【書評】《研之有物》：比大學更「象牙塔」的中研院，其實充滿浪漫的科學情懷

文：黃貞祥（清華大學生命科學系助理教授）

從小時候讀了幾本給小阿宅的科學家傳記童書後，我就立志要當個科學家，並且天天把這個志向掛在嘴邊跟媽媽說。

儘管求學時也走了不少歪路，但究竟還真的投身科學研究的工作中。這樣的志向，在馬來西亞這個發展中國家，是相當特立獨行的，因為對大多數人來說，物質生活都要很辛苦打拚取得，遑論花大錢去做不知有何用途的科學研究。即使到美國念博士班，為了不讓家人蒙羞，我都跟親友說是去「工作」。

即使是在富裕國家，社會大眾對於科學研究也感到陌生，科學家究竟在實驗室裡搞什麼鬼呢？真的是為全人類解決重要的問題，還是滿足少數人的好奇心？

我認識的大多數科學家，最喜愛的工作方式就是成天窩在研究室，厭惡社交生活，心無旁鶩、不見天日地埋頭苦幹。他們專心致志地力求搞清楚一個難解的謎題，廢寢忘食地整理閱讀文獻，絞盡腦汁設計實驗，孜孜不倦地重覆各種實驗，咬緊牙關地克服一再失敗的挫折。即使獲得不錯的成果，仍要兢兢業業地選擇發表的期刊，費盡心思回覆審稿者的問題甚至刁難等等，然後在出版論文後發現版權全都在期刊出版社手上……

甭說是一般社會大眾，就連我們的父母，甚至伴侶，都難以理解我們究竟為何而戰？走出實驗室外，我們與科學的距離真的是遙不可及嗎？

其實，科學始終來自人性！不管我們以為那些電影中，總是穿著白袍實驗衣的科學家在實驗室中看來有多麼高深莫測，就只是要回答我們對自然最最最基本的問題，也就是滿足我們的好奇心，以及渴望解答的欲望。這些問題，不僅是我們小時候對世界充滿好奇心時一直追問的，也是整個人類文明誕生以前，我們的祖先圍在篝火前就開始追究的。

過去，人類文明頗長的時間裡，對大自然好奇的探索，是不愁溫飽的有閒貴族或富人的專利。如果說火讓人類能演化出更耗能的大腦，那工業革命就讓我們能更有效地利用能源為人民服務，因此我們能夠在物質更豐沛的社會中，不愁吃穿地投入一定的資源，來滿足我們啟蒙的理性智識樂趣。

科學的方法也高效地讓我們可以跨地域、跨文化地再現重要的發現。也因為見識到科學的力量，當溫飽不再是大多數國民的問題後，後進現代化國家都無不爭先恐後地投入資源，強化科學研究的能力。而這些科研能力，對各國未來對抗氣候變遷和新興傳染疾病都很重要，COVID-19就讓我們見識到了寶貴的一課！

記得當年來台灣念大學時，剛躋身富裕國家的台灣也正要投入更多資源在基礎研究上，經過了這二十幾年的努力，許多方面也漸漸和國際接軌，取得了不少豐盛的成果。有些當年可以榮獲國科會傑出研究獎的期刊論文，現在可能只能勉強用來升等而已。這些科學界努力奮鬥的成果，真的好到不能只有我們少數科學工作者知道，而應該成為全民的精神資產。

很幸運地，作為比大學更象牙塔的中央研究院，除了頂尖和傑出的研究，在科普方面也當了火車頭。感謝已故的中研院資訊所的天才研究員陳昇瑋博士的遠見和魄力，中研院成立了「研之有物」科普網站，請文筆生動流暢的小編們，為深居簡出卻努力地在各自領域推動科學進步的研究員們，寫下精彩的白話文報導和故事。

雖然歐美日的大學和研究機構，積極向社會大眾報導教授或研究員的重要及有趣科學發現，是行之有年的，但在台灣這無疑是科學報導的里程碑！我們不僅做出了國際級的研究，也和歐美日大專院校接軌重視科學研究成果的社會效益！

更令人興奮的是，接續《研之有物：穿越古今！中研院的25堂人文公開課》，時報出版將這些精彩絕倫的報導，集結成《研之有物：見微知著！中研院的21堂生命科學課》，成為科普報導教科書等級的好書。

《研之有物：見微知著！中研院的21堂生命科學課》涵蓋生物、醫療藥物及生物工程三大面向，讓我們能窺見研究機構中不辭辛苦的生命科學家們，其實也可以有浪漫的科學情懷，用打破沙鍋問到底的精神，排除萬難揭開科學謎題的謎底，同時也為人類健康福祉作出具體貢獻。

藉著《研之有物：見微知著！中研院的21堂生命科學課》的各種研究，可以看見生命科學其實離我們的生活一點也不遠。這些知識一點也不冷冰冰，裡頭所有的科學故事，其實無時無刻發生在我們的周遭，只是我們可能視而不見，或尚未知曉箇中道理，這些科學故事可以開拓我們的視野，讓我們的生活增添許多趣味。

這些生命科學研究，讓我們知曉了從細胞到個體再到整個生態系，各種生物是如何應對五花八門的問題，例如敵我的辨認、誘敵的陷阱、器官的再生、環境汙染的應對、族群的遷徙、能量的生產、養分的吸收、遺傳基因的重組、植物天然成份的防癌或抑癌、新藥的開發、飲食的營養與健康、大腦神經的退化、免疫系統導致的發炎、奈米疫苗的研發、全球傳染疾病的防治、永續能源的開發、個人遺傳資訊的應用、基因的剪接或編輯等等。

以上研究僅是中央研究院生命科學組各研究所傑出研究的冰山一角而已，相信不僅是中研院，台灣各大專院校也有許許多多精彩科學故事有待發掘和報導，相信這些科學發現真的不能只留在學術期刊的論文中，而是有必要成為全民的精神糧食，所以我們拭目以待，期望有更多精彩的科學發現被報導在科學網站或書籍當中吧！

相關書摘

書籍介紹