在美蘇冷戰的50年間，這個世界經歷了什麼？

1945年初,第二次世界大戰主要戰場之一的歐洲戰場,隨著納粹德國的節節敗退,戰爭終於接近尾聲。

同年的2月4日,同盟國中3個主要國家首腦-英國首相邱吉爾(Prime Minister Winston Churchill)、美國總統羅斯福(President Franklin D. Roosevelt)和蘇聯總書記史達林(Premier Joseph Stalin)在位於克里米亞(Crimea)的雅爾達舉行會議(Yalta Conference)。

這次會議是在第二次世界大戰結束後,三方處理戰後世界和權力的再分佈而舉行的。然而,這次戰後會議,卻被視為冷戰的誕生。

會議其中最重要的議題,便是如何處理戰敗後的德國問題,以後結束二戰的東亞戰場。戰敗後的德國根據協議將被分割,並由同盟國接管。德國的武裝力量將被解除,所有戰犯會被送往審訊。

在經歷過一戰和二戰的教訓後,雖然大家表面的目光仍是放在制定方法防止德國的再度崛起,但事實上,一道更令人擔憂的陰霾早已濃罩著戰後的歐洲-那便是蘇聯的野心。

史達林無論在戰前和戰後於東歐的舉止,都讓以英美為首的西歐多國產生憂慮。為了阻止這位蘇聯獨裁者不斷染指歐洲,羅斯福和邱吉爾決定成立一個新的國際組織,以建立平等、自由和獨立的歐洲為宗旨,希望在國與國之上的層面制衡蘇聯。而這個國際組織最初只允許在二戰中有向軸心國宣戰的國家加入,它的名字耳熟能詳-聯合國(United Nations)。

對於聯合國的成立原則,史達林基本同意,但最後他卻要求給予16個共產國家在聯合國有各自的代表,而這些共產國家基本上都受蘇聯控制。這麼一來,蘇聯實際上在聯合國擁有16票的投票權。而且,這3位世界強權首腦對於戰後受軸心國控制的國家如何產生新的政府存有分歧。

羅斯福和邱吉爾支持以自由的民主選舉選出由人民授權的政府。於是,他們支持位於倫敦的波蘭流亡政府(Polish government-in-exile)成為波蘭的合法政府,但史達林卻堅持應由共產黨控制、位於波蘭的波蘭民族解放委員會(Polish Committee of National Liberation)建立政府。

最後,三方達成的共識,便是這個委員會必須加入更多不同政治理念的政黨代表。而波蘭的邊界,也沒能達至共識。

這次會議看似成功,但其實並不然。史達林最後背棄了他的承諾,沒有給予蘇聯在二戰末期佔領的東歐各國民選自己的政府。那麼,當初羅斯福和邱吉爾為什麼會相信他?

蘇聯向他們誇大了其在二戰的亞洲戰場中打敗日本的重要性,成功蒙混過關,但事實上蘇聯在亞洲戰場的角色並不關鍵。加上當年的蘇聯,在國力上愈來愈強大,話語權也隨之變大,羅斯福和邱吉爾也只能選擇相信他。

這次會議後,雖然二戰仍未完全結束,但一場以全新模式並影響全球意識形態的新型戰爭,卻在不知不覺間開始了。這場新型戰爭,便是後來稱為的「冷戰」(Cold War)。

「冷戰」這個詞彙,最初由一位英國作家喬治.奧威爾(George Orwell)在1945年創造。他著名的作品有《動物農莊》(Animal Farm)和《一九八四》(1984)。當時他分析並預測了戰後的世界情況,將會是以核武器為籌碼的全球政治僵局:

後來,「冷戰」被美國金融家暨總統顧問伯納德.巴魯克(Bernard Baruch)正式使用。

1945年9月,二戰正式結束。英國首相溫斯頓.邱吉爾在戰後的大選中落敗,後來他被邀請到西敏公學(Westminster School)裡演講。在這次演講中他提出了著名的這段話:

從波羅的海的斯塞新到阿德里亞海的第里雅斯特,一道橫貫歐洲大陸的鐵幕已經拉開。(From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.)