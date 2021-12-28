當移工Latifah與阿嬤相遇，整個家族都來協助：「希望她把中文帶回印尼」

2020年2月，Latifah第一次從印尼來到台灣；在雲林一幢透天厝裡，張家也迎來他們的第一位移工。對新手雇主而言，與陌生外國人密切相處、合作，充滿未知與不安。中文溝通不順、個性習慣不合，也需要長期的調整適應。衝突與挑戰是必然，而這個家庭告訴我們，磨合沒有速成，最好的答案，只有耐心的理解與陪伴。

勞動的手

那雙手在工廠捲過毛巾，撿過資源回收，挑過堆肥到街上賣。四處遷移打工，養育起一個家庭。工作的空檔，一雙手合十祈禱，每日早晚拜拜。幾十年來，照顧他人、虔敬神明，成為丟不掉的信念。糙硬溫暖的雙手，善於給予，不習慣承接。

手的主人，今年93歲。

張家阿嬤坐在寬敞的木椅裡，爬滿歲月的掌心，握著另一個人的手——Latifah坐在阿嬤左側，兩雙勞動的手，一老一少，安靜地牽住彼此。

去年年初，Latifah走進張家，和阿嬤、阿嬤的小女兒Aki成為家人。每天早上6點，這雙手起床準備早餐、攙扶阿嬤到神明廳拜拜，展開一天的家務：打掃、拖地、洗衣、做午晚餐、幫阿嬤洗澡⋯⋯。晚上阿嬤在臥房裡看電視，Latifah在一旁陪伴，一天的工作，伴隨阿嬤闔眼入睡而結束。

Photo Credit：One-Forty 每天在同一個屋簷下生活的Aki、阿嬤、Latifah（由左至右）。

照顧別人大半生的阿嬤，或許沒想過有一天，會有另一雙陌生的手，來到家中照顧自己。

長達7年的拔河

採訪當天是週日下午，張家的客廳坐滿了人。阿嬤的女兒女婿、外孫女與曾孫女，紛紛在假日回來，橫跨四代的家庭，團聚在阿嬤身邊。「我們都是從小被她（阿嬤）照顧到大。有時候覺得不要回來，她們也可以少煮一些、不用那麼累。但不行！她一直打電話，堅持要全家一起吃飯。」

跟One-Forty聯繫的張小姐，是阿嬤的孫女，幾乎天天帶家人來探望阿嬤，和Latifah的互動也密切：「照顧別人，對阿嬤而言是很重要的價值。即便到現在，她還是把很多家裡大小事放在心上：每個月電梯維修工人的工資會先準備好、每天開冰箱看看買了什麼東西⋯⋯。所以過去說要聘請移工，她會跟妳家庭革命的！她覺得這些都可以做、不需要有一個人來照顧她。」

Latifah到來之前，家中只有阿嬤跟Aki兩人同居，三餐、清潔都由Aki負責。阿嬤年屆80之後，依然喜歡騎著腳踏車在外頭晃，給年幼的曾孫女買個麵包、到隔壁空地種菜；門外長長的街道，曾經也是阿嬤一雙手、一根掃把維持整潔：「有時候同事傳照片給我看：『恁阿嬤閣在掃土跤！』」張小姐笑著說：「她是非常熱心的人。鄰居出遠門，她還幫忙收信件、倒垃圾，跟街坊的關係非常好。」

然而Aki也表示，隨著年歲漸高、身心出現退化跡象，越來越多危險潛伏在阿嬤獨處的白天裡。「平常我們都要上班。有時候她在家煮飯，瓦斯會忘記關，要她別煮飯，又會有一些爭執。」年老之後，阿嬤也不適合長時間走動、站立，移動速度緩慢，走在人車疾馳的馬路上安全堪慮。然而風險無所不在的日常裡，沒有一個人守在阿嬤身邊，留意她的安危。

