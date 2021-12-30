鄧佳華出演國產A片《華根初上》，群眾心態反映了台灣社會最醜陋的一面

台灣名人「FBI帥哥」鄧佳華，因其言行不同流俗，在網路竄紅。他曾於2019年因性騷擾G奶網紅「星諠」，對其環抱、揉奶、還用下體頂撞，被判拘役20天與民事賠償，事後仍不斷以言語對諸多網美示愛，屢屢引發話題。

2021年下旬，鄧佳華因演藝事業未開，與求職不順屢換工作，被網紅連千毅招攬為旗下藝人，但也因故破局。連千毅在跟鄧佳華決裂前，曾想把他拱為華人AV男優，成功引爆話題。因鄧佳華的外貌與形象不受台灣社會所喜，AV男優之路為之碰壁，僅為輿論笑柄。

但台灣AV片商Twav台灣成人娛樂城，看好鄧佳華的話題熱度，徵求願意與鄧佳華共演的AV女優，來替鄧佳華「圓夢」。而原本加薪六成同意演出的AV女優孟若羽，因受不了輿論攻擊臨陣脫逃，後由AV女優苡若出演，完成了Twav-D001《華根初上》，在聖誕節前夕推出，也成為年底前台灣最火爆的新聞，鋒頭幾乎壓過了「王力宏婚變」的新聞。

台灣近兩年因法規模糊，各界紛紛投入台灣（華人）AV市場，出產數量勝過台灣電影的A片。許多大多不入輿論視野，而《華根初上》卻是輿論視角中討論度最高的本土A片。原因其來有自。

《華根初上》如何躍上輿論浪頭

論AV走向，《華根初上》有三個特點。

一個是走日本「市場區隔化」的「キモ男」路線。以大眾眼光中外貌極醜的AV男優，與AV女優共演。這走的是美女與野獸式的性欲刺激。以鄧佳華的公眾形象來說，可符合這設定。

二是名人、身分效應。日本AV常見各種專業人士（女優），以模特兒、偶像明星、運動選手、職人⋯⋯，用「新鮮感」、「獵奇」的概念，來吸引買氣。鄧佳華以網路名人的名氣與聲量，也符合此設定。

三、素人AV男友系列。日本AV常見的一種類型，就是找性愛上具備生澀感的非職業男優或處男，由老練的AV女優帶領做愛，因而刺激「某種性癖」者的慾望，幾乎每個成名女優都有此類作品，也常見規模盛大的數十位素人一起跟女優「玩樂」的「感謝祭」企劃。鄧佳華以處男之尊，自然也屬素人男優片的範疇。

看《華根初上》可以有這三種綜合的感受。但根據內容，其實是第二種，而且可說是最罕見的內容。起碼我沒看過類似的。

《華根初上》片長22分鐘，頭尾皆是製作方對鄧佳華的訪問。這模式是比照傳統AV女優新人出道的拍法，也常見於對身分特殊的女優初演的拍攝方式。但在片中，女優苡若基本上只是道具，影片的真正主角是鄧佳華。全片從頭到尾，焦點都在「鄧佳華」身上。他破處前的心情、過程的感受、反應、狀態，反過來說這根本就是一部「AV男優初登場」的A片。

這在無止盡的A片世界中，幾乎難得一見。除歐美那種擁有超級巨屌的知名男優會成為影片焦點外，亞洲的異性戀A片根本看不到（我沒看過）以男優為主角的A片。無論女性主義者如何抨擊「男性向」A片，A片的本質就是「高度資本主義化的商品」，它唯一反應的是觀眾需求（藝術片除外）。

路上隨便抓一個男性來問即可得知，A片滿足的是性慾的召喚，所以故事、情境、性愛動作與場面、女優、性癖才是觸發性慾的核心。

女性主義者常抨擊性產業把女性當成「物品」、「器具」，其實在異性戀AV片場，男優才是道具，女優的樣態反應是勾起男性觀眾性慾的最大部分，男優只是催動畫面的道具，有時比自慰棒或綑綁的效果還不如。

而《華根初上》以鄧佳華為核心的拍攝，直接就違反了這最大的市場機制。根據網路上看到的觀眾反應來說，無一從本片獲得性慾的滿足，話題無論褒貶，全然圍繞在鄧佳華的「議題」上。本片在商業上極度成功，但成功的點是在「炒作」與「話題」。

「鄧佳華破處」與「鄧佳華拍AV」就是本片的商業性的所在。也因此也跨足AV圈的網紅米砂（Misa）忍不住怒批「搞得像馬戲團一樣。」認為不良片商拿鄧佳華炒作，是在破壞萌生時期的台灣AV產業與市場。

說得對啊，但就目前台灣AV作品來看，全都是在「牟利」。全都是抓觀眾喜好，為了賣錢而已。像《魷魚遊戲》全球熱映，台灣片商也就趁勢推出數部相關作品。

真要追求品質，花上億去拍《3D肉蒲團之極樂寶鑑》規格的片，或去改編日本H漫畫家新堂エル那殘酷寫實的警世鉅作《變身》之類的，才叫有「質感」吧？明知道鄧佳華會造成話題，可以帶動買氣與公司利益，在商言商，為何不幹？

而鄧佳華的「名人效應」，也成功地造就一部「另類」A片。算是意外的收穫吧。

但悲哀的是，《華根初上》卻也反映了台灣社會最醜陋的一面。這跟群眾的心態有關。

Photo Credit: 「真田弦一華 鄧佳華」粉絲專頁

鄧佳華以丑角身分被社會凝視的幸與不幸

鄧佳華自映入大眾眼簾開始，他就以一種「醜人多作怪」的觀感，被社會「凝視」。自他爆紅之後，大眾均以「消遣」的方式看他。綜合他長期以來的言行來看，他一方面會對網友的攻擊感到不悅，同時在鎂光燈的注視下，他又不斷的透過社群軟體，讓媒體繼續獵奇，然後把自己展示在大眾面前。

他想要的是被接納、被喜歡，一如不管身處在哪個圈子、哪個環境的常人一般，但得到的都只有訕笑與利用。於是就繼續做出更出格的事，希望能真的被認同。

去看鄧佳華的出身與環境。他小學五年級時父母離異，母親艱苦養活他與妹妹，把他們給祖母照顧，常三餐不繼。而他每每因為外表被人嫌棄、求職困難，因為智能不足，高職輟學、當兵被驗退（當過兵的就知道，在天兵充斥的環境，要因為智商被驗退有多困難）。