美國墮胎權先驅、律師韋定頓辭世之際，密西西比州墮胎法又受到挑戰

（中央社）墮胎權議題備受討論之際，在近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中，擔任原告律師的韋定頓（Sarah Weddington）辭世，享壽76歲。

韋定頓在「羅訴韋德案」中代表原告、化名為珍·羅（Jane Roe）的麥考維（Norma McCorvey），並於聯邦最高法院與德州達拉斯（Dallas）地區檢察官韋德（Henry Wade）展開辯論攻防。

韋定頓於1971年12月和1972年10月兩度在聯邦最高法院辯論此案；聯邦最高法院1973年裁定，婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。

當時年僅26歲的韋定頓被認為是在美國聯邦最高法院打贏官司年紀最輕的人之一。

韋定頓的前學生兼同事海斯（Susan Hays）說，這位知名律師26日清晨於奧斯汀（Austin）居所內，在睡眠中辭世。海斯告訴美聯社，韋定頓健康狀況不佳已有一段時間，目前尚不清楚她的死因為何。

韋定頓在德州西部城市阿比林（Abilene）長大，就讀德克薩斯州大學（University of Texas）法學院。畢業幾年後，她與前同學柯菲（Linda Coffee）代表麥考維提起集體訴訟案，挑戰一項基本上禁止墮胎的州法律。

韋定頓離世之際，最高法院正在審議密西西比州墮胎法的案件；這項密州法律禁止孕期15週後墮胎，除非出現醫療緊急情況或胎兒嚴重畸形。

此案被廣泛認為是多年來對「羅訴韋德案」里程碑判例的最大挑戰。

根據《半島電視台》的報導，美國的右翼保守派數十年來一直不斷試著推翻聯邦最高法院在1973年的裁定。這群人受到共和黨以及福音派基督徒的擁護，他們支持保守派的立法者進入州甚至聯邦政府機關，還進一步推動讓保守派法官受到聯邦最高法院大法官的任命。 「在墮胎問題上，憲法既不捍衛生命權、也不保障人自由選擇（墮胎）的權利。」美國高院保守派法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在密西西比州一案的言詞辯論中這麼說道，他主張這個問題要留待各州人民或者國會在民主機制中解決。 《半島電視台》指出，卡瓦諾是美國前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）任內所任命的大法官之一，美國的9名大法官中就有6名是保守派。卡瓦諾的說法反映了反墮胎人士對議題的觀點，他們希望最高法院不用負責告訴人們墮胎是否合法，而是交由各州決定。 美國的這股右翼反墮胎勢力，很可能在法律上取得重大勝利。

韋定頓於1972年當選德州眾議會議員，之後先後成為美國農業部總法律顧問，以及時任總統卡特（Jimmy Carter）政府的女性議題顧問。

韋定頓寫過一本關於「羅訴韋德案」的書，並在大學講授關於領導力、法律和性別歧視的課程。

她直至晚年仍活躍於政治和法律界，2019年時還參加紐約州一項法律的簽署儀式，該法得以在「羅訴韋德案」被推翻時，保護墮胎權。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範