紐約州以多元化之名立法，實則以「血統論」分化亞裔、大開民主倒車

紐約州向「血統論」大踏步前進

大多數古代社會，都是通過出身來決定人們的社會地位的；也就是說，如果某人出身於擁有貴族頭銜的家庭，他們將自動成為貴族，並享有某些特權，而其他地位低下的人所生的，則永遠不會擁有這些特權。換言之，一個人的出身定義並決定了他一生的政治、經濟和社會地位。

在歐洲中世紀，血統的分類如此精細，一丁點不純的血脈，都足以毀了人的一生。當然，如果某人被歸類為貴族，他們可以犯罪而逍遙法外，而平民可能會因輕罪而被處決。在中國古代，也有有句老話，叫做「龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子打地洞。」

一個人的出身不是由本人決定的，而且不能改變。所以，這種用血統或遺傳決定社會地位的制度，可以說是非常壞的制度，是極端歧視性的。因此，數百年前在歐洲開始的民主化最重要的目標之一，就是根除基於血統的政治、經濟和社會特權。數百年來，以歐美為主的發達國家在這方面取得長足的進展。可以說，民主的本質上就是反對以出身歧視人。

但在民主社會努力消除歧視的當代，共產主義國家卻採用了世襲特權制度。1966年，在中國震撼世界的文化大革命（1966－1976）開始之際，北京航空學院附中出身的中共幹部家庭的學生貼出了一副對聯，上聯是「老子英雄兒好漢」，下聯是「老子反動兒混蛋」，橫批是「基本如此」。這副對聯把中共多年實行的「血統論」推向高潮。

當時一位18歲的學徒工遇羅克，寫了著名的《出身論》，對血統論提出質疑，在中國反響巨大。但他因此被捕，於1970年3月5日和另19名政治死刑犯，在北京工人體育場的10萬人大會上，被宣判死刑並被槍殺。

當今的北韓金氏家族將血統論推向了極致：他們統治了這個孤立的國家已達三代。

在當代美國，政府和老百姓都一直在努力消除由出身決定命運這一古代的負遺產。所以，如果我說美國有一個州剛剛通過了一項新的法律，根據血統對人進行分類，很多人會認為是我編造的，對吧？

錯！紐約州正是在這樣做！

2021年12月23日，紐約州長侯可（Kathy Hochul）簽署了針對亞裔的「完善收集資料法案」，「亞裔細分法」即將頒佈施行。新法將現在人口調查中的「亞裔」美國人進一步細分，創建單獨類別，如華裔、韓裔、菲裔、日裔、越南裔、印度裔、孟加拉裔、巴基斯坦裔、尼泊爾裔和泰裔……，同時把「原籍國」改成「民族／血統」。

不用說，這大大增加了人口資訊收集的成本——大約增加了1300萬美元。更重要的是，這項新法律的目的是什麼？據該法律的發起人稱，這樣做的目的是因為亞洲人是「一個非常多樣化的群體」。這是一句正確的廢話。

「多樣化」（diversity）在美國是最時髦、最正確的口號。全世界五大洲，每一個都是「非常多元化的群體」。歐裔美國人、非裔美國人、拉丁裔美國人、等等等等，都非常多樣，為什麼要單單挑出亞裔美國人？為什麼不對祖先來自300多個國家的所有美國人進行進一步分類？血統論要追究多少代？不知道自己祖籍的人怎麼辦？

不僅如此，許多國家也高度多樣化，按照紐約這些政客的理論，也不可一概而論。例如中國，出生在北京的人和出生在香港的人就不一樣。那麼是否美國人口普查中，「族裔」應該進一步按全世界各國的城鎮和村莊分類呢？這大概有上百萬種吧？這要花多少錢落實？

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好了，以上只是技術和錢的問題。那麼實行這個新血統論的真正目的是什麼？推動這項法案的政治人士們，除了叨叨咕咕地說「多樣化」，語焉不詳。但有一點很清楚：這個法案有效的挑起了人們的爭鬥。

發起法案的華埠紐約州眾議員牛毓琳非常高興，聯邦眾議員孟昭文、亞裔兒童和家庭聯盟（CACF）、華策會、韓裔家庭服務中心（KAFSC）、阿拉伯裔家庭支持中心（AAFSC）、印度之家（India Home）12月23日紛紛表態支持法案。

但反對該法案的華人團體，視其為對華人社區的傷害。中華公所於24日下午2點緊急召開記者會，表達抗議。最近兩個月來，中華公所、紐約同源會、紐約市居民聯盟、華人教育宣導團體、紐約華人聯合會、美國酒店華裔協會、南亞教育獎學金和培訓基金（SAFEST）、布魯克林第47選區民主黨女性黨代表唐鳳巧等組織和個人，都發表聲明反對亞裔細分法案。

「紐約市加強課程和教育家長組織」（PLACE NYC）創辦人與聯合主席朱雅婷23日說，她對州長「決定無視真正亞裔社區的聲音感到非常失望」。而華社則抗議：1300萬美元換來亞裔整體分崩。

人們一旦被貼上獨特的標籤，比如來自中國的美國人，就必須區別對待。否則，這種做法僅僅是奢侈的遊戲和浪費納稅人的錢。這就要問：支持這項新法律的立法者，是想給與這些以血統新區分出來的美國人以僅有他們可以享受的利益，還是要剝奪或歧視他們？無論是多給或少給利益，都是基於血統的歧視，這恰恰是全世界的民主國家和美國社會正在大力消除的。

總之，除了花費更多資金外，新法律的直接結果是煽動美國人之間的鬥爭，長遠看，這個立法可能會蔓延到全美，讓血統論在美國社會生根。支持這項立法的紐約州政客們，打著多元化的旗號，浪費納稅人的錢，製造內訌，復辟落後的血統歧視文化。