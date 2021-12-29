為什麼牙醫說刷牙後不需要把牙膏漱掉？

前陣子在PTT上面看到一篇文：「牙醫說刷牙之後要在牙齒保留牙膏？」

我看了留言覺得有點無言又有點好笑，特地跟大家分享。

Photo Credit: 黃文龍

看到鄉民熱烈的回應，覺得蠻有趣的。

節錄一下鄉民好笑回應：

「 蛤？。」 「牙醫說話能信嗎？」 「蛤？真假」 「⋯⋯沒聽過」 「波波牙醫？」 「農場文看多了，就會有這些奇葩怪招。」「不要看廢文章」 「你做了什麼事，得罪了牙醫？」 「牙醫說話真的不能聽⋯⋯」 「這會信的人我才覺得智商堪憂」⋯⋯

刷完牙不用把牙膏漱掉嗎？

那答案是什麼呢？先上點研究報告的結論好了，免得口說無憑。

有系統性研究 （Systemic review）指出，在23個隨機對照測試（Randomized Controlled Trial，RCT）中，含氟牙膏（1000～1500ppm） 與 不含氟牙膏相比，減少了25.8％蛀牙發生率。而含氟1500ppm與1000ppm相比，又降低了9.7％的蛀牙率（ref.1）。

另外一項隨機對照測試 ( RCT ）研究學齡前兒童（ 4～7歲），刷牙後不太漱口（平均用20ml水）跟刷牙後認真漱口（平均使用80ml水）相比，減少了26％的牙縫蛀牙（ref.2）。

對於學齡兒童，研究指出，刷牙後使用杯子漱口的人，平均蛀牙顆數（6.84） 比不用杯子漱口的人的蛀牙顆數(5.84) 顯著還要高（ref.3）。所以建議是刷牙後把多餘的牙膏吐掉就好，不要漱口（ref.4）。

是的，吐掉多餘的泡泡即可。

那許多人要問：「刷牙後滿口泡泡，不漱口的話很怪耶？」或是「滿口都是辣辣涼涼的薄荷味很怪，用水漱口完舒服多了。這樣怎麼能不漱口呢？」其實這個習慣不好改，畢竟很多人從小都是刷牙後漱口的，但是可以從控制牙膏的量開始。

不要像電視廣告把牙膏擠滿整個牙刷頭， 牙膏只要擠一顆碗豆大小的牙膏就好（兒童牙膏則為一粒米的大小）。或是不要用薄荷口味的超涼牙膏，改用沒有特殊氣味的牙膏。這樣就比較能適應這種做法。

吞掉牙膏會不會中毒？

基本上小朋友要吃掉一整條牙膏才可能會氟中毒，而正常的大人則需要吃掉更多條牙膏才會達到可能中毒的劑量，但正常人不會吃那麼多牙膏，因此只用一顆綠豆大小的牙膏，不漱口的情況，一般不需要考慮氟中毒的問題。

氟中毒的情況是噁心、嘔吐、肚子痛。 萬一真的發生了，就要先喝牛奶，讓氟與牛奶先反應，再去醫院。

到底需不需要使用牙膏？

有人說刷牙的時候只要用牙刷就可以了，不需要用牙膏。其實也沒有錯，就像也有人提倡洗頭只用清水，不用洗髮精，或甚至也有人一年不洗頭也過得很好。

但如果你覺得還是用點肥皂沐浴乳會比較乾淨，那使用牙膏的理由也差不多。

牙膏裡面的成分

牙膏主要的有效成分是氟，但也有各種用途的牙膏，有各自的特別添加物，用來抗敏感、抗菌、或美白等等。

比方說抗敏感牙膏裡面可能添加了鉀（Potassium）， 硝酸鉀（Potassium Nitrate）是神經協調物質，可以讓神經去極化，也避免神經再極化，以達到去敏感效果（ref.5）。

比方說美白牙膏，裡面可能放了一點二氧化鈦（粉筆或顏料的成分），讓牙齒看起來白白的，或添加過氧化氫（Hydrogen peroxide)或一些酵素來分解牙齒表面的污漬。

某些牙膏也是標榜添加天然的草本或精油成分，適合崇尚自然的人使用。

有些牙膏添加抗菌物質，如Triclosan、Chlorhexidine 等等以減少牙菌斑。 之前有新聞說到 牙膏裡的三氯沙（Triclosan）會致癌，但目前經過實證醫學研究（Conchrane Review），分析了從 1990 到 2012 年的 30 項研究，共計14,835位參與者，發現使用含三氯沙的牙膏對健康並沒有影響（ref.6）。

另外，在美國上市的牙膏都要經過美國FDA嚴格檢驗，目前的牙膏對健康是沒有影響的，並沒有報告因為吃到牙膏而致癌的情況。

關於致癌物，國際癌症研究組織 IARC有個癌症分類表，把氟分類為第3類。

1類：對人類有確認的致癌性

2A類：對人類很可能有致癌性

2B類：有可能對人類致癌

3類：尚不能確定其是否對人體致癌

4類：對人體基本無致癌作用

日常會接觸到的物質裡，抽菸是第1類致癌物，喝酒也是第1類，中式鹹魚也是第1類，咖啡是第3類，如果不覺得喝酒或吃鹹魚會致癌的話，氟是很安全的東西喔。

氟的功能

氟可以促進牙齒再礦化（ Remineralization），因此可以有效預防蛀牙。 氟也會抑制琺瑯質脫鈣（Demineralization），因為氟在牙齒表面會產生氟磷灰石（Fluorapatite），這會比原本牙齒更堅硬更耐蛀牙。 氟也會降低蛀牙細菌，如：轉醣鏈球菌 (Strepococcus mutans）產酸的能力

英國的國民保健署（National Health Service，NHS），也在其牙齒保健文章中寫道：刷牙後不要馬上漱口，這樣會減少氟的預防保健效果（ref.7）。

有論文指出，牙齒表面殘存的氟化物跟蛀牙的進展有關，所以建議減少漱口以便讓牙膏中的氟達到最大效益（ref.8）。

也有論文比較了各種漱口方式，最後結論是不漱口的唾液中氟的濃度最高，而且會延長再礦化的時間（ref.9）。

也有教科書（Dental Caries by Fejerskov）講到：把牙膏刷完的泡泡當作是漱口水來用，可以減少26％的牙縫蛀牙發生率。

牙縫蛀牙是屬於比較不好發現也不容易處理的蛀牙，如果太晚才發現，經常需要做齒雕或是甚至要抽神經了。

結論

白話一點來說，刷牙完不漱口就去睡覺的人比較不會蛀牙。

所以建議把多餘的泡泡吐掉就好，這樣可以留一點氟在牙齒上。

如果牙齒都很健康沒有蛀牙，那也不用特別改變這個習慣，但如果都有刷牙，但是還是一直蛀牙，或許就可以試試看刷牙後不漱口的方式。