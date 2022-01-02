謝金河《老謝的台灣紀行》：少了中國遊客，多了安適寧靜，其實這才是日月潭的底蘊

文：謝金河

【南投．魚池：日月潭的寧靜與舒坦】

我喜歡日月潭的湖光山色，喜歡山湖景致中的恬靜之美。

任何遊客來到日月潭，我都會推薦兩種活動。第一種是清晨起個大早，最好在六點前後，沿著水社親水步道散步或跑步。若是住宿水社碼頭附近，可以沿著湖畔向東行。早起人少，除了空氣清新，湖畔美景也盡收眼底。如果再把步道拉長，還能直上馬路，從雲品酒店前的步道往前走，繞一圈回來，再從文武廟下階梯，沿著步道走回來，全長約十公里。

這是上午的早課，運動回來沖個澡，吃一頓豐盛早餐。第二種則是下午的活動，租一輛性能較好的腳踏車，來個環潭之騎，全程近四十公里。

騎上單車，可以飽覽環潭全景。從日月潭大飯店的方向騎過去，一路上都有指標。後半段要騎上公路，往慈恩塔那一段是上坡，考驗不小。到了伊達邵碼頭之後，下坡居多，再看到文武廟時，距離目的地已不遠。如果腳力不錯，兩個多小時即可完成。

傍晚時分，行人通常很少，倘若天空飄著小雨，整個日月潭將變得更美，也充滿詩意。潭邊常有水鳥出沒，有時棲息在孤枝上，動也不動，可以跟牠們對望很久，頗有元曲作家馬致遠《天淨沙．秋思》的蕭瑟蒼茫感：

枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬。夕陽西下，斷腸人在天涯。

潭上的退休人生

一位認識三十多年的證券業老友，曾邀我去他的私房平台釣魚，那是我從未有過的經驗。過往來到日月潭，總是跑步或騎車；這回多了水上活動，感覺很新鮮。

這位老友是南投當地人，當年日月潭開放釣魚執照時，他也申請了兩張，一到假日就在潭上的船塢渡假。在我的朋友中，有人喜歡騎重機，有人偏好開跑車，有人熱愛騎馬，像他這樣鍾愛釣魚、樂當漁夫、又有空間可揮灑的實在不多。

我還故意損他，認識了那麼久，現在才告訴我有這種好玩的，實在很不夠意思。我在潭面上盡情玩了一個多小時，以前不敢泳渡日月潭，這回增加了一些信心。

夕陽西下，我們在船塢上享用晚餐，餐桌上有總統魚、奇力魚和紅魔鬼魚。來過日月潭無數次，這是印象最深刻的一次，我由衷佩服這位老友能在日月潭享受如此美好的退休人生！

少了中國遊客，多了幽靜

每次來到日月潭，看到的盡是熙來攘往的人潮，自從中國遊客變少之後，川流不息的人潮就不見了。

中國遊客大量湧入日月潭時，朝霧碼頭和水社碼頭經常塞滿遊覽車，他們大排長龍等著搭船遊潭。現在，不論水社碼頭或對岸的伊達邵商店街，處處顯得冷清。對照過去中國遊客蜂湧而來的盛況，伊達邵商圈失去了大量人氣，這是過去衝刺中國遊客數量留下的後遺症，店家因此抱怨連連。

可是，少了中國遊客之後，日月潭多了一份安適的寧靜。其實這才是日月潭的底蘊，對於喜歡享受幽靜的本地遊客而言，此時正是最適合前往日月潭渡假的好時機。或許，我們應該趁著這樣的情景，重新思考日月潭的旅遊新定位。

以前曾經跟著幾位好友飛往北海道旅遊，住在鶴雅別莊鄙之座，窗外就是阿寒湖。阿寒湖與日月潭有幾分相近，清早起來沿著湖邊跑步，感覺就是暢快舒服。來到阿寒湖的遊客，幾乎都是為了享受悠閒與寧靜，這種恬靜感縈繞心頭往往特別久。多年過去了，我對阿寒湖依然印象深刻。

日月潭或可仿效阿寒湖，將服務品質做得更細膩，商家產品也要更豐富，甚至將湖畔步道打造得更宜人。如此一來，日月潭將會更具吸引力，所有想在日月潭歇歇腳的旅人，都能在這裡找到屬於自己的寧靜與舒坦。

找回台灣的魅力

二○二○年總統大選前，我曾到日月潭一遊。晚上七點的水社碼頭顯得格外寂靜，以往專門招待中國團體遊客、以日月潭總統魚為號召的餐廳也門可羅雀，讓我聯想到江蕙和施文彬的〈傷心酒店 〉：「冷淡的光線，哀怨的歌聲，飲酒的人無心情……」

中國遊客變少了，對於過去依賴中國遊客帶來生意的店家衝擊很大，這是不爭的事實。然而，觀光產業若要仰賴政治施肥，本來就存在著相當大的風險。例如二○二○年日韓交惡，南韓前往日本的遊客就少了將近四成；中韓發生薩德飛彈爭議時，中國遊客到訪南韓的人數也掉了三成，觀光產業真的對政治議題相當敏感。

其實，二○一九年來到台灣的外籍旅客，超過了二○一八年的一千一百萬人次，但是中國遊客團和自由行受限後，衝擊最大的是長期仰賴中國遊客的景點。所以，蔡英文總統連任成功，正是思考如何提升台灣觀光產業的好機會。

我個人認為，想要全力發展觀光，純粹依靠景點是不夠的，還要搭配美食、文化和娛樂。像澳門只有六十五萬人口，二○一八年的到訪旅客人次卻有三千五百多萬，二○一九年甚至高達將近四千萬人，憑藉的就是博奕產業和美食娛樂。日本也看出了博奕產業的商機，已發出三張執照，米高梅和金沙集團都宣布要投資一百億美元，台灣只能眼睜睜看著日本展翅高飛。

將台灣觀光產業的前景單押在中國遊客上，風險實在太高；不過，想要提高全世界遊客來台觀光的意願，必須確實改善基本面。例如，日月潭若是多幾家更具特色的美食餐廳，或是高質量的夜間娛樂，一定可以吸引更多人潮。

蔡英文總統的第二任期後，中國遊客只會變少不會變多，我們一定要化危機為轉機，努力思考推進觀光產業的策略，才能確實提升台灣的觀光魅力，讓更多人體會日月潭的底蘊與美景。

【南投．魚池、信義：聞涵碧樓事，登水社大山頂】

每年我都會找幾個假期，到日月潭小住一、兩天。我喜歡沿著湖畔快走，一邊捕捉湖邊景色，同時感受不同節令的變化，尤其是大清早天色微亮的湖光倒影。相較於廬山溫泉區的千瘡百孔，日月潭的山光水色真是優雅美麗。