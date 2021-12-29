【影評】《駭客任務：復活》：尼歐的大夢初醒，真的只是一部販賣情懷的自嗨作品嗎？

「比起覺醒，人們更喜歡被控制。」人一旦認識到真正的現實，就等於已從感覺的世界，超越到存有的世界。因此尼歐在《駭客任務：復活》結尾說著：「提醒人們一顆自由的心靈可以有何等的能耐。」

《駭客任務：復活》上映後反應兩極，不同於以往一到三集的視覺特效、剪輯、光影色溫、美術設計、武打動作、述說方式與拍攝手法，讓喜歡看爽片的影迷唏噓不已，喜愛哲學、邏輯、辯證與後設的粉絲則是慶幸電影維持一貫的深度水準，探究及思考的本質甚至更勝以往。

1999年美國超級奇才導演華卓斯基姊妹（The Wachowskis）推出震驚全世界影壇的劃時代作品《駭客任務》，在Cyberpunk（賽博龐克）的科幻框架下，呈接日本動畫大師今敏、大友克洋及土郎正宗的《攻殼機動隊》等影人一脈相傳下來的思維理念，創造出《駭客任務》宇宙，架構出獨特的世界觀，滿溢著濃厚陰鬱的氛圍與冰冷疏離的視覺，成為Cyberpunk集大成的經典力作。

《駭客任務》三部曲的本質是用科幻、動作、特效等包裝完美的哲學影片，上映時電腦網路正開始興盛，片中揉合了大量對宗教與科技的質疑、真實與虛幻的意象、哲學與內在的思索、辯證與神學的教義，命運與選擇的探討、東方武術精神及概念，企圖在現實世界與虛擬世界中，認知轉換及互為表裡的創意與玄虛。而電影讓觀眾似懂非懂的表述、含義與結局，更是引爆22年來的各式解析、討論與猜想。

電影《駭客任務》的英文片名「The Matrix」，原意是模型或矩陣，片中中文翻譯為「母體」，也是整部電影的核心概念。劇情大膽預述未來虛擬世界與真實世界漸趨模糊，人類活在「母體」數位電子宇宙中，融入了電腦網路概念、自由意志情緒與與宗教哲學思維、帥氣武打動作與槍戰飆車追逐等經典場景，帶著獨特概念的反烏托邦世界，開創及影響了好萊塢電影的嶄新格局。

電影設定目前所處的世界是個虛擬的元宇宙（Metaverse），其實並非是真正的世界，而是由人工智慧打造出來的，用數字位元組成的程式碼所建構出的「後末日」數位虛擬空間。

片中人類與機械戰鬥但是被打敗，因此被人工智慧統治，機器將人類大腦連結到母體這個龐大系統，透過電流刺激人類大腦，設定在熟悉的20世紀正常生活，大腦被控制在騙局中而產生生理、心理等各種感覺的假象，真實的情況則是每個人都在囚禁中沈睡，就像我們現在生活在元宇宙中而不自知。

當中有一群沒有受到母體控制的倖存人類，他們活在地底下的錫安城（Zion），並不斷嘗試要駭入母體解救人類。這種形而上的渴想被具體化，而以救世主為象徵的形式呈現，因此他們一直在尋找一位可以打破所有母體規範的救世主，當救世主將臨的時候，就是人類戰勝機械的時候。而白天為工程師、其實是超級駭客的基努李維（Keanu Reeves）就是這位救世主尼歐。

古希臘時期的哲學家是站在人類思想發展的起點，觀察身邊的所有事物，研究宇宙的殊多變化，探討一與多、有與無、虛與實、善與惡，嘗試去描述、形容、解釋身處的宇宙世界的古典哲學命題，而人類只有通過不斷地自我探求，才能認知及了解宇宙的真理。

《駭客任務》作者在片中不斷地探討理性、現實與邏輯，但尼歐既不是理性、現實與邏輯，也不是非理性、不現實、反邏輯，而是超越理性、現實與邏輯。

《駭客任務》引用了大量佛教、基督教等宗教概念，而上帝發動宇宙，如同母體發動虛擬世界，如果將錫安與母體共存的現實世界也當成一個天界，那麼也需要一個更高層次的上帝或母體，來發動這個宇宙或天界。第三集中尼歐直接與上帝接觸，就進入到神學的信仰層次。而尼歐在《駭客任務：復活》的復活也並非耶穌再臨的復活法，而是輪迴轉世、重新做人，外型看來相似，但有些巧妙的差異。

宇宙運行之公道萬變於不變，宇宙的變化指向一種合一的需求，衝突為萬物之母，一切事物都來自於生命與死亡、善與惡、光明與黑暗的對立與鬥爭，一旦完全止息，宇宙就等於歸於寂滅。

這樣的劇情設計如同在模擬一個類似希臘城邦的前文明世界，在這個尚未出現任何哲學思想的前文明世界中，每個角色彼此間就像原子碰撞般，不斷地進行思想概念辯證，一步步釐清身處的前文明世界，開啟日後文明發展的門徑。

《駭客任務：復活》是一個含括《駭客任務》三部曲電影的獨立存在，也可以當成是續集、重啟、重拍、或是獨立故事，更是重新解構、質疑前3集的後設反諷之作。在與1至3集十分相似的同時，《駭客任務：復活》的內在本質上又明顯的截然不同，加入了大量與前作三部曲互相連結的致敬彩蛋與後設議題劇情，在區分成現實與虛擬空間的世界觀，許多細節部份都更關注於現實世界，也更具備現今時代的既視感。

延續了過去的故事發展，《駭客任務：復活》以十分巧妙的方式回顧、討論了前面三部《駭客任務》，新的母體出現，尼歐回到起點再經歷另一次的覺醒，而覺醒的過程如同之前三部曲的濃縮精華，直接將前三集出現過的橋段打散重組、排列組合成新的順序，充斥著大量彩蛋設計、大量既視感片段、大量新舊片段並陳橋段的獨立存在。