2022元旦新制懶人包：職災保護法、值班計工時、教召14天⋯⋯勞工請注意！
我們想讓你知道的是
很快的又來到一年的年尾了，迎向明年2022新的一年，有哪些新政策是勞工需要留意的呢？本文整理了元旦新制懶人包6大重點，帶你一次掌握最新規定。
一、基本工資調漲為月薪25250元，時薪168元
2022年1月1日起，月薪基本工資從24000元調漲為25250元，預估有194萬勞工受惠；而時薪基本工資則從160元調整至168元，預估有51萬勞工受惠。
而基本工資調漲後，「勞工保險投保薪資分級表」、「全民健康保險投保金額分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」也都隨之調整，領取基本工資的勞工朋友們勞保自行負擔費用將增加29元、健保自行負擔費用增加20元，但每月強制雇主提繳的勞工退休金權益也將增加75元。
二、勞工保險職業災害勞工保護法 5月1日上路
《勞工職業災害保險及保護法》將在明年（2022年）5月1日正式實施。新法實施後擴大納保對象，不分受僱勞工的年紀和身分雇主都要強制加保，且以到職日為生效日，受僱未滿5人微型企業的勞工將更有保障。
此外，職災保險的投保薪資級距下限將調升（預估為25200元）、上限則提高到72800元（目前勞工職業災害保險投保薪資分級表草案預告中），薪資較低或高薪的勞工都享有保險給付權益；另外是新制的職災給付金額也全面提高。
三、勞工保險老年年金請領年齡調整
因應高齡化和少子化趨勢，明年起勞保老年年金請領年齡從62歲提高到63歲，勞工明年必須年滿63歲才有資格請領勞保老年年金。
因此，最優先影響的是民國49年次出生的勞工，因為其明年雖滿62歲，但因為法定請領年齡調高為63歲，必須再等到112年時實歲滿63歲才符合老年年金請領資格。（勞保老年給付每2年請領年齡提高1歲，直到2026年請領年齡達到65歲上限為止）。
因為早領、晚領計算的基準和領到的年金金額不同，提醒勞工朋友們可以上勞保局網站先試算，以免選擇給付標準就不能變更！
四、勞工值日（夜）班一律算加班，可領加班費
明年起雇主安排勞工從事值日（夜）工作一律算工作時間，超過正常工作時間的部分，要算加班費，簡單來說，雇主不再能夠以值班為理由只給值班費或津貼，而要回歸工作時間計算薪水，大大保障勞工權益。
五、39類場所工作人員須強制施打第二劑疫苗才能上工
中央疫情指揮中心宣布，特定場所工作人員在明年（2022年）元旦須強制完成接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗第二劑才能上工，包含教育部、經濟部、勞動部及衛福部四部會管理的多項場所，像是學校、補習班、KTV、醫院、長照據點等工作人員都適用。
另外公費疫苗接種對象第1、2、3、7類，包含「防疫旅館第一線工作人員、客運駕駛、保母、計程車司機、平台外送員、殯葬業人員、貨運司機、賣場收銀員、市場工作人員、郵差、醫療人員、警消人員、選務人員等」也都是強制接種對象。
六、教召新制試行改為一次14天，可請有薪公假
國防部將原本兩年一次、一訓五到七天的教育召集，改為一年一訓、一次14天，且將優先選擇八年內退伍的人員。由於新制教召天數較長，國防部會以兩次註記，以示公平。
如果您是符合教召對象的受僱勞工，可依兵役法施行法第43條規定，向雇主請14天有薪公假。另外，為了減輕雇主負擔，經常僱用員工數20人以下的中小企業，如果有兩位以上員工同時教召，可憑相關證明辦理半數免除教召。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航