法國2022上半年輪值歐盟理事會主席，能否幫助馬克宏連任總統大位？

文：德國之聲中文網（法新社、路透社等）

明（2022）年1月1日起，一方面，馬克宏（Emmanuel Macron）能夠帶領法國成為歐盟的關鍵角色；另一方面，此期間也正值法國總統選舉，這意味著到時他會受到來自四面八方的壓力。

為馬克宏加分

政治學者德梅絲梅（Claire Demesmay）認為，歐盟理事會主席國的角色為馬克宏提供了一個促進其競選議程的絕佳舞台：將歐洲問題與國內問題聯繫起來。她向法新社表示：「 一個『保護人民的歐洲』應該要有統一的最低薪水，這肯定能吸引法國人民。」德梅絲梅提到，法國人民也喜歡見到他們的總統接待外國政治家，任期期間預計會在法國各地舉行十幾次訪問會議。

儘管馬克宏也有敗選的可能性，但事實上，他的贏面相當大，並且能利用此機會進一步說服法國的選民，例如強調歐盟前幾個月通過7500億歐元的「疫後重建基金」等。

12月9日，馬克宏在一場新聞發布會上提到，隨著全球正在尋求擺脫新冠危機，歐盟需要重新思考其預算框架，並改變其赤字規則，以鼓勵疫情後的投資並促進增長。歐盟需要一個經濟對策，其中應包含一個優先任務：「使歐洲成為生產、創新和創造就業的偉大大陸。」為此，他表示歐盟將在2022年春季起草文本，以落實今年達成的全球最低企業稅協議。

德國是助力

馬克宏自知如果沒有德國的幫助，他無法在歐盟取得大成就。幸運的是，德國之前同時接任七國集團主席國，而且還希望法國能伸出援手——這對於雙方能夠順利密切合作是相當大的助力。

對這位法國總統來說，接任歐盟理事會主席國是其歐洲野心的一個亮點。 2017年上任不久之後，他在一次大學演講中提到了「主權的歐洲」。當時，馬克宏說道：「我們需要從一個內部合作的歐洲轉向一個世界強權的歐洲」，言下之意指著正在撤退的美國和崛起的中國。

馬克宏至今沒有明確表現出對中國的態度，今年10月底他與中國國家主席習近平通了電話，馬克宏當時僅提到歐中關係和貿易問題，而沒有談到最敏感香港和新疆局勢。對於美、英等國抵制冬奧，馬克宏稱，外交上的抵制效果有限，應該在全面抵制或全面參與中做選擇。

不過，對於立陶宛和中國關係惡化，法國官方則表示支持立陶宛。愛麗舍官網公佈的宣言內容寫道：「在立陶宛承受施壓，尤其是在中國關係框架下進行勇敢抉擇而帶來壓力或後果之際，法國和你們站在一起。」

雄心勃勃的計畫

智庫雅克・德洛爾研究所的所長馬亞爾（Sébastian Maillard）認為：「法國擔任歐盟主席是一個非常雄心勃勃的計畫，必須在4月初（法國總統選舉為4月中）之前取得切實的成果。

需要討論的項目清單很長，從申根地區的改革、更靈活的預算規則、二氧化碳稅到關於數字化的倡議，這些都是歐盟已經在激烈辯論的話題。明年的1月19日，馬克宏將首次以「歐盟主席」身份於史特拉斯堡的歐洲議會面前亮相，預計在那之後不久，他就會宣佈參加總統選舉競選連任。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航