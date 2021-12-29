2021/12/29,
政治

【TNL本週沙龍議題】你贊成新竹縣市合併成為「第七都」嗎？

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Photo Credit: 中央社

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新竹縣市合併議題，最近引起熱烈討論，根據此篇文章，民進黨團總召柯建銘已提出《地方制度法》第4條修正草案，將該草案第一項「人口聚居達125萬人以上，『且』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」其中的「且」改成「或」，並表示現在為整合的時代，新竹教育大學跟國立清華大學已經合併，學校都整合了，城市當然要整合。

不過在野黨包含國民黨、民眾黨和時代力量三黨今天都召開記者會，呼籲民進黨不要「因人設事」，應先充分溝通，不能為了選舉考量倉促行事。

此篇文章指出，此次合併升格的呼籲，應是新竹縣市自1982年分家以來，首次由「市府」一方率先發難。新竹市作為新竹地區的金雞母，縣市分治對新竹縣明顯更是弊大於利。且根據近期報導，新竹市在今年轉守為攻，除了「因人設事」之外，還有其他幾種說法，包括後疫時代的竹科戰略地位、都市發展和規畫的整體考量等。

此外，新竹縣市合併議題對於非新竹縣市的人以及當地的居民也會造成不同的差異和影響，對於是否贊成新竹縣市合併，你有什麼看法嗎？或是有其他的想法，也歡迎在下面留言給我們，與更多人一起討論喔！

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核稿編輯：楊士範


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