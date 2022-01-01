八卦山大佛屹立一甲子：昔日「東亞第一大佛」，也是抗日保台的激戰地點

八卦山大佛是彰化人的共同回憶，也是知名的景點。端坐八卦山半山腰蓮花座上的釋迦摩尼大佛像，竣工於民國50年，佛身高約23公尺，曾有東亞第一大佛稱號。而大佛所在的八卦山，向以景色幽美為眾人所知，「卦山春曉」被譽為彰化八景之首。2021年適逢八卦山大佛屹立一甲子，就讓我們一起探尋國家檔案中八卦山大佛與風景區的故事。

八卦山大佛是民國（以下同）43年時任彰化縣長陳錫卿與當地善化堂堂主世溪松先生等人發起籌建，由民眾捐款並向縣政府申請租用公有土地後，在45年開始興建。後因八七水災被迫停工，隨即重新組織「財團法人彰化八卦山風景協建會」接續工程並於50年落成（註1），成為彰化至今最顯著的地標。

大佛佛身以鋼筋水泥塑建，蓮花座到佛頂共分六層，底層設小佛堂，其餘各樓層展示釋迦摩尼一生事蹟，頂層可遠眺彰化風景；佛前設有九龍池一座、石獅兩隻（圖1）以及蓮花燈，佛像身後陸續增建大佛寺以及八卦塔。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖1：八卦山大佛與石獅

相較於大佛帶來的高聳印象，大佛坐落的八卦山其實僅高97公尺，約4個大佛高，但由於西臨彰化平原，北靠台中盆地，東倚南投山區，戰略位置良好，過去常是武裝衝突的舞台。八卦山曾以「寮望山」、「望寮山」為名，清康熙56年（1717）的諸羅縣志記載官方平定大甲西社番林武力事件後，改名「定軍山」，高點興建「鎮番亭」，有「鎮亭晴雲」稱呼；1795年鎮番亭在陳周全事件毀損，為了強化當地防禦，原址另建定軍寨設置砲台。

八卦山名稱來源眾說紛紜，一說是山形如八卦故稱，另一說法是該處曾為林爽文、戴潮春等民變事件地點，民變發生與天地會組織關係密切，由於易經中「天地」代表八卦之首「乾坤」，故有八卦山源自天地會說法（註2）。不過不論來源為何，「八卦山」早已是百年來大家熟悉的彰化代名詞。

現今的八卦山大佛風景區涵蓋大佛周邊景點，包含八卦山大佛、乙未保台和平紀念公園、銀橋、文學步道，以及天空步道等，景點塑造尚保留過去歷史脈絡。八卦山大佛現址為「定軍寨」原址，也是抗日保台激戰地點。日本為接收台灣，當時北白川宮能久親王率領近衛師團南下，在八卦山上與抗日軍游擊隊正面交戰，成為乙未戰爭戰事最激烈之處。

盛傳在抗日軍強烈反抗下，能久親王在此處中彈身亡，因此日軍占領彰化後便拆毀原地的定軍寨與砲台，另蓋「北白川宮能久親王御遺跡」紀念碑，旁邊隨後建有祭祀能久親王神格的彰化神社，八卦山銀橋曾為彰化神社通往紀念碑的路徑，直到二戰後政府拆毀紀念碑，原址興建大佛至今（註3）。

八卦山不僅是歷史古戰場，風光明媚亦是有目共睹。彰化八景「鎮亭晴雲」、「定寨望洋」到後來的「卦山春曉」皆是各時期文人雅士對八卦山俯瞰彰化平原、遠眺台灣海峽之景的讚譽；日本統治台灣時期，昭和2年（1927）台灣日日新報社推出「台灣八景」票選活動，選拔台灣風景經典名勝，產生「二別格、八景、十二勝」結果，其中十二勝分別指草山、新店、大溪、角板山、五指山、獅頭山、八卦山、霧社、虎頭埤、旗山、大里簡與太平山，八卦山列入十二勝之一（註4）。

日本統治時期八卦山的遊覽方式，可參考昭和17年（1942）台北市商工課出版的《大東亞共榮圈の中心地-台北》（註5），旅客抵達彰化後，乘坐汽車欣賞八卦山景，順道享受溫泉。八卦山溫泉是昭和8年（1933）台中州建設的公共溫泉浴場，以八卦山湧出之礦泉加熱提供，浴場外觀仿西式建築，設有客室、食堂等休憩場所，一旁有溫泉別墅卦山館。

台灣議會之父林獻堂在昭和8年（1933）11月27日的日記寫道：「...... 楊英梧、林瑞騰為景山、雙全主婚，午後四時將舉行結婚式於彰化武德殿，請余為証婚人。一時三十分英梧使天佑先迎余到八卦山溫泉少憩，成龍亦同行。…...」（註6）；同年曾任台灣民報記者的黃旺成先生於12月10日的日記亦提到：「…...午後2：10發彰化行タクシー登八卦山溫泉 設於山上州營 頗周至 晚タクシー來迎......」（註7），均呈現八卦山溫泉是當時台灣人宴客、休憩的好選擇，也讓八卦山貼近民眾的生活。

八卦山溫泉因戰後毀圮，經修建後於39年元旦重新開幕，其盛況讓當時彰化市政府請求台灣省政府增設派出所，加強該處治安環境以維護旅客安全及交通。爾後八卦山溫泉與其旁的卦山館成為政府開會與招待貴賓場所；卦山館由勵志社管理，更名為八卦山招待所，蔣中正總統造訪彰化時，亦曾前往此處休憩（註8），八卦山溫泉浴場則改為卦山大飯店。惟溫泉泉源逐漸枯竭，浴場與飯店現已不復存，不過仍可從彰化市的溫泉路遙憶當時八卦山溫泉盛況。

八卦山大佛完工之際，民眾爭相造訪與大佛合影。由於遊客眾多，彰化縣政府為台灣省政府擴增組織員額，修訂八卦山風景區管理處組織規程以便於管理。造訪八卦山大佛是當時政府接待國外政要經常安排的行程，52年2月友邦茅利塔尼亞新聞部部長孟古士受邀訪華拜會（圖2），均安排遊覽大佛風景區。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖2：茅利塔尼亞新聞部部長孟古士

八卦山擁有特殊地理歷史，今日遊客造訪八卦山大佛風景區，可從八卦山大佛前方平台眺望彰化市景，追憶原處曾經矗立的鎮番亭、定軍寨與北白川能久親王紀念碑；穿過銀橋，循原為舊彰化神社參道的文學步道，拜訪風景區內紀念乙未戰爭抗日保台史蹟館與紀念公園，一覽八卦山的歷史多面性。