【未來大人物】連UNIQLO都被說服使用循環袋，配客嘉要讓台灣變成一座「循環島」

文：陳淑玲

2021年10月，台灣UNIQLO宣佈全台門市「網購店取」服務，全數採用配客嘉「循環包裝袋」從倉儲出貨至門市；同月份，新北市環保局、家樂福新北中和門市也試營「當日配」外送服務使用配客嘉的包裝循環流程；12 月份，PChome 更公佈在雙北地區導入配客嘉循環包裝袋的消息。

下一步上網募資，要實踐入選2021年「未來大人物的」的配客嘉創辦人葉德偉說：「把台灣變成一座循環島」」的概念，期盼透過募資，讓全台購物袋環保流通、可借可還，創生一座環保國度。

2019 年配客嘉成立，鎖定台灣發達的電商產業背後，「每年製造超過 1 億個一次性包材」的問題，開始推動「網購包裝循環」。曾是電商賣家的葉德偉發現，過去人們在「產品」端已經做了許多環保的嘗試，卻沒能同樣發展到「外包裝」上；「我們做了調查之後發現：大家其實並不是缺乏環保意識，而只是缺少一個更好的選擇。」

於是在 2020 年，配客嘉發起群眾集資計畫，挾帶著將近 6,000 人支持、集資金額逾 600 萬元的龐大動能，在10月份正式在台北、新北有系統地展開了網購包裝循環的旅程。配客嘉出租 100％ 可回收、可重複使用 50 次以上的「循環包裝」給電商業者，由電商取代原本使用的破壞袋、紙箱等一次性包材出貨；而消費者收到包裹後，不必再直接丟棄外包裝，而是將循環包裝歸還至特定的回收地點，再由配客嘉合作的物流回收、清潔後，再次投入使用。

2021年10至12月之間，台灣UNIQLO、新北市環保局、家樂福新北中和門市開始使用，PChome也隨即開始加入，逐漸讓「循環包裝袋」普及。

大家一起來做簡單的事，就是巨大改變的力量

傳統門市購物的「減塑」早在 2002 年就由政府逐步推動；然而在限塑政策不斷加強下，過去十年的塑膠袋製造量卻反而上升了將近 1 成：禁止免費提供的政策下，少少的零錢沒有成為門檻，反而給人一種「使用者付費」的安心感。而近年在環保意識抬頭下，許多品牌與通路開始推出自己的「環保購物袋」；然而購買後「忘記帶出門」、沒有充分利用的情況，反而增加了更多不必要的資源浪費。

Photo Credit - 配客嘉 新北環保局、家樂福、配客嘉合作記者會上一起宣誓捍衛環保、發展永續的決心。

於是，配客嘉希望比照網購包裝，讓購物袋產生下一個循環。「我們覺得購物袋跟網購包裝的道理相同：你並不需要實際『擁有』它；但是，你也不必就此『丟掉』它。」透過以租代買的形式，配客嘉希望藉由購物袋，讓消費者創造更主動、更頻繁的循環，結合發展漸趨成熟的網購包裝和其他通路，真正打造台灣成為一個充滿循環的永續之島。

「循環島計畫」目前也正在募資階段，期待透過第一批支持者的加入，更加完善新服務的早期體驗，邀請大家一起響應 。今年，配客嘉執行長葉德偉獲選成為 2021「未來大人物」；但他說，其實大人物不是他，而是一路走來的這些支持者們。「我們一直想傳遞一個想法：『環保』，並不是少數人做大量的事，而是許多人一起做一些簡單、可完成的事。租借、歸還都是小小的動作，但當夠多人一起做，就能對環境產生巨大的改變，讓每一個人都成為充滿影響力的『未來大人物』。」

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