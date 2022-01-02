《圖解世界5大神話》：希臘神話從烏拉諾斯→克羅納斯→宙斯的政權交替，是受中東文化的影響

文：中村圭志

【希臘神話1 奧林帕斯王權的成立】

主題：宙斯在天界戰爭中勝出

住在奧林帕斯山的主神宙斯說道：

「我從父親克羅納斯手中奪得眾神的最高地位，這個地位也是父親以前從祖父烏拉諾斯那裡搶來的，讓我來告訴大家前因後果。」

1. 我的祖父烏拉諾斯是天空之神，天空產生自大地（大地之母蓋亞），但卡俄斯（Chaos，「混沌」的音譯）先於大地而存在。沒錯，天地就是從混沌中出現的。

2. 大地（蓋亞）與天空（烏拉諾斯）因原初之神「愛」（Eros，艾若斯）的力量而結合，生出泰坦（Titan）神族，我父親克羅納斯是泰坦神族的么弟。

3. 大地之母還生出了怪物獨眼巨神與百臂巨神，但支配者天空之神將怪物們拋入地獄（塔爾塔茹斯，Tartarus）。

4. 大地之母對此懷恨在心，欲對天空復仇。她給了自告奮勇的么子克羅納斯一把鐮刀，克羅納斯便用這把刀砍掉父親的陽具，天空（烏拉諾斯）被去勢後權威盡失。

5. 我父親克羅納斯奪得支配者地位後，與姊姊瑞亞（Rhea）結婚。孩子一個個出生，但父親因「王位會被孩子奪走」的預言而心生恐懼，把孩子都吞入肚裡。或許是因為自己從父親手中奪權，所以也害怕有同樣遭遇吧！

6. 母親偷偷到克里特島生下肚子裡的我，而我等待機會向父親復仇。長大後，我讓父親喝一種藥水，他喝了後，把兄姊都吐了出來。於是我和兄姊團結起來，對抗父親與伯伯們；我這一代和父親那一代（泰坦神族）的戰爭稱為泰坦之戰（Titanomachia）。

地獄裡的三位獨眼巨神給了我雷鳴、閃電的力量，使我成為雷霆天神。我用雷的力量擊敗父親的世代，在天界稱霸。

嗯？我不怕以後兒子又來奪權嗎？放心，沒事沒事！現在跟以前不一樣，世界很安定，孩子們應該覺得反抗我也沒什麼好處啦……。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

主題：眾神的權力鬥爭

政權三度交替

《古事記》神話中，從天地創始到天照大御神派確立地上主權，也歷經許多曲折，但大都以和平收場。而希臘神話中的情況就相當慘烈，有父子間反覆激戰、閹割、吞小孩等場景，人物行事霸氣十足，戰爭勝負分明。

順道一提，奧林帕斯政權從烏拉諾斯→克羅納斯→宙斯的交替，並未反應希臘真實的歷史，而是受中東文化的影響。現在土耳其西臺人（Hittites）的神話故事是這樣的：

天空之神的反叛者出現，他咬住了天空之神的陽具，但天空之神的精液殘留在反叛者體內，又誕生一個神，形勢因此逆轉。「天空之神→反叛者→再挑戰者」的結構類似希臘神話，陽具的主題請參考九四頁。

母神的介入

大地之母蓋亞每次政爭都介入，是希臘版本的有趣之處。蓋亞唆使第二代的克羅納斯開戰（設法讓他割掉父親的陽具），在第三代的宙斯與父親交戰時，也幫宙斯出主意（借用獨眼巨神與百臂巨神之力）。

大地之母蓋亞就是自然，包含了所有事物，因此她生出眾神，也生出怪物；無論是善是惡，她都一視同仁。她讓宙斯戰勝，但當宙斯囚禁父親世代，她便生出巨神基迦與怪物泰風牽制宙斯。

瑞亞的角色也頗值得玩味，當克羅納斯一一吞下自己的孩子，妻子瑞亞因為愛孩子而背叛丈夫，保護生下來的宙斯。對男神而言，父神是潛在的敵人，母神則是強而有力的夥伴。

男神與母神的連結，在《古事記》神話裡也有許多描述。須佐之男鬧脾氣，是因為想去母親伊邪那美所在的黃泉國；死去的大國主神因為母神的幫助才復活；耶穌與聖母馬利亞的強烈連結或許也是同一種主題。

媽媽都是強大的！

書籍介紹

本文摘錄自《圖解世界5大神話：從日本、印度、中東、希臘到北歐，65個主題解讀東西方神祇與傳說、信仰與世界觀》，漫遊者文化出版

作者：中村圭志

譯者：林雯

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

精心挑選65個世界神話主題，巡禮各地神祇與經典傳說！

精闢剖析東西方神話的異同，探索文明與信仰背後的起源，

理解人類對世界開端與盡頭的想像！

神話中的大千世界，匯集人類的想像與渴望！

【日本神話】數量驚人的八百萬神明，堪稱神話什錦便當。

【希臘神話】個性派角色與諸神間的奇聞軼事，成為戲劇與藝術創作的寶庫。

【印度神話】眾神、輪迴、解脫，宗教意味濃厚的超現實魔幻世界。

【中東神話】從巴比倫、埃及的多神教到一神論的猶太教、基督教與伊斯蘭教，好比神的生存遊戲。

【北歐神話】宇宙樹與神族、冰與火之歌，具有生態學思想的神話。

超有趣的神話設定，帶你一窺究竟！

如果神話有公式，「死亡與復活」絕對是大熱門

埃及神話中，死去的奧西里斯復活成為冥王，掌管死者都想去的西方樂園。希臘神話中往返冥府與人間的波瑟芬妮，則象徵植物在冬天枯萎，春天復活。基督教的復活節也在春天舉行，紀念耶穌基督死而復活。

女神人人愛！跨越地區的偶像，就是愛與美的女神

希臘神話的豐收女神是阿芙羅黛蒂，在羅馬神話則叫做維納斯，兼具美神與愛神的身分，源自於古代中東的愛與戰爭女神伊絲塔。埃及神話也有象徵豐收、美與愛的女神哈索爾。

英雄與怪物的激戰，是最驚心動魄的劇情！看看世界各地的屠龍英雄們

世界各地有許多屠龍神話，且英雄征服怪物的模式，是人們最喜愛的情節之一！例如：日本的須佐之男制伏八岐大蛇；印度神話的因陀羅（帝釋天）斬殺妨礙降雨的惡龍；希臘神話的柏修斯斬殺海怪，救出成為活祭品的公主……這類傳說也成為電影戲劇與動漫電玩取材的寶庫。

星期三是屬於智者的日子？原來與知識之神密不可分

希臘神話中擔任眾神信差的荷米斯，被尊為知識與商業之神。相當於羅馬神話的商業之神墨丘利，其英語Mercury是「水星」的意思。而北歐神話地位最高的神─奧丁也是知識之神。英語Wednesday（星期三）代表「奧丁之日」，是仿照拉丁語的「墨丘利之日」。而日語的「水曜日」（星期三）是水星日，亦即墨丘利之日。