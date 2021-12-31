資深駐外記者：親眼見證兩場世紀災難，「南亞大海嘯」與「東北大海嘯」救災模式、媒體報導大不同

文：梁東屏（1989～1998年擔任中國時報紐約新聞中心記者、主任。1998～2012年擔任中國時報駐東南亞特派員。現為香港亞洲週刊、新加坡新明日報、新加坡品雜誌、優傳媒專欄作家，並設有《梁東屏評東論西》YouTube頻道。2002年隻身前往阿富汗採訪，獲得當年第17屆吳舜文新聞獎採訪報導最優獎）

2004年12月26日，印尼蘇門答臘島發生大地震，芮氏規模9.1，結果引發遠達泰國、印度、斯里蘭卡、⋯⋯等國家的「南亞大海嘯」，總共造成22萬餘人死亡，其中印尼亞齊省就佔了16萬餘人。

2011年3月11日，日本東北部發生最後修正為芮氏規模9.1的大地震，同樣引起日本「東北大海嘯」，對長達500～600公里的海岸線造成被日本首相菅直人稱為「二戰以來最嚴重」的災難，受災的12個都道縣總死亡人數達1萬5900人，失蹤者則達3000餘人。

雖然兩次災難在死亡人數方面頗有差距，但是如果把日本本來就對地震、海嘯十分有經驗，因此能作更好防範的因素考慮進去，這兩場災難都足已被稱作為世紀大災難。

馳援311日本大地震報導

本來，日本方面發生的事跟我無關（我當時是《中國時報》駐東南亞特派員），但由於我有採訪南亞大海嘯的經驗，報社於是要我前往支援採訪，所以我也因緣際會先後採訪了這兩場世紀災難，更沒想到的是，我寫的報導中最轟動的部分是對兩場災難救援表現的比較，因為是日本輸給了印尼！

日本對海嘯有經驗這件事，從「海嘯（Tsunami）」本身是日文就可以看出來。Tsunami的意思就是「津波」，「津」是港口，「波」當然就是波浪。換言之，港口之所以為港口，就是因為它的設計是平靜無波，才能讓船隻停泊，所以一旦連港口裡面都有波浪了，那就表示事情大了。這就是「海嘯」之所以被稱作「Tsunami」的來由。日本浮世繪很著名的海浪圖，畫的其實就是海嘯。可見得日本人自古以來對海嘯、地震就是有經驗、有認識的。

另外，海嘯之所以被稱為「海嘯」，是因為它來的時候，是挾帶著巨大摧毀物滾滾而來，這些東西彼此撞擊，沿路再衝撞、摧毀其他「障礙物」，就產生了無以名狀的恐怖聲音。「南亞大海嘯」的倖存者就曾經指出，那種聲音十分恐怖，讓人感覺世界末日就在眼前。

日本發生的「東北大海嘯」，無論在規模及其侵襲的範圍都與「南亞大海嘯」相當，然而所導致死亡的人數顯然遠低於「南亞大海嘯」，其中一個很主要的原因就是日本人比較知道如何防範、避險，再加上地震過後，日本政府立即發佈海嘯警報，到訊息的人能及時走避。

南亞大海嘯死傷慘重是天災也是人禍

「南亞大海嘯」卻完全是兩回事，幾個受災國家都沒有發出海嘯警報，最離譜的是泰國，甚至傳出本來確實準備發出海嘯警報，但是因為震央遠在印尼，覺得海嘯發生的可能性並不高，而且怕一旦發佈會影響旅遊，所以居然壓下不表。泰國後來確實有對這件事進行調查，但最後也不了了之。

Photo Credit: 梁東屏 亞齊市內一座村莊的災後景象

「南亞大海嘯」發生時，最先傳出災情的是泰國普吉島以及斯里蘭卡，尤其是普吉島外國遊客眾多，一下傳出幾千人遇難，特別引人注目。同一時間，印尼亞齊省則傳出幾十人喪生，所以幾乎所有的媒體都沒把亞齊的災情當一回事。

沒想到亞齊的死亡人數之後就呈幾何倍數上升，幾天之內就追過包括前述普吉島、斯里蘭卡在內多個重災區死亡人數總和。這時，國際媒體才如夢初醒，蜂擁趕往亞齊，見證了慘絕人寰的世紀災難。

造成這個現象的原因是地震及海嘯這類自然災害很容易對通訊設施及道路交通造成中斷，使得很多災區無法對外聯繫，甚至救難隊也很難抵達，實際的災情及死亡人數就變得難以確估。這就是發生在亞齊的狀況，日本「東北大海嘯」也不例外。

另外，印尼亞齊省位處赤道，遺體幾乎是從第二天就開始腐爛，發出屍臭。當年的大亞齊市，死亡人數多到可以說是屍橫遍野，全市瀰漫屍臭，救援人員單憑嗅覺就可找到埋藏在海嘯所帶來大批建材、木石垃圾中的遺體。我當年採訪之後回到曼谷，打開行李箱的時候都還有濃烈屍臭味。「東北大海嘯」卻不一樣，氣溫在白天也只不過是七、八度，夜晚溫度更低，遺體其實都還未腐爛，根本沒有屍臭，這就增加了搜尋死者遺體的困難。

Photo Credit: 梁東屏 亞齊和對岸村莊一掃而空

海嘯是否能躲呢？

其實，海嘯的真正可怕之處，在於其上岸之後摧毀的大量海邊住家，這些住家因為生活相對貧困，多是木造房屋，這些無以計數的木材隨著巨潮衝向內陸，人員、房舍其實都是被這些木材、連根拔起的樹木撞死、衝垮的。

那麼海嘯是否能躲呢？答案其實是肯定的。

因為海嘯再凶猛，它的到來與地震發生之間有一定的時間差距，印尼大地震的震央只有十公里深，「南亞大海嘯」抵岸的速度較快，但也要半個小時之後，當年海嘯抵達泰國，更是十多個小時以後的事，理論上應該有足夠時間走避。

另外，海嘯的覆蓋面縱深也有一定的範圍。譬如說「南亞大海嘯」最慘的大亞齊市北海岸，上來的巨浪足足有15公尺高，力道強到海岸巨松15公尺以下的樹皮全被刮掉，但也僅能深入內陸2公里左右。換句話說，只要能趕緊往內陸逃，是有可能躲過大難，即使沒時間逃，如果能趕緊爬上鋼筋水泥房3層以上，保命的機會也就將大增，不過可惜的是，海邊市鎮這樣的樓房並不多。