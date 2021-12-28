林智堅宣布棄選2022新竹市長盼加速「合併升格」要在野黨勿再操作，國民黨：仍須謹慎規劃

民進黨在公投後啟動修法準備促成大新竹合併升格，在野黨不滿批評是「因人設事」並指這是為了新竹市長林智堅未來鋪路，對民進黨提出的《地方制度法》修法也不支持；林智堅昨（27）日晚上宣布，為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持新竹人對大新竹合併的訴求。

林智堅：如果修法最大阻礙就是我，我應該搬走自己

林智堅表示，大新竹合併議題已經被政治化，現階段修法遇到很大困境，不論朝野各政黨都主張這個修法因人設事、太過倉促，「如果我就是修法最大阻礙，我想我就要搬走這個阻礙的石頭，就是我自己」。

林智堅昨天晚間於新竹市政府舉行記者會，並在社群網站臉書（Facebook）臉書發文說，希望這樣的決定促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率討論回歸正軌。

林智堅表示，9月初提出新竹縣、市合併升格倡議後，第一時間得到新竹縣長楊文科支持，相關民意調查近6成大新竹鄉親支持，眼看新竹人擺脫長期發展困境契機近在咫尺，可惜政黨立場介入，讓縣市間兄弟齊心的故事蒙上政爭陰影。

他說，擔心城市發展契機會「因為我個人因素」斷送，為大新竹鄉親福祉，希望透過宣布不參選，促成在野各黨正視並支持新竹人渴望升格的訴求。

林智堅表示，他7年前基於對故鄉的熱情，在普遍不被外界看好下，投入2014年新竹市長選舉，這7年用盡全力改造新竹市，也因不捨和在乎故鄉，9月倡議大新竹合併，如今更基於疼惜家鄉，做出不選2022，以成全大局決定。

林智堅也對在野黨喊話，既然過去在野黨要他不選才能服眾，如今他做了，衷心希望中國國民黨等在野各黨派放下政黨利益，停止政治操作，以國家戰略產業發展及新竹縣民、市民福祉為優先，正視國家與城市發展需要，共促大新竹合併升格。

林智堅表示，始終覺得政治本來就是很單純簡單的道理，只要是對的事，就應用盡全力實現。他雖不參選2022大新竹市長，還是會繼續努力推動竹竹併升格，也請託所有縣民與市民不要再繼續沉默，「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沉默，請大家和我一起，為下一代能有更美好的生活、繼續大步邁進。」呼籲新竹縣市鄉親一起大聲疾呼「新竹要更好，我們要升格。」

媒體提問，不參選是否有高層或派系壓力？林智堅表示，不會有這樣的問題，從他這幾天發言可看出脈絡，看到立法院不同黨派杯葛，他心裡很不捨這樣的好事，成為政黨操作槓桿、角力，他思考是否放下個人參選以成全大局。

民進黨：在野黨也不要「因人擋事」儘速修法

民進黨中央則透過新聞稿指出，對於對林智堅晚間的聲明表達敬佩與支持之意。大新竹合併升格本來就關係國家未來發展以及高科技產業轉型的契機，卻遭到在野政黨政治操作、惡意扭曲，甚至針對林智堅個人不公平的中傷言論，令人遺憾。

發言人謝佩芬表示，民進黨希望朝野政黨在林智堅的無私表態下，認真思考新竹縣市民眾真實的需要，別因為個別政黨的政治算計，違背新竹縣市民眾高度期盼的民意、阻擋新竹縣市合併、升格。秘書長林錫耀則表示，希望在野黨既然「因人設事」已經不存在了，也不要「因人擋事」，趕快完成合併升格的修法。

《中央社》報導，立委助理出身的林智堅2009年首度參選第8屆市議員，2014年轉戰市長，在不被外界看好的情況下，以39歲年輕之姿擊敗國民黨尋求連任的許明財，創下新竹市有史以來最年輕市長紀錄。

林智堅上任後整頓市容、推動建設與老幼福利等，以打造兒童城市為施政主軸，一併解決上有年邁父母、下有小孩的「三明治世代」生活的問題，在多次媒體民調都有不錯成績，被視為民進黨縣市首長中的「資優生」。

林智堅今年9月倡議新竹縣市合併升格，遭各界質疑是為了下一次選舉鋪路，近期甚至引發朝野政黨隔空交火。

國民黨：2026才是升格最佳時機

《中央社》報導，國民黨籍的新竹縣長楊文科回應，他表示，要不要參選，是林智堅個人考量的事，但「合併升格」是國家的大事，「我們堅持的是合併升格必須要有縝密的計畫、充分的溝通及充分的時間，讓大家了解一起來努力完成升格大事」。

楊文科指出，今天誰要參選、誰不選，都會尊重，但對於新竹縣市合併升格，堅持的是法治的精神與程序的正義，因此仍會專心縣政工作推動。苗栗縣長徐耀昌今天上午則透過幕僚簡短回應表示，「尊重林市長的決定，但2026才是竹竹苗地區升格直轄市的最佳時機點」。

國民黨主席朱立倫昨天提出「2026竹竹苗科技都」構想，公布國民黨所做的民調，有近5成竹竹苗民眾贊成竹竹苗科技都。朱立倫引用國民黨民調數據表示，竹竹苗科技都多數民眾是贊成的，尤其有7成贊成2026年合併，只有1成支持2022年，顯見民進黨倉促修法讓竹竹苗民眾非常反感，尤其是年輕人更有8成以上主張2026年再合併升格。

朱立倫指出，國民黨民調也顯示，絕大多數竹竹苗民眾都認為，不能因人設事、因個人之私倉促合併，一定要有完整規劃、時間表及財政配套，不管是《地方制度法》或《財政收支劃分法》都應該要完成配套再執行，尤其是財劃法的配套，也有超過7成以上民眾支持。