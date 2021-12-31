《「空氣」之研究》：深究物質背後的臨在感並阻絕「空氣的控制」，這才是科學態度

文：山本七平

「空氣」到底是什麼？想要調查這點的最佳方法，就是調查單純的「空氣產生的狀態」，我先試著描繪其基本的模型，以下舉的是個非常有趣的例子，筆者在《淺談比較文化論》（比較文化論の試み）中舉過此例，在此也沿用之。

東京大學榮譽教授大畠清在某宗教專業雜誌發表有趣的散文，文章提到他在以色列考古時挖到了古代墳墓，並陸續挖出許許多多的人骨、骷髏。遇到這種情況，除了考古所需的樣本，其餘的人骨都要暫時先移到遠一點的地方，以繼續進行墳墓型態調查等其他工作。由於量相當大，日本人與猶太人的共同作業中，幾乎天天都要運送人骨。

這樣的作業持續約一個星期後，猶太人毫無異狀，但是參與的兩名日本人開始覺得身體怪怪的，好像真的生病了。等到人骨運送完畢，兩人便立即恢復健康。這兩人所需要的，看來是「驅邪」，但其實這兩位都是基督徒——而猶太人同事卻始終都沒有受到任何影響。

骨頭本來就是某種物質，若是這樣的物質會以輻射的形式對人體造成某些影響，不太可能只影響日本人，所以應該說這樣的影響是精神上的，人骨、骷髏這類的物質對日本人會造成某種心理上的影響，而這樣的影響強烈到使身體以某種症狀呈現；另一方面，猶太人的心理則未受到任何影響。我想，這大概就是「空氣的基本型態」。

這樣說或許有人覺得奇怪，不過就如我後面會提到的，我們平常所謂的「空氣」與「空氣的基本型態」之差距，只不過是醞釀過程的單純與複雜程度不同而已。因此，如果把這樣的狀態視為普通型態，也難怪會出現「兩人無法忍受挖掘墓地的『現場空氣』，最後身體感覺不適而不得不休息」的狀態了。

透過物質，受到某種心理、宗教的影響，換言之就是感受到物質背後有某種東西臨在，並在不知不覺中受其影響的狀態。《福澤諭吉自傳》（福翁自伝）中也指出這樣的狀態以及與之對抗的內容。不過，他，不，不只是他，明治時代的啟蒙家們雖然認為「石頭不過是種物質。崇拜這樣的物質既是迷信，也是野蠻人的行為。文明開化的科學態度就是否定、摒棄這樣的行為，所以應該施以啟蒙的科學教育。而且這麼做即已足夠」，卻沒考慮到「為什麼日本人會認為物質背後有某物臨在？另外，應該先說明人們為何會覺得有什麼東西臨在，並強烈受其影響以致使身體產生變化」。

更不用說從他們的角度來看，既不開化也不科學的「野蠻」民族（如閃族〔Semitic People〕）完全拒絕臨在感並視其有罪的民族，為什麼會存在這個世界上？關於這點，他們一開始就忽略不提。這也是合理的啦，對於福澤諭吉而言，西歐啟蒙即為一切，不只是他，整個明治時代雖然都向先進國家學習，卻沒有多餘的心力「深入探索」。

因此，他們這樣的態度雖然可說是啟蒙，卻難以說是科學，也就演變成後來的人們即使感覺某種臨在，如果說自己感覺到了，便會被貼上「頭腦老舊」的標籤，所以就算感覺到了，也告訴自己沒感覺到，假裝沒感覺到，還認為這是科學的態度。這種情況在超能力學說流行時，就以極為有趣的形態出現。

我在某雜誌提到「所謂的超能力不存在」，就有讀者投書指出「沒想到你是盲目崇拜科學的人」。這位讀者把「就算感受到超能力，也裝作沒感受到」，也就是把「福澤式的啟蒙主義」視為科學，並認為對那種啟蒙主義盲從就是對科學盲從，繼而產生抗拒之心。因此，多數人所謂的科學，其實是明治風格的啟蒙主義。

不過，所謂啟蒙主義是將「人民文化」提高到一定水準的考試速成教育主義，是強迫「應該如此思考」，而非透過探討、說明來理解事情，也因此遭否定的想法反而頑強地隱藏起來，現在更演變成我們最終的決定權，被隱藏且沉默的臨在感奪走，而我們無計可施。

在此我舉一個完全現代的臨在感控制實例來證明前面的說法。仔細想想，那是三年前的事了，當時透過層層的介紹，我與某位人士約了見面，雖然不清楚對方為了什麼事找我，不過好像是對方認為在這廣大的日本國土，除了我以外，沒有其他可對話之人了。找我見面談話也不可能解決什麼事，不過我也完全沒有拒絕的理由，於是就答應見一面。對方遞給了我一本相當厚的書並解釋道：

「在現在這個時間點，我清楚知道發生什麼事，請保留這本書作為日後證明我已經明白的證據。」

我翻開一看，原來是一本詳細證明水俁病與鎘無關的書。然而，我不是這方面的專家，別說是評論了，連其內容我也無法充分理解。連理解都談不上的內容，我自然無法做出任何評論，就算把書交給我也沒有任何意義。最主要的是我很訝異對方不出版，而是把書交給我，所以我如此回應。

「你可以出版這本書啊！」

對方回答：「無論如何，無論如何在現在的社會空氣之下，出版也只是引來媒體的攻擊，因為結果已經被厚生大臣認證，官司也輸了，如果在這個時間點出版，會被說是想要『翻盤』，這樣只會對公司更不利。因此，雖然這些內容是好不容易研究出來的心血結晶，但是公司高層決定全部銷毀，這樣做實在太令人遺憾了。現在，我個人只是想把這已然明顯事實的一部分交給某人，作為未來證明之用……，我拜讀了您在《週刊文春》發表的文章，覺得除了山本先生之外，已經找不到任何人可以拜託了……」