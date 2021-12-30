【影評】紀錄片《馬頭山之戰》：見證人為迫害卻無視謊言的日子，馬頭山如此，藻礁更是如此

相較於其他環境抗爭的紀錄片，黃淑梅的《馬頭山之戰》以鏡頭的見證，述說了生活在一座泥岩山的居民，如何以行動將一場環境抗爭，從凝聚民眾力量到達成共識，從共識進一步走向庶民生態水質保育專家，再如何走上陳情抗爭的旅程。

這當中，透過底層民眾的分工合作，穿透環境抗爭最為艱辛的關卡—環評會議的歷程，更是令人印象深刻。也因此，與其說這是一部述說環境抗爭的紀錄片，不如說是見證居民以行動護衛家園生態環境的紀實電影。

Photo Credit: 黃淑梅提供 《馬頭山之戰》劇照

述說式的紀錄片，通常以客觀地描述挾帶特寫的鏡頭美學，企圖在普世民主的價值下，表現紀錄者尊重發展一方（廠商與官方）與抗爭民眾一方的平衡報導。通常看似要在創作上交出好的成績，也易因創作優先的成就感，讓創作者匿居於鏡頭後方，成為鏡頭美學的獵取者，從而失卻與被拍攝者採行對等位置的反思。

徹底地說，記錄抗爭運動的紀錄片導演，必須在介入民眾抗爭與舉起紀實相機的掙扎中，採行每一步往前的工作。在這樣的前提下，掙扎的矛盾將轉化為驅動的能量；反之，如果都以設想好的態度，或者保持客觀的姿態，看似平衡報導現場，將在現場失卻作者與民眾之間的對等反思狀態；其結果，反倒形成以文明作為裝飾，消費或掠奪弱小者的抗爭。

因此，記錄抗爭的影片，倘使回到紀錄者的原點，紀錄本身就是一項行動；或者，更深地說，是一項具備社會變革意涵的文化行動。

《馬頭山之戰》以見證者的紀錄出發，回到見證者對於抗爭民眾的整體紀錄。影片自然素樸，沒有太多讓人在美學上的驚嘆與圈點；不過，敘述的見證性與紀實性，卻讓觀眾體會紀錄者的初衷，始終圍繞於抗爭者的真實。

從這個面向出發，這部紀錄片得以在創作上和發展所帶來的犧牲體系，發生密切的辯證關係。也因此，我們有機會進一步探究：當官商勾結，讓資本在生態環境面前無從剎車時，犧牲的將是怎樣生存條件下的民眾？又是怎樣環境狀態下的生態情境？這是這部影片非常值得看待的面向。

這個面向，提供我們有機會更為靠近：一部紀錄片如何見證一場民眾環保抗爭的漫長旅程。這樣的面向，對於服膺於依賴西方資本發展的台灣而言，是耳孰能詳的情境；只不過，如何被指證，通常並非顯而易見，卻匿藏於發展的神話底下，直到汙染已然發生或者尚未發生卻已造成警示之際，直接或間接觸動了「生態普羅米修斯」而洴發，接著便是抗爭行程如何展開的紀實。

希臘神話中的普羅米修斯，作為盜火於人類的神祇；本應受到智慧之神的封號，不料卻遭受諸神的懲罰，被筆直地吊在陡峭的懸崖上，雙手、胳膊、肩膀和兩條腿都被鐵鏈牢牢地縛住，起伏的胸脯上還釘著一顆金剛石釘子。他既不能睡覺，雙膝也不能彎曲，還要忍受飢渴、炎熱、寒冷、風吹雨打；更要命的是，一隻神鷹每天都要去啄食他的肝臟，而被吃掉的肝臟隨即又會重新長出來。

用這神話來比喻當代資本社會的發展與環境運動的民眾抗爭，恰恰見證了護衛生態環境的大自然本身，像是「生態普羅米修斯」一般，為人類帶來無限生機，卻歷經受難的折磨。

如果，以發生在最近時日的生態環保議題看待，剛剛在一場公投中無法過關的大潭藻礁，就是最佳的案例。靠向發展的一端，總是以勝利者的姿態，赤裸著傲慢的身軀，讓被壓倒的另一方無法喘息。這一方恰恰是在發展下被犧牲的環境、生態與弱者，島嶼無法自外於發展的犧牲體系循環中，甚且更為惡化。

大潭藻礁恰是這犧牲循環的見證者。在日夜天光下，她，無聲無息卻默默記錄一個靠海村莊的稻米，因為高銀化工的廢水汙染而相繼長出鎘米：鎘米運往市場，被迫回收，甚而有些已在彰化地帶淪為毒老鼠的藥物，聽來駭人聽聞卻當真如是；母親與孩子因而身心受創，汗水農民因而被迫遷移他鄉，在自己的土地上流離失所。這是四十年前，發生在大潭海岸村莊的往事，歷歷在目，不曾從人們的記憶中抹去；卻在發展的神話中不斷被官僚與資本抹去。

從批判性環保價值觀出發，生態受難的議題始終是弱勢者最為難擋的議題；因此，環境問題是階級問題的來由，在這裡生產出積極的意涵，進一步對於發展神話提出底層者無聲的挑戰，於是激發抗爭的源頭來自基層受難者或環境。這在藻礁生態保育，表現於無言的藻礁；在馬頭山，則出現在底層民眾智慧的抗爭行列中。

紀錄片《馬頭山之戰》中紀載了一段組織內部討論的畫面，其中提及閩南話「喇賽組」的事情：生動而富有民間能動性。「喇賽」原意為翻攪糞便的意思，引申為底層民眾的挑戰性話語，卻翻轉了原意，轉化為戰鬥性突擊隊伍。的確如此，事情發生在參與抗爭的居民中，有幾些為底層工人，在一項關鍵性事件中，發揮了自力救濟的環境保護能動性。

Photo Credit: 黃淑梅提供 《馬頭山之戰》劇照

事情是這樣的：馬頭山環評始終圍繞於幾個重點上。其一，多樣性生態乾旱環境；其二，地下水源是否存在，豐富性如何？其三，地層穩定與否，將關係著廢棄物處理場，來日是否帶來污染高屏溪與二仁溪的風險。

當第一項生態情境被證實後，第二項地下水源的證實成了要點。開發廢棄物處理場的富駿公司，因此埋下十數支沒有鑽孔或開篩的塑膠管，想說這很難被居民證實水管的真實狀況；豈料，馬頭山自救會的成員，卻在幾位自嘲為「喇賽組」的底層民眾的合力下，成功將水管從地下拉出，證實其為未開篩的水管，自然抽不出地下水的實情。