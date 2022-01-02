花時間寫歷屆學測國文考古題有必要嗎？我認為要，而且這是很實用的教學素材

文：黃健綸

距離學測剩下不到一個月，過去大家在面對各種大型考試時，都會有練習寫歷屆考古題的習慣，然而，今（2021）年這批第一屆108課綱的學生，所面對的是111新型學測，是否需要考前練習寫歷屆題呢？

此外，也常有許多人覺得「國文又不會考一樣的題目跟文章」，花時間寫歷屆題真的有必要嗎？諸如此類的困惑常常有學生問起，對此，或許可試著從以下幾個角度來思考。

國文學測歷屆試題需不需要寫？

先說結論，我認為需要寫。

雖然我們都知道學測考過的文本跟題目會避免重複出題，但寫歷屆題可以更熟悉考試的方向及趨勢，對於題目中的語句敘述模式，也可以更加習慣，更可以此作為自我檢核的方式。

這幾年有一個有趣的發現，偶有學生在考國文時，成績表現不大穩定，仔細研究他答錯的題目，並與之討論後發現，命題者語句敘述的方式及邏輯，大大影響他們對於內容的判讀，因此「文章看懂，但題目看不懂」的情況時有所聞。

而這也帶給我一些反思，在命題上，我們要更能設想學生對於文句解讀的各項情況，並以之作為命題的考量，在帶領學生備考時，使他們從歷屆試題中，熟悉大考題目的敘述方式，也相當重要。

此外，大考歷屆題的另一個思考點，來自於學測國文考科所測驗的並非只有「知識」，絕大部分的考題，都是測驗學生的閱讀能力及素養，如此一來，歷屆題即為良好的閱讀分析材料，藉此來練習閱讀的能力及熟練度，也是一件有效率的事。

所以我認為學測國文歷屆題在考前是需要練習的，只是其定位及寫的方法可以有所不同。

歷屆試題可以怎麼練習寫？

過去，我發現學生寫完歷屆題後，接下來就是對答案、然後將錯的題目訂正，然而，因為以上提及歷屆題的定位已非僅是一份題目，而是訓練閱讀能力的材料，所以怎麼寫就變得相當重要，尤其是閱讀題組。

1. 有層次且仔細的分析文章

面對閱讀題組的材料，可以試著從文章的類型、主題及結構分析其內涵，並連結過往的學習經驗。如109學測24-25題：

莊子行於山中，見大木，枝葉盛茂，伐木者止其旁而不取也。問其故，曰：「無所可用。」莊子曰：「此木以不材得終其天年。」夫子出於山，舍於故人之家。故人喜，命豎子殺雁而烹之。豎子請曰：「其一能鳴，其一不能鳴，請奚殺？」主人曰：「殺不能鳴者。」明日，弟子問於莊子曰：「昨日山中之木，以不材得終其天年；今主人之雁，以不材死；先生將何處？」莊子笑曰：「周將處乎材與不材之間。材與不材之間，似之而非也，故未免乎累。若夫乘道德而浮遊則不然。無譽無訾，一龍一蛇，與時俱化，而無肯專為；一上一下，以和為量，浮遊乎萬物之祖；物物而不物於物，則胡可得而累邪！」（《莊子‧山木》）

在閱讀時就可發現，本文由莊子與他人的對話事件開展，接著，藉由莊子的回應之語了解其無用可能也是大用，人需與世推移的思想主題。此外，在閱讀時若能連結到第四冊莊子選上課時曾提及的莊子思想內涵，在閱讀過程中會更快掌握文章重點。

又如109學測19-21題：

電影《駭客任務》（The Matrix）票房大熱，故事源於一個簡單的設想：人們眼中千真萬確、堅不可摧的世界是由一個電腦程式虛擬而來，設計者想阻止人們去接觸真實的世界。電影有眩目的特技效果、帥氣的皮質戲服和精彩武打場面，配合深具新時代靈修意蘊的對白，背後的訊息只有一個：人們感知的世界，不論從宏觀或微觀而言，都在日漸偏離傳統定義或概念中的真實世界；人們看到的世界，猶如投向岩壁的光影，依稀可見片刻實景，卻看不到紋理痕跡，更深層的真相也藏在陰影之下。 主要經濟指標（例如：國民生產毛額、國民幸福指數……）也是人為的建構，是數字的駭客帝國。經濟指標構築出一個虛擬世界，裡面由數字定義一切，現實會得到局部呈現，也會變得模糊扭曲。貿易數據無法準確記錄蘋果公司產品的生產過程，就是最好的例子。 失業不是真實的狀態而是統計的產物（如果你沒有工作，但因市面上沒有合適的工作而不去求職，就不算「失業」），也是有力的說明。 但這麼說也不對。主要經濟指標構築的世界不完全是虛假的幻象；激進分子總執意懷疑政府有意操縱經濟指標，也是過慮的想法。經濟指標的產生，確實是為了理解和處理經濟調控的複雜問題，本身帶有美好願望，只是它們也有局限，未必能指引我們。 《駭客任務》的大英雄尼歐看穿了虛擬世界，還在幾個平行空間中穿梭遊走，試圖破解迷陣。現實世界沒有這種戲劇色彩，但不少人已意識到，所謂「經濟」是由經濟指標所塑造，只是反映現實的版本之一。 目前，本土和全球經濟發展都一日千里，謎團也越滾越大，「經濟」卻只能提供一種描述，而且未必準確。於是，一群經濟創意大師正努力改變人們認識世界的視角，竭力幫助人們看清經濟指標所掩蓋的事實。這群統計界的英雄尼歐，正是我們的希望所在。（改寫自扎卡里‧卡拉貝爾著、葉家興、葉嘉譯《當經濟指標統治我們》）

由此篇文章的結構及各段重點可看出，雖然第一段是從《駭客任務》的故事作為開端，可是實際上作者欲談論的重點為現在正影響我們的經濟指標，作者認為經濟是經濟指標所塑造，僅為反映現實的其中一種方法，未必是最準確的。

因此，在此篇文章中，作者試著用《駭客任務》這部電影來比喻經濟指標對社會帶來的意義。若能如此理解文章，閱讀考題即能迎刃而解。

2. 練習推敲古文的字詞句意

歷屆考題的古文類型多元，且難度大多適中，因此在閱讀時，不要只有看懂大略意思即可，而可試著分析文章的字詞句意涵。

此外，若對古文十五篇的基本功已相當熟練的情況下，也可以在釐清古文字詞句意時，腦中邊連結學過的字詞涵義有哪些，如此或許可以讓學過的古文內容輔助閱讀方面的遷移，而非僅是死記硬背。

老師可以怎麼做？引導學生從「知道」到「做到」

為了輔助學生在寫歷屆題時，可以達成上述目標，我會設計以下類型的閱讀卷，一方面為學生搭建鷹架，一方面也可以檢核學生在完成閱讀題的歷程。

Photo Credit: 截圖自作者

Photo Credit: 截圖自作者

Photo Credit: 截圖自作者

在設計上，若為古文，我會框出字義，並簡要提問，最後再放選擇題，以利檢核學生的閱讀歷程，在檢討時也可以更節省時間。學生經過這一陣子大量練習下來，似乎也都感覺自己有一些進步。

國文考題能力化、素養化是一個趨勢，能力及素養的培養，本來就需要方法及時間。閱讀的道理、方法簡單易懂，但在考場上面對陌生文章時，能從容熟練的閱讀、解題，這是需要經過大量練習的。

因此，歷屆題提供了我們很棒的現成材料，老師只要視學生的程度及需求略為加工，就能成為很實用的教學素材。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航