尼加拉瓜總統奧蒂嘉沒收我外館資產移交北京，外交部：依雙橡園模式，抗議尼國非法侵占

尼加拉瓜館舍1美元出售，外交部：依雙橡園模式

（中央社）台灣政府捐贈給尼加拉瓜教會的外館資產遭移交中國。外交部昨（27）天指出，情況緊急且時間有限下，大使館依美國雙橡園處理模式，以象徵性1美元的金額將台灣大使館舍出售給當地天主教教會，並作為公益用途。

台灣政府日前將位於尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）外交館處捐給天主教馬納瓜總教區，但尼加拉瓜《新聞報》（La Prensa）指出，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈給教會的外館資產，並移交給中國。

外交部發言人歐江安晚間進一步說明，她告訴《中央社》記者，尼加拉瓜政府12月10日片面終止與台灣外交關係，並違反國際慣例要求台灣駐尼國人員在兩週內（12月23日前）全數撤離尼國。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，按國際法相關規範及《維也納外交關係公約》第45條，台灣與尼加拉瓜兩國於本（110）年12月10日終止外交關係後，尼國政府有義務保護我國的館舍及使館財產與檔案。 對於尼加拉瓜政府不法侵佔我國館產，不法移轉給中華人民共和國，我國政府無法接受並且表達強烈抗議。 歐江安強調，有關我國與尼加拉瓜間適用維也納外交關係公約第45條事，維也納外交關係公約於1961年4月18日訂於維也納，並於1964年4月24日生效。我國於民國58年（1969年）10月24日立法院第一屆第44會期第8次會議通過，加入該公約，該公約適用於中華民國與尼加拉瓜間外交關係。

歐江安指出，台灣駐尼國大使館為善盡處理境外國有財產的責任，在情況緊急且時間極為有限下，依美國雙橡園處理模式，以象徵性1美元的金額將台灣大使館舍出售給尼加拉瓜首都馬納瓜天主教教會，並作為公益用途。

歐江安表示，台灣在尼加拉瓜的其他國有財產，均依國有財產法的規定及程序，在大使館12月23日撤館前完成辦理公開出售。

歐江安說，台灣已與尼加拉瓜首都馬納瓜天主教教會簽訂大使館舍轉讓契約並經過公證，程序合法且產權已屬於馬納瓜總教區教會；尼加拉瓜政府下令沒收台灣大使館並擬轉讓給中華人民共和國的作法，是非法侵佔、不法移轉，已嚴重違反國際法規範。

歐江安強調，台灣將盡力協助尼國天主教教會，訴諸國際社會共同向尼國政府爭取天主教會的應有權利，並研議相關國際訴訟法律救濟管道。

至於台灣在尼加拉瓜還有多少資產，外交部官員不予評論。

雙橡園模式是指，因擔心1979年1月1日美中建交後，中華人民共和國政府將強占中華民國原在美國資產，遂於1978年12月23日、建交前7天，以象徵性20美元將雙橡園及大使館、武官處房舍出售給自由中國之友協會。

前外交官回應，尼加拉瓜是故意做給中國看

前外交部長程建人晚間受訪指出，尼加拉瓜並不是一個很上軌道的國家，但平心而論，尼加拉瓜此舉不能說他錯，「因為已經斷交了」。

前駐海地大使楊承達受訪也指出，這次尼國案例確是首次發生，例如南非當年與中國建交後，台灣的館舍並沒有給予中國；至於海地，因為台灣是採租賃模式，也沒有這些問題；韓國部分，則是台韓斷交時因被認定為在清朝所取得財產，因此移交給中國。

楊承達指出，如果館產是在國民黨撤退來台灣前、也就是1949年前，其他國家可能會認定是中國原有的財產，在斷交後便移交給中國；而這次事件，即便訴諸國際法庭仍牽涉國家認定問題，而尼加拉瓜也可能是故意做給中國看。

至於如何保障台商私有財產的安全和權益。 歐江安表示，我國旅居尼加拉瓜的僑胞及台商向來奉公守法，長年對促進尼國經社發展有重要貢獻。外交部嚴正要求尼加拉瓜政府保障我國在尼國的僑胞及台商財產及權益，切勿對旅居尼加拉瓜的我國僑胞採取不理性且不合法的作為，否則國際社會將共同譴責與唾棄尼國政府。 外交部同時也呼籲旅居尼國的我國僑胞及台商，注意自身安全，若遭受尼國政府不當待遇，隨時與我國兼轄尼國業務的駐宏都拉斯大使館保持聯繫，以利提供必要的協助。

尼加拉瓜與台斷交 美學者好奇怎沒早點發生

對於尼加拉瓜10日宣布與中華民國斷交，美國學者戴雅門指出，尼加拉瓜的奧蒂嘉政權是全球最貪腐、最無效率的政府之一，壓迫人民並竊取人民的錢財，與台灣斷交唯一的意外，是斷交沒有早一點發生。

尼加拉瓜政府宣布與中華民國斷絕外交關係，且是尼國史上第2次與中華民國斷交，兩次相隔36年，都是奧蒂嘉主政期間做成的決定。

美國權威民主理論學者戴雅門（Larry Diamond）接受《中央社》記者電子郵件訪問表示，奧蒂嘉是出身尼國左派的獨裁者，正努力重塑為政治強人形象，奧蒂嘉目前的作法是在政府內部塞滿他的家人和親信。

戴雅門是史丹佛大學政治學者，專長領域為比較民主發展和美國外交政策。他的著作「妖風」（Ill Winds）一書，特別點出全球民主大蕭條的危機，並提出挽救與反擊之道。

戴雅門告訴《中央社》，尼加拉瓜是世界上最腐敗、最無效能的政府之一，「只擅長鎮壓、壓迫和竊取人民的錢財」。他說，尼國宣布與中華民國斷交的決定並不讓人意外，他唯一的驚訝是斷交的時間點沒有提前發生。

奧蒂嘉政府在支持台灣參與世衛等議題始終搖擺不定，並多次藉機要求金援，一直被視為有斷交危機。尼加拉瓜選擇斷交的時間點正值美國舉辦民主峰會期間，因此有一派人士認為此舉是對國際民主社會的挑釁，並向中國靠攏。

游擊隊出身的奧蒂嘉被媒體形容為作風草莽、行事難以捉摸，執政風格與民主國家領袖相去甚遠。

尼加拉瓜剛於11月7日舉行總統大選，由76歲總統奧蒂嘉勝選連任。

奧蒂嘉在尼國政壇歷經起落，他於1979年參與桑定游擊隊，推翻蘇慕薩政權並取得執政。1985年12月他首次宣布與建交55年的中華民國斷交，轉承認北京。他於1990年下台，2006年再次當選總統，15年後與中華民國二度斷交。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範