「真的都是安全性的考量。如果有一個人能陪在阿嬤身邊、幫她打理一些家務，我們也希望能讓阿嬤多去外面走走。以她的年紀，也確實需要一個人來照顧她。」

Photo Credit：One-Forty

Photo Credit：One-Forty 週日下午，橫跨四代的家庭，回到阿嬤身邊。後排左起：張小姐，阿嬤的大女婿、大女兒，張小姐的女兒。

張小姐回顧，從阿嬤85歲左右，家人們開始向她溝通聘請移工的事。但阿嬤一方面好強，另一方面想到跟外國人共同生活、無法溝通，一直強烈排斥。直到兩年前，Aki因意外事故跌倒骨折。靜養期間，原本貼身照顧阿嬤的責任，突然無人承擔。阿嬤發現身邊子女的困難，才終於妥協，答應請移工來到家中。

Photo Credit：One-Forty

剛好Aki身邊友人家中有移工照顧中風的母親。長輩有照護需求的台灣人互相交流，介紹仲介給彼此認識。Aki在仲介提供的名單中，看見Latifah曾在阿拉伯有過家管經驗，與家中需求相符；線上面談之後，也覺得Latifah看起來純樸、合意，決定與仲介簽下合約。

經歷長達7年的拔河，張家迎來她們的第一位移工。

母親與母親

於此同時，一個母親正要離開生病的丈夫、兩個成長中的兒子，從印尼飛來台灣。

與許多移工相同，來台灣之前，Latifah有段時間全職在家照顧孩子與長輩；丈夫生病之後，無人負擔家計、在印尼也找不到條件好的職缺，她決定受訓來到台灣工作。張小姐回憶當時跟Latifah一起和印尼的家人們視訊：「看到她母親跟她的先生一起住、有兩個孩子，老大就跟我們家這隻一樣大，」張小姐指著坐在Aki身邊的小女兒：「我是用一個母親的身份，看待另一母親的角色，可以理解Tifa來到這麼遠的地方工作，都是希望家人能得到照顧。」

Tifa是他們平常稱呼Latifah的方式。共感移工的人生背景，張家在Latifah來台之後，花許多心思讓這位新成員融入家庭：高雄的三女兒寄來大箱印尼零食；在桃園讀大學的曾孫用Google翻譯寫一封印尼文的信，感謝Latifah的幫忙。

第一次發薪水的時候，張小姐才知道移工來台灣，都要支付高額仲業費。剛到台灣的9個月，Latifah領薪水的隔天，仲介會前來家中收費。張小姐看著Latifah一雙手數著鈔票，辛苦工作一個月，卻只能拿到實際工資的三分之一：

「我想到以前阿嬤給我零用錢，手中也是這樣數著到處打零工賺來的薪水。看到的時候我都很不捨，每次都很不想跟阿嬤拿錢。」

Photo Credit：One-Forty

薪水被抽成之下，Latifah不計昂貴的匯率，堅持每月將微薄的工資寄回印尼家中。體恤Latifah的辛勞與節儉，張小姐時不時帶她到附近夜市買一些小吃，希望移工一個月的努力，還是能有一些小小的回饋。

伊有伊的神

文化環境不同，生活上仍有許多部分需要互相溝通妥協。Latifah剛來台灣時，張家發現她煮完飯、端菜上桌後，總一個人端著碗到角落吃飯。但一家人在一張桌子吃飯，是阿嬤幾十年來的堅持：「在她的認知裡，絕對不會覺得『這個人是移工』，來到這個地方一起生活，對她而言就是家人。所以每次吃飯一定叫：「Tifa！Tifa呢？」去年穆斯林齋戒月，Latifah整個白天不進食，阿嬤看得更焦慮：「叫伊食飯伊是按怎攏無愛食飯？」身邊的人向阿嬤說明穆斯林的齋戒習俗，但阿嬤年紀大，聽久了忘記，還是無法理解。許多溝通，仍在進行中。