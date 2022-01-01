老字號甜點店「不二家」的魅力，為什麼日本人節慶時都要吃「草莓鮮奶油蛋糕」？

文：Kayo

日本大車站裡的商場和百貨公司美食街裡一定都會有個外帶蛋糕店，明亮冰櫃裡有著玲瑯滿目的切片蛋糕，每個看起來都楚楚可人，似乎都在呼喚著你，帶我走吧！

假日前夕的夜晚蛋糕店前總是看的到排隊人潮，聖誕夜的這天更是瘋狂！爸爸下班趕緊來排買回家慶祝、單身上班族買個1、2塊營造聖誕節儀式感等，蛋糕店前排隊的人臉上總是充滿小雀躍的表情，這小小的切片蛋糕有著無形的魔力，真的是太邪惡了！

說到日本的蛋糕，一定要認識日本蛋糕店、咖啡廳都會賣的經典：「ショートケーキ」（short cake）——「草莓鮮奶油蛋糕」，鬆軟海綿蛋糕夾鮮奶油內餡，蛋糕外層也塗上滿滿鮮奶油，最後放上草莓點綴，稱作「ショートケーキ」（short cake）。

這是日本人發明的名詞，也是日本發明的蛋糕，「ショートケーキ」（short cake）的說法只有在日本會通，也只有日本在賣，有個像英文的名字，但其實是個不折不扣的日本製！

日本第一個開始販售鮮奶油草莓蛋糕的是老字號甜點店「不二家」。

創始人「藤井林右衛門」於明治時期在外國人居留地橫濱開了洋菓子店，立志成為獨一無二的店，因此取名「不二家」。當時西洋甜點幾乎都是進口原料成本高昂，顧客只有外國人和少數有錢的日本人而已。

大正元年（1912年）林右衛門遠渡美國學習美式蛋糕的作法，回國後再陸續改良成日本人喜愛的口感。歐美喜好越吃越香醇，有濃厚奶油感的蛋糕；但日本比較偏好清爽柔和的口感。

林右衛門將美式的蜂蜜蛋糕的本體的部分，改成了更加蓬鬆柔軟的海綿蛋糕本體，外層的奶油霜（butter cream）也換成了乳脂肪含量較低的鮮奶油（fresh cream），讓蛋糕的整體口感更加輕爽，更符合日本人的口味。大正11年（1922年） 「不二家」以「ショートケーキ」（short cake）的名稱正式發售草莓鮮奶油蛋糕。

大正13年（1924年） ，當時在東京新橋經營牧場的「中沢乳業」，進口了第一台由美國製造的「遠心分離式鮮奶油製造機」，開始工業化大量生產業務用鮮奶油。昭和後日本冰箱普及，冷鏈配送也逐漸成熟，鮮奶油的取得和保存變得更加容易，這款屬於日本人的草莓鮮奶油蛋糕才開始走向平價，讓一般家庭也消費得起。

日本人家庭也開始會在生日或節慶時買蛋糕慶祝，草莓鮮奶油蛋糕也成為了現在許多日本中年人小時候的生日回憶！

「草莓鮮奶油蛋糕」有著蓬鬆柔軟的海綿蛋糕、入口綿密即化的鮮奶油、酸甜滋味的草莓，三者間的平衡正是這款蛋糕受到男女老少歡迎的原因。白色的鮮奶油和艷紅色草莓的配色，日本又稱作「日の丸」，象徵「慶祝」、「祝福」，因此草莓鮮奶油蛋糕也成了日本各個慶祝場合裡不考或缺的美食。

「日の丸」的配色恰巧就跟聖誕老人的衣服一樣，因此草莓鮮奶油蛋糕也成了日本人聖誕節餐桌上不可或缺的象徵美食。

Photo Credit: 截圖自作者 「不二家」聖誕節節的草莓鮮奶油蛋糕

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航