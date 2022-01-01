創新天燈生根平溪：讓美好意象冉冉升空，不再淪為山林間的大型垃圾

文：叫車吧

平溪──台灣天燈的故鄉，天燈，顧名思義，就是高掛在天上的燈籠。平溪天燈乃是早期入山開墾的漢人，為逃避平埔族入村屠殺，而躲藏到安全地方，待危險已過則通報平安的一種工具，演變到後來成為人們對於願望的期許。在每年農曆十五日，結合天燈文化平溪、十分的自然生態景觀，在新年的開始將新的希望藉著天燈直達天府並安定民眾。

如今天燈的施放，已象徵著大家祈福納喜的活動，不但在每年的元宵節當晚，吸引著數萬人潮到平溪參與盛會，就連平常任何夜晚的時間，隨時都可見數盞天燈螢螢點綴在平溪天空。

走入平溪天燈老街，瀏覽傳統技藝與觀光文化，與在地師傅學習，親手製作可以在天空中完全燃燒的永續天燈，從花費提撥一定比例金額種樹，透過植樹來抵銷碳排放，讓旅行的人在體驗文化的同時也能愛護地球。

深度旅遊是了解當地的最佳方式，平溪區除了車站的歷史建築、老街長條形的街屋傳統構造以外，還有鐵道旁的自然生態都值得用深度旅遊的心態慢慢探究，才能感受城鄉裡人與人之間不同層次的溫度，叫車吧將帶領你一同認識平溪永續天燈的文化之美。

以永續天燈守護地方環境

《看見臺灣》導演齊柏林曾說「天燈為什麼有那麼多人喜歡？它是鼓舞人心的，看了祈福燈，會對人心寄予希望，天燈對人心的撫慰強而有力，文化傳承很重要，我並不覺得要把這項活動完全消滅。抬頭望向天空，冉冉上升的天燈在高空燃燒殆盡，沿著鐵道，順著天燈飛行的方向，在半山腰、大樹或河岸上隨處可見許多未燒盡的天燈殘殘骸。

2016 年幾個熱愛傳統文化的交大畢業生共同創辦「文化銀行」，他們看見了「天燈文化」與「友善環境」之間的掙扎，於是透過群眾募資開發而成的創新天燈生根平溪，讓天燈落入山林的景象不再淪為山林間的大型垃圾，降低天燈落下造成的火災意外，也讓天燈的美好意象繼續冉冉升空。



Photo Credit: 文化銀行

林國和師傅的藝巧天燈

從前任教於十分國小教師的林國和，是目前平溪地區唯一一位在自家店內生產環保天燈的師傅 。十年前退休後，與妻子一同經營起店面，製作傳統天燈，也四處到學校或社團教導學生製作傳統天燈，希望能把天燈的文化傳承下去。林國和的父親來自福州，自小在平溪長大的他，決心想把祖先們帶來臺灣的文化做好保存及傳承，將天燈文化傳承下去。

文化銀行與林師傅合作與研製環保天燈，以全紙漿底座，取代竹筐和電工膠布，設計新版的永續天燈，目的是讓整顆天燈在高空中完全燃燒，不再有殘骸掉落地面。不同於過去的傳統天燈技術是泡煤油；現代天燈則採泡蠟，整個紙盤都是燃料，不需要放太多金紙，降低整體使用的燃料數量。

除了有環保的理念，更有林國和對天燈的熱愛。過去放一百個傳統天燈賺不到一萬元，現在環保天燈五十個卻可以賺一萬元，收入沒有變少，反而對地方生存的空間、環境的保留更好，他認為提高價格才能讓地方產業升級，走出削價競爭的惡性循環。



Photo Credit: 文化銀行

雜揉歷史文化的三姐妹天燈

「三姊妹天燈」是由三位年過半百的可愛阿嬤開設的店，阿嬤們親切的服務與樸實的人情味，讓店內不只是販售各式大小天燈，還販售著阿嬤們對平溪鄉最濃郁的感情（古早味、麵茶、太白粉、天燈製作教學）。

三十多年前，在礦坑洗煤、當推車女工的王胡月雲，和大姊小妹一起做天燈賣。多年歲月過去，駛向平溪的火車帶來日韓客、中國客，她在第二代兒子王瑞瑜的協助下，做起四色八彩天燈，學著說韓語。

年屆八十歲的她，把童年往事糊進一個個天燈裡。回想起早年的平溪、十分地區，都由大人帶著小孩在元宵當天製作天燈，幾家人再聚集於空矌處一起施放。據傳最早期的天燈為白色，是幾百年前崗哨用來告誡村民土匪出沒的信號。「歷史多久？我也不知道，只記得阿爸會去山林砍竹，削成竹片當框底，我們則幫忙以白報紙裁出燈身，再黏糊成天燈⋯⋯」

現今遊客以天燈許下願望，她則用天燈留存姊妹情誼，然後再以熊熊火焰，冉冉送上天際。伴隨鐵道上的人們參雜韓語、日語、不同外語的交談，天燈上的祈福文字來自各國。

天燈看似熱絡卻無法讓年輕人留鄉。根據內政部 2018 年的人口資料顯示平溪人口數不到五千人，老年人口就佔近了28.57%，是全國鄉鎮市區中老化最嚴重的地方。平溪是一個祈福的城鎮，不僅僅只是放天燈的打卡景點。感受當地老者身上對土地、文化的熱情，「永續天燈」的創新讓平溪年輕人返鄉以後還有路可走，增加文化感受的深度並連結國際。



Photo Credit: 文化銀行

天燈傳統永續高飛

傳統天燈底座以竹枝、鐵絲為骨架，外敷貼宣紙，施放時同熱氣球原理，點燃下繫已浸泡過煤油的金箔紙，待天燈受熱膨漲即冉冉昇空，待燒盡後燈體會墜落，需由專人回收底座和未燒盡的燈紙。

而永續天燈，則採用熱壓成型技術，一體成型的結構無添加任何助燃劑，僅透過紙漿的密度設計出適合的燃燒時間，讓紙架在高空中開始燃燒，並將體積最大的天燈紙一起在250-300公尺間燃燒殆盡，毋需人工回收。

永續天燈的誕生是希望可以永續地方文化、永續地方環境、永續地方發展。使用傳統天燈紙，與平溪在地居民合作，手工製作黏貼，友善平溪在地產業。購買一個永續天燈售價350元，雖比傳統天燈貴200元，在許願的同時也給地球美好的未來。

乘載著對文化與環境的愛，文化銀行每銷售一盞永續天燈的同時，售價將會提撥部分成為種樹基金。期盼透過永續天燈持續豐富平溪產業，與當地合作，一同上達天聽，永續傳承世代。