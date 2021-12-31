2022元旦新制懶人包：職災保護法、值班計工時、教召14天⋯⋯勞工請注意！

2022年1月1日起，月薪基本工資從24000元調漲為25250元，預估有194萬勞工受惠；而時薪基本工資則從160元調整至168元，預估有51萬勞工受惠。

而基本工資調漲後，「勞工保險投保薪資分級表」、「全民健康保險投保金額分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」也都隨之調整，領取基本工資的勞工朋友們勞保自行負擔費用將增加29元、健保自行負擔費用增加20元，但每月強制雇主提繳的勞工退休金權益也將增加75元。

因此，最優先影響的是民國49年次出生的勞工，因為其明年雖滿62歲，但因為法定請領年齡調高為63歲，必須再等到112年時實歲滿63歲才符合老年年金請領資格。（勞保老年給付每2年請領年齡提高1歲，直到2026年請領年齡達到65歲上限為止）。

因應高齡化和少子化趨勢，明年起勞保老年年金請領年齡從62歲提高到63歲，勞工明年必須年滿63歲才有資格請領勞保老年年金。

明年起雇主安排勞工從事值日（夜）工作一律算工作時間，超過正常工作時間的部分，要算加班費，簡單來說，雇主不再能夠以值班為理由只給值班費或津貼，而要回歸工作時間計算薪水，大大保障勞工權益。

中央疫情指揮中心宣布，特定場所工作人員在明年（2022年）元旦須強制完成接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗第二劑才能上工，包含教育部、經濟部、勞動部及衛福部四部會管理的多項場所，像是學校、補習班、KTV、醫院、長照據點等工作人員都適用。

另外公費疫苗接種對象第1、2、3、7類，包含「防疫旅館第一線工作人員、客運駕駛、保母、計程車司機、平台外送員、殯葬業人員、貨運司機、賣場收銀員、市場工作人員、郵差、醫療人員、警消人員、選務人員等」也都是強制接種對象。