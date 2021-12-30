政治黑手伸入香港各大學聯手清除六四記憶，卻始終說不清構成什麼「法律風險」

繼香港大學移除「國殤之柱」後，香港中文大學、嶺南大學也跟進拆除「新民主女神像」及「六四浮雕」，這些藝術品都象徵香港大學對於民主的開明形象，同時也具有對於「六四天安門事件」的歷史意義，如今都已在香港大學校園中「被消失」。顯然這是大學精神的自我墮落，也是中國獨裁「政治黑手」再度伸手迫害「大學自治」的例證。

拆了象徵民主的印記，自我閹割學術自由

在於除了有英國殖民留下來的法治文明，也因為社會深受國際化的影響，「自由開放」一直是許多人的香港印象，不只深受國際社會肯定，同時也是香港各大學能名列全球前茅的關鍵所在。

不過，香港已經今非昔比。中共不容在香港播下民主種子，香港特區已沒了「特」，「一國兩制」已是陌路，「內地化」是香港的宿命，扮演社會進步的大學教育將淪為國家機器的洗腦之地，如今香港各大學高層自命「政治正確」，「學術自由」就此銷聲匿跡。

1997年香港回歸，鄧小平立下「港人高度自治」、「五十年不變」的祖訓，如今變了調，或許是國際社會刻意忽視中共可能毀諾的風險，也可能是香港社會沒有看清「獨裁」與「民主」根本水火不容的事實。但無論如何，香港確實已走在不歸路，社會大眾被壟罩在以「國家安全」為名的政治肅清之中，原本還可以被期待的「有限民主制度」也遭破壞。

推遲一年多立法會改選才剛落幕，沒有意外的結果，反民主派沒有席次，只有一個「非建制派」議員的立法會，沒有監督制衡的「愛國者治港」，服膺於中共管控下的政治領導。

有人說，這是中國實現「全過程人民民主」在香港的試驗，北京當局強力懲治香港的手法，不會只是「限制參政權」，「愛國愛黨」的意識被內化到教育體系之中，各層級學校都被要求開設「愛國政治教育」，符合「全過程」的統治意義。

讓人感慨的是，香港各大學也被納入「整頓」的對象。

中共要全過程控制香港，大學向下沉淪

此情此景並不陌生，1970年代的文化大革命將會在香港被複製，可想而知，香港各大學已面臨「紅」與「專」的動盪問題，所有的學術研究與產出都必須臣服於中共的指導意見，下世代的香港青年族群，不但在中、小學階段要接受政治認同的洗腦，大學教育也失去多元思辨的可能，成了為中共擦脂抹粉的工具。

未來，香港「大學自治精神」蕩然無存，整體政治發展瀰漫著的一元化氛圍，許多研究單位必須仰賴來自政府資源的挹注，難再維持客觀、多元的特性，更遑論大學對社會反省的號召力將弱化，淪為傳達黨國意念的平台。可以大膽預測，將會有更多學者專家選擇遠離香港。

Photo Credit: AP / 達志影像

「民主自由」是學術研究的必要條件，也是大學教師與社會鏈結的關鍵所在，倘若大學只會照本宣科，以及關起門來做實驗，大學與社會的鏈結關係勢必會被切斷；然而，中共從不樂見大學過度自治，只要看看一百多年前由知識分子發動的「新文化運動」，帶動中共在1921年的成立，北京當局自然對香港大學有所戒心，壓制以防歷史重演。

持平而論，香港主要大學拆除象徵民主的藝術品，並沒有經過校內充分的討論，完全由校方高層拍板決定，不只是要消除香港青年族群的「六四記憶」，更是要發揮殺雞儆猴的效果，尤其以「構成法律或安全風險」為由進行破壞，這完全是校方為了表現政治正確的自我審查。試想，何謂「構成法律風險」？難道是因為該藝術品的展示有違「港版國安法」？還是因為「民主討論」將可能讓中共政權有危險？必須從形式上來排除任何可能挑戰中共統治地位的變數，不惜箝制大學生的獨自思考能力，至少抑制反動勢力持續蔓延。

可悲的是，香港社會對此事件多噤聲不語，學術界也多低調不願出聲，風聲鶴唳的香港已失去「關注中國」的勇氣，更不用說大學的「理性批判」將逐漸消失殆盡。

當香港各大學陸續表現出向中共忠誠的行為後，要喚回「大學自治」靈魂根本不可能，除非中共政權出現危機，否則將繼續扮演輔佐獨裁的角色。問題是，這些大學也喪失了自省能力，當大學排名一再追逐數字化的期刊引用量及論文發表量時，理想與使命淹沒在功利化的學術市場裡，向下沉淪已是必然的結果。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航