很重，女性及外國人的工作表現長期不受到重視，升遷緩慢幾乎無望。離開日本後，北笙選擇來到越南日商工作，看好越南的發展優勢，利用第三國卡位，以此取得正式雇員身分。

北笙目前已完成社內3年基礎歷練，前進下一階段，5年可轉正式雇員評等，而對職涯發展階梯，擁有「海外」工作經驗，工作資歷更豐富，他日轉職換工作，漂亮的履歷，更容易談到高薪。

Photo Credit: iStock

而關於在越南日商累積的職涯優勢，我舉自己的工作經驗為例。

1.提升國際視野

我的公司總部在日本，跨國分公司分布於澳洲、中國、新加坡、馬來西亞、越南。疫情之前，日本本社的社長，及各國分公司的主管經常到越南視察，因而能近距離和國際菁英共事，以此提升國際視野，掌握國際商業脈動。

2.多重語言力

我服務的越南分公司有日本人、韓國人、台灣人、越南人。內部溝通語言是英文，為有效率工作，持續進修及提升英文能力，是公司對我們的基本要求，而在日商工作，我也自發性培養第二外語言日文。

3.包容力及適應力

與不同背景的各國人才共處，需要花時間去了解、適應甚至是包容彼此文化的差異，我認為「跨文化能力」，建立在「尊重」的基礎上，進而產生良好、互信的互動。

轉職日商，對於職涯發展有哪些機會？

「海外/外商」工作經驗，意味著升級打怪的級數更高，對我而言，也助我在回台後職業身價向上跳階。

因著疫情影響和家庭因素，讓我一度思考結束越南工作，返台後打開履歷即收到面試邀請，和出國前相較，徵才公司不論是知名度、規模都更大，薪水與福利豐碩，職位也更高。

我好奇身價變高的原因，而在與前台灣公司人資主管諮詢後，前同事表示：「外商講究法理情及結果導向，擁有跨國外商工作經驗，意味著有即戰力，能承受高壓，有解決問題能力。」

對於出海外派的職業選擇，一種是你可以獲得的工作機會，一種是你嚮往的企業或工作環境。過去台灣人到越南大多視「到台廠」工作為唯一路徑，如今在越南「中文市場」商機大增下，當地外商也紛紛廣招台灣人才，開啟了更多的機會。

職業發展需要挑對土壤，「橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳」，同樣一個人，不同環境換來不同的發展結果。職業選擇，沒有對錯，只有你心中那幅理想藍圖，有時候，選擇比努力更重要，讀完本文，願能助你規劃更理想的海外職涯與生活。

Photo Credit: iStock 地標塔 81（The Landmark81）是位於越南胡志明市的摩天大樓，為全越南目前第一高大廈。

註：若有興趣取得在越日商工作機會資訊，可參考日本人力仲介公司（Japan HR Agent Recruitment Vietnam)，目前RGF、Career Cross、JAC、freec.asia、 Careerbuilder等日商也有在越南成立分公司，此外也可透過在越台青相關社團獲得資訊，例：Vivi in Vietnam、越南台灣熊會等。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒

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