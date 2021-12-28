2021/12/28,
藝文

2021年度十大藝文新聞票選出爐：疫情影響仍在、視覺藝術超車表演藝術

2021年度十大藝文新聞票選出爐：疫情影響仍在、視覺藝術超車表演藝術
Photo Credit: 北藝大藝管所提供

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從前十大新聞排名可以看出，今年視覺藝術類的新聞為大宗，佔了4則，表演藝術類則只佔2則，這與過往由表演藝術佔多數的狀況相去甚遠，也可看出今年疫情衝擊的影響以及民眾對藝文領域關注的變動。

由台北藝術大學藝術行政與管理研究所發起的「2021年十大藝文新聞」票選活動，昨（27）日揭曉2021年度十大藝文新聞票選結果，由〈全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊〉拿下第一名。第二、第三名則分別是〈《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路，保障藝文工作者創作權益〉、〈台灣的維納斯重見天日，黃土水塵封半世紀名作『甘露水』交付文化部永久典藏〉。

從前十大新聞排名可以看出，今年視覺藝術類的新聞為大宗，佔了4則，表演藝術類則只佔2則，這與過往由表演藝術佔多數的狀況相去甚遠，也可看出今年疫情衝擊的影響以及民眾對藝文領域關注的變動。

年度十大藝文新聞揭曉
Photo Credit: 北藝大藝管所提供
台北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2021年十大藝文新聞」票選活動，27日由時藝多媒體總經理林宜標（左起）、北藝大校長陳愷璜、文化部次長李靜慧、台北市文化基金會松山文創園區總監陳玉秀、北藝大藝管所所長于國華共同揭曉。

「2021年十大藝文新聞」票選活動是由台北藝術大學藝術行政與管理研究所教授劉蕙苓，帶領學生從數百條藝文新聞逐條篩選出30條，選取範圍概括表演藝術、視覺藝術、文化政策與文化資產等4大類別，11月29日到12月13日期間開放民眾上網投票，選出前10名，今年回收了1149份問卷。

根據《中央社》報導指出，文化部次長李靜慧出席記者會時表示，十大藝文新聞票選活動由文化人作媒體觀察，對文化政策有指標性意義。

李靜慧進一步說，她自己也是北藝大藝管所畢業，過去票選曾經一度取消，但最後又重新發展開來，「這次能夠來現場參加，其實對我自己很有意義。」希望未來可以繼續下去，讓藝文聲量持續加倍。

而針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，李靜慧則說這樣的衝擊是大家心裡的痛，文化部對於如何幫助藝文工作者度過難關感到非常焦急。

尤其藝文產業有衰於百業之前、興於百業之後的特性，雖然去年有一次經驗，藝FUN券的發送也有一定的成效，但仍遠遠不足。於是今年嘗試更多積極性紓困方式，發現落實紓困最大的關鍵是藝文工作者的身分認定，未來會加緊腳步推動執行。

從十大藝文新聞之中，確實可以看出這兩年疫情的影響，2019年COVID-19爆發之後衝擊藝文產業，今年十大新聞之中就有三則與疫情有關，而值得一提的是，文化部推出的「藝Fun券」成為去（2020）年十大藝文新聞的榜首，今年「藝Fun券」新聞則排行第五。

最後，劉蕙苓則表示，今年開放全民票選第11年，跟往年不同的是，過去「十大」中都是表演藝術新聞居多，今年則完全相反，視覺藝術占了4則，表演藝術只有2則。除此之外，文化部主導的藝文政策包括文獎條例等在今年有非常突破性的進展，也成為大家所關心的話題。

2021年十大藝文新聞排名

  1. 全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊
  2. 《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路，保障藝文工作者創作權益
  3. 台灣的維納斯重見天日，黃土水塵封半世紀名作『甘露水』交付文化部永久典藏
  4. 文獎條例三讀通過，強調保障藝文勞動權益
  5. 數位、紙本藝FUN券開放登記，逾萬藝文場所可用
  6. 兩廳院OPENTIX售票平台4月1日正式營運，1元就能線上觀賞演出
  7. 北車鳥人『夢遊』陪伴通勤族11年於今年7月撤下 民眾不捨：老鳥下台一鞠躬
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  10. 防疫在家也能欣賞表演藝術！『藝Fun劇場精采上線』邀民眾空中相挺！

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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