2021/12/28,
國際

2021全球百大帥哥第一名是緬甸男模，卻因反抗軍政府被判3年勞改

2021全球百大帥哥第一名是緬甸男模，卻因反抗軍政府被判3年勞改
緬甸男模白因。Photo Credit: TC Candler

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被譽為全球第一帥哥、地表最帥和尚的緬甸男模白因，因踴躍參反恐軍事政變的抗議活動，而成為軍政府的眼中釘，今年4月8日被捕，12月27日遭判3年勞改。

每年會選出全球百大美女、百大帥哥排行榜的美國網站「TC Candler」，12月28日公佈今年全球第一帥哥被譽為「地表最帥和尚」的25歲緬甸知名男模白因（Paing Takhon），然而同一時間外媒也報導，今年4月已被捕的白因，已遭緬甸軍政府判3年勞改。

今年2月1日緬甸爆發軍事政變後，白因也加入民眾持民主抗議活動的行列，因此被列入軍政府的通緝名單。4月8日，白因在母親位於仰光的住處遭突襲逮捕。

白因的法律顧問欽貌敏（Khin Maung Myint）告訴《法新社》，仰光的法院27日判處白因3年勞改，其家人對判決結果深感悲痛，並考慮是否上訴。

《法新社》報導，白因的臉書和Instagram帳號有破百萬追蹤者，他2月曾發布自己參與抗議活動的照片，當中可見他身穿白色運動服，戴著工地安全帽，胸前背著一隻白色毛茸茸的狗。

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截圖自Paing Takhon臉書
圖為白因參與抗爭的畫面。

緬甸藝人投入抗爭

被譽為年度「全球第一帥」的白因，身兼演員、歌手和模特兒多重身分，在緬甸和鄰國泰國擁有高人氣。《中央社》報導，白因1月曾剃光頭短暫出家，身穿酒紅色袈裟的照片曝光後，被一些媒體和網友封為「地表最帥和尚」。

今年2月緬甸軍事政變後，白因踴躍參與抗議活動中很活躍，不僅上街參與集會，也透過自己在社群媒體的影響力發文呼籲國際社會協助緬甸。

BBC》報導，白因今年4月逮捕後，其上百萬人追踪的臉書和Instagram帳號都被封鎖，但後來粉絲似乎成功恢復Instagram帳號。一位與白因熟識的消息人士告訴 《BBC》，白因被捕時患有抑鬱症和身體已出狀況，甚至無法「正常站立」，不過這位消息人士也說白因並不害怕，因為「（白因）早意識到等待他的後果」。

報導指出，緬甸政治犯援助協會 （AAPP）統計，自軍事政變以來，至少有1178人被殺，7355 人被捕、被指控或被判刑。

《中央社》報導，緬甸軍政府曾公布約120位名人的通緝名單，目前尚有數人在逃。除了白因，另一位加入反抗軍方行列的藝人，是緬甸前選美皇后塔泰泰（Htar Htar Htet），她5月曾在臉書上傳身穿黑色戰鬥服、手持突擊步槍的照片，並呼籲人民挺身支持革命。

新聞來源：

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範

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