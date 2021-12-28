Omicron惡化勞工短缺問題：美國CDC建議無症狀患者隔離天數砍半，出關後配戴口罩5天
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布朗大學公共衛生學院院長賈哈（Ashish K. Jha）指出，隔離10天的成本對個人和社會都相當可觀，像是對單親家長而言。賈哈擔心對某些民眾，尤其是倚賴時薪的工作者，之所以一直抗拒接受篩檢，就是因為擔心確診後因為隔離而損失的薪資。
（中央社）美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨（27）日更新建議，將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）無症狀患者的隔離天數從10天砍半到5天。
《紐約時報》報導，最新指導方針出爐的時間點，正值高傳染力的Omicron變異株引發每日新增確診暴增，進一步惡化勞工短缺的問題。
美國疾管中心同時建議，無症狀患者5天隔離結束之後，「和他人相處應配戴口罩5天」。
勞工短缺將危及醫療、餐飲零售業，醫療專家示警新一波疫情起步中
《法新社》和《路透社》報導，美國疾管中心表示，新指導方針是「出自科學」，也就是COVID-19傳染大多發生在患病早期，通常是出現症狀前1至2天，以及出現症狀後的2到3天。
美國疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）透過聲明表示：「Omicron變異病毒株正在迅速擴散，可能影響我們社會的各個層面。上述變更措施確保人們可以安全地繼續過他們的日常生活。」
此外，針對未接種COVID-19疫苗，以及有資格施打追加劑卻仍未接種者，美國疾管中心也更新建議，說上述民眾暴露到病毒之後應隔離5天，並於隔離結束後配戴口罩5天。至於已接種加強劑的民眾若與確診者接觸，美國疾管中心則建議不需隔離，僅需戴口罩10天。
《紐約時報》報導，疫情所導致的勞工短缺已使得數以千計的旅遊航班被迫取消，使得許多人的假期出遊行程大亂，如今也將危及健康照護、餐飲以及零售業。然而，醫療照護專家警告美國新一波的疫情正在起步中。
瓦倫斯基表示，美國疾管中心這項新建議是在人類目前對病毒的了解，以及疫苗和追加劑能提供的保護力之間取得平衡。瓦倫斯基表示，新建議確保民眾能夠安全地如常生活。
布朗大學公共衛生學院院長賈哈（Ashish K. Jha）指出，隔離10天的成本對個人和社會都相當可觀，像是對單親家長而言。賈哈擔心對某些民眾，尤其是倚賴時薪的工作者，之所以一直抗拒接受篩檢，就是因為擔心確診後因為隔離而損失的薪資。
賈哈表示，「如果政府能夠在臨床可接受的範圍縮短隔離天數，我認為這樣足以降低人們前往篩檢的門檻。」
然而，美國疾管中心並沒有採納許多科學家提出的建議，建議民眾在結束隔離期前進行快篩，以確保病毒不會繼續向外傳播。
根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，隨著Omicron成為美國主流病株，25日單日新增逾20萬起病例，昨天和今天分別新增超過15萬起，迅速逼近去（2020）年1月創下的紀錄。
美國疾管中心上週表示，Omicron占全美COVID-19感染病例的73％。
在完整接種疫苗的人口中，突破性病例正在攀升，包括那些已接種加強劑者。不過，Omicron在這些人身上造成的症狀似乎較輕微，有些人甚至完全無症狀。
總統拜登昨天稍早表示，國內一些醫院可能會「人滿為患」，不過美國對最新一波病例激增情形大致上已準備妥當，美國民眾無需「恐慌」。
拜登強調，Omicron迅速擴散一事，不會和疫情剛爆發時或今年Delta變異株激增所造成的影響一樣。
佛奇建議強制要求民眾登上國內航班需接種疫苗，拜登暫不考慮
《CNBC》報導，全美首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）昨天建議政府，考慮強制要求民眾登上國內班機前需接種疫苗。
佛奇在接受《微軟全國廣播公司節目》「早安！喬」（Morning Joe）節目受訪時表示，「當政府設置了這樣的規定後，就會製造另一個讓民眾接種的誘因。」佛奇表示這是可以被認真考慮的政策建議，然而他在節目上拒絕表示他是否向總統拜登提出了此建議。
白宮被問及有關佛奇的建議時，以拜登上週答覆《ABC新聞》的內容表示，這項建議有收到，但目前沒有必要這麼做。
佛奇曾在今年9月做過類似的建議，當時航空業就表達反對立場。目前美國旅客必須在登機以及航行全程佩戴口罩，飲食與喝水是例外。國際旅客則是必須出示疫苗接種以及篩檢陰性證明，並且佩戴口罩，才能登上前往美國的班機。
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新聞來源：
- 美CDC：無症狀確診者隔離天數減半 加戴口罩5天（中央社）
- As Omicron Surges, Officials Shorten Isolation Times for Many Americans（The New York Times）
- Fauci says U.S. should consider vaccine mandate for domestic air travel（CNBC）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範