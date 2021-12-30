縣市合併並非中央說了算，大新竹升格前仍須面對三座大山

文：慎之

目前《地方制度法》條文若修正，新竹縣市合併升格，按照地制法規定，還有三大困局需要處理。首先是新竹縣市首長皆有共識。再者，且若新竹市升為直轄市，原有之鄉鎮市長及代表選舉均將立即凍結。最後，若新竹升格民進黨仍未能贏得選舉，甚至徒增其他縣市不滿，巨大的政治成本，皆為大新竹升格無法迴避的困境。

首先，新竹縣市若無共識，升格便只是空中樓閣

根據《地方制度法》第7-1條規定，「縣（市）擬改制為直轄市者，縣（市）政府得擬訂改制計畫，經縣（市）議會同意後，由內政部報請行政院核定之。」

也就是說，若新竹要走向縣市合併升格為大新竹市，除目前動機強烈的新竹市之外，尚須新竹縣政府同意，並送交新竹縣議會討論同意後，才再交由內政部報行政院核定。以程序來說，新竹市及行政院的立場都沒有疑慮，但新竹縣顯然就是鐵板一塊，只要新竹縣政府或議會任一方反對，此事即便立法院修法都沒有作用。

當年高雄縣市、台南縣市、台中縣市合併升格，是因為這三都皆為同樣政黨執政，在議會溝通也較為順暢。但此次新竹縣市分屬不同政黨治理，甚至楊文科縣長還只當第一任，合併後他較有勝算的連任路便成泡影。只要新竹縣不同意，這場升格棋局就必然會無法走下去。

再者，新竹縣市升格後，台灣將有超過7成的人沒有鄉鎮市長或代表

在蔡總統針對新竹升格一事，曾表示台灣六都總人口已達全國七成。顯見台灣目前的地域劃分、人口分布已逐漸出現問題。在日本時期，台灣就只有五州三廳：台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州、台東廳、花蓮港廳、澎湖廳。台灣目前縣市合併的走向，是否終極目標，是要回到這樣的區位劃分？這都是很嚴肅的國土計劃問題。

此外，若新竹縣市升格為直轄市後，原有的鄉、鎮、市都將喪失地方自治團體的法人地位，這些地方都將成直轄市政府的派出機關，將不再有選舉。

也就是說，台灣有超過七成人口若要從政，不能擔任鄉鎮市代表或首長。這對民主政治的發展，是否為一大福音？人民從手中又喪失了兩張選票，這對於民主發展是進步嗎？又若是從參政角度來看，未來大家只能從門檻更高的直轄市議員選起，恐會讓更多人對從政卻步，甚至對民主政治的發展多元性蒙上陰影。

Photo Credit: 中央社

最後，若主導修法的民進黨無法贏大新竹市長選舉，反徒增黨內分裂內鬥風險

因為民進黨當前在新竹市長選舉確實較不樂觀，明年有敗選風險。但很明顯的是，人望、民氣都還居高不下的林智堅若能參與大新竹市長選舉，勝負可能就多了一點可供遐想空間。

然而，現實的是，就算不知道國民黨可能由誰參選，但若民氣對於民進黨操之過急的選舉操作不滿，林智堅的高人氣很可能無助於轉為選票。以2018年高雄、台南市長選舉來說，原任直轄市長都是超人氣巨星，最後在黨內不夠團結下，高雄市長落敗、台南市長慘勝，殷鑒不遠的案例，不可大意。

尤其若還僅升格新竹，其他縣市原封不動，不能連任的政治明星恐也不好受，民進黨內各派系對此事的不滿，都很可能導致明年底縣市長選舉大敗的遠因。不要忘記，公投大勝靠的就是團結，只要失去這項價值，再容易的戰役都可能輸，何況明知明年選舉，早已布滿荊棘。

大新竹要升格前，必需移除恆更眼前的三座大山。但這三座大山，到底是存在無理，必須蠻力移除？還是其實論者有理，需要我們傾聽？這都是從政者需要具備的大智慧，莫讓公投後可重新做事的元氣，立刻消耗殆盡，錯失壯大台灣的黃金良機。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航