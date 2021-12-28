中國疑加嚴飛機落地規定：達美航空飛往上海班機起飛6小時折返、長榮華航減少去浦東載客班機

美國達美航空（Delta Air Lines）日前有一架飛機，從西雅圖飛往上海的途中折返，機組人員在機上指出，是因中國入境政策發生變化，乘客的健康碼（一種二維條碼，為中國用來確認個人健康狀況的電子通行證）失效，因此必須返回西雅圖。

《法國國際廣播電台》指出，一架預計在12月21日從西雅圖飛往上海的達美DL287班機，因一名老人哮喘發作、延遲起飛，後又推遲10個多小時，乘客才在22日搭上另一架DL9891班機啟程。

然而，飛機在飛行約6小時、至俄羅斯邊境上空時，機組人員廣播宣佈因入境政策的改變，飛機必須返回西雅圖，最終這架飛機在12月23日又降落在西雅圖機場。

有中國留學生向《法國國際廣播電台》表示，部分乘客是來自美國的其他城市，尤其有些學生已經退租原本的公寓、賣掉車子，因此在飛機返回西雅圖時無家可歸。甚至有留學生面臨簽證到期、在美國非法居留的狀況。

達美內部人士透露，起飛後才知道中國改變入境政策

根據《美聯社》的報導，飛機折返的原因是上海浦東國際機場因應疫情的清潔新規，達美航空在聲明中指出，機場的要求會大大延長飛機落地的時間，而這對航空公司的營運是不可行的。雖然目前仍不清楚新規定是什麼，以及浦東機場改變制度的原因，但隨著西安疫情爆發以及6週後北京冬奧的到來，中國的旅遊限制又變得更加嚴格。

不過，一名要求匿名的達美航空內部人士向《法國國際廣播電台》透露，航班是在起飛後才知道中國臨時改變入境政策，除了更嚴格的消毒措施外，外國的空服人員在飛機落地後也必須和乘客一樣，在中國接受2週的隔離。

對此，根據中共官媒《環球時報》的報導，浦東機場的一名經理表示，並不知道中國的防疫政策對航班造成了什麼具體影響。一名自稱搭乘這架飛機的乘客向《環球時報》指出，他猜測機組人員不想再花3小時進行消毒，因為消毒程序可能會讓他們的飛行時間超過美國聯邦法律的規定，並迫使他們停留在中國、無法飛回美國過聖誕節。

中國駐美大使館則要求達美航空保障旅客權益，並提醒要前往中國的旅客，必須謹慎選擇航空公司、密切注意航班變化，因為近期有多個從美國飛往中國的航班被延誤或取消。

班機停留時間多5.5小時，長榮、華航紛紛停開浦東去程班機

除了引發爭議的達美航空外，根據《中央社》的報導，長榮航空從26日到明（2022）年2月3日會暫停松山、高雄飛往上海的載客飛機，返程則正常載客。

在長榮宣布以後，中華航空也在27日發出聲明，為了配合浦東機場的防疫新規，執行客艙加強消毒清潔作業，1月松山到浦東的去程航班調整為每週三、六、日共3班載客，高雄到浦東的去程航班調整為每週六1班載客。至於桃園到浦東的去程航班，即日起到明年1月底前都取消載客。

台灣航空業者向《中央社》證實，浦東機場有機艙消毒的新制。一名台灣航空業主管指出，浦東機場從24日起實施極為嚴格的消毒措施，上海當地的防疫人員將登機、實施地毯式的消毒，這會讓班機在浦東機場的停留時間，從2個小時延長到7個半小時。

這名主管解釋，由於作業時間大幅延長，中午以後飛往上海的班機，若要返回松山、高雄，就會超過晚上11時的禁止起降時間。而桃園機場夜間沒有禁航時間，因此較不受影響。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範