《63張圖，教你漲跌都能賺》：實踐「投資也要休息」，績效會比一直胡亂買賣股票的人還厲害

文：相場師朗

成為只瞄準好球揮棒的投資人

投資股票就算站著不動，也不會被三振出局。因此，保持「只瞄準好球揮棒，目送壞球離去」的心態很重要。尤其在新冠疫情時期，投資人更需要改變投資股票的習慣。

投資也要休息。

徹底實踐這句話的人，績效會比持續胡亂買賣股票的人還厲害。首先，請找到自己的拿手招式，了解「自己的好球帶在哪裡」。找到之後，只將此招式運用在有贏面的場合，盡量克制「想賺更多更多」的欲望。

養成每日鑑賞個股線圖的好習慣

話雖如此，我也知道即使明白前述的道理，股票投資就是讓人欲罷不能。因此，我建議各位迷途羔羊，要做好一項與交易無關的功課：每天一次在固定的時間，觀察二至三檔個股。

請各位如同觀賞庭院花朵或美術館的西洋繪畫般，以無欲無求的心態觀察個股。藉由每天觀看數檔個股，就能發現諸如「今天和昨天相比沒有明顯的變化」「咦？和昨天相比有一點變化」「好像會發展出新的趨勢」這樣的細微改變，並且在同一個時間軸上體驗這些變化。

切身感受股價發生變化的緩慢時光

我先前介紹過看千張線圖的練習方法，基本上我很重視大量練習，以及經年累月後融入骨子裡的學習效果。

不過，這個練習必須經過一段長時間才能產生效果，這是唯一的缺點。即使你能感受到「如果變成這樣，之後就會變成那樣」的股價變動模式，也無法切身感受股價發生變化的緩慢時光。

但是，每天進行數檔個股的「線圖鑑賞」，不只能幫助你體會股價產生變化的時刻，也能感受到股價尚未發生變化的時光。

練習之後，你將得到意想不到的效果，你會發現「這裡要休息，這裡則是股價要發生變化的時候」，學會懂得區分壞球和好球帶。

具體來說，該在什麼時候休息？

什麼時候算是壞球，該目送它離開？

在K線從下跌轉為盤整（上漲轉為盤整）之後，盤整持續一段時間時，就是該休息的場面。

這種時候無論做多、做空都無法獲得太多收益，投資效率也不佳。

不過，在上漲走勢中出現股價天花板，形成箱型股價區時，就是我們準備面對下一次下跌的期間。而在下跌走勢中出現的股價地板形成箱型股價區時，則是我們看準股價下次上漲的助跑期間。碰到股價天花板、地板，我們除了休息，心情上仍要隨時待命，準備好股價一發生變化就能馬上行動。

另一個適合休息的時刻，是在上漲走勢中，均線呈現5日線＞20日線＞60日線的PPP狀態要崩塌的時候。

相場式訊號的基本運用方式，大多是藉由藍色60日線的傾斜方向來確認趨勢，並觀察紅色的5日線和綠色的20日線是否形成分歧、鳥嘴、N大訊號。

當均線完成5日線＞20日線＞60日線的PPP狀態，或60日線＞20日線＞5日線的反PPP狀態，再搭配近期的高點、低點、整數關卡等其他指標組合技，訊號預測較容易成功。

當均線紊亂時，就休息

當均線的排列狀態紊亂，訊號的精準度就會稍微下降，這時不妨就乾脆休息。

我們假設在上漲趨勢中，原本均線的排列為5日線＞20日線＞60日線，結果5日線跌破20日線，進入20日線和60日線中間。

如果5日線短時間內再次超過20日線，那上漲趨勢就會持續；要是不只跌破20日線，又繼續跌破60日線的話，則暗示將轉換為下跌趨勢。基本上投資人很容易從中進行買賣決策。

但是，5日線若未突破上方的20日線或下方的60日線，而是長時間陷入盤整狀態時，這種案例會很難判斷。接下來到底會再度超過20日線回到上漲趨勢呢？還是跌破60日線進入下跌趨勢？曖昧不明的盤整股價實在令人傷腦筋。

如果5日線有力地上下變動，股價看似往某個方向發展，而且伴隨下半身或反下半身訊號，那還可以讓人大展身手。

但若股價進入20日線和60日線之間，5日線又呈現無力的盤整發展，就會很麻煩。由於無法判斷走勢往上或往下，暫時靜觀其變會是比較好的做法。

在趨勢持續的過程中，暫時出現相反方面的變動，也會很難做判斷，這種時候不妨乾脆休息吧。

在休息放鬆的時候，可以反覆閱讀我的著作，也可以觀看線圖。有精神的話，就來練習看千張線圖；如果沒那麼有幹勁，至少可以每天悠閒地看數檔個股的線圖，將時間花在提升實力上。

圖57是適合休息的股價變動案例，在持續強烈的上漲趨勢中出現暫時下跌，或是在持續強烈的下跌趨勢中出現暫時上漲。在下跌趨勢中，5日線向上突破20日線，甚至繼續上漲觸碰60日線，或是碰到60日線之前反彈回跌，這些時候都很難操盤。

是會繼續下跌，加速下跌趨勢呢？還是突破60日線，持續上漲呢？這些發展是股價本身也很難決定的。

遇到這種案例時，請先休息，直到找到其他的線圖訊號，例如股價無法刷新高點、未跌破低點、突破整數關卡等。

Photo Credit: 今周刊出版

股價暴跌後的反彈上漲、股價暴漲後的急跌，都非常清楚明瞭。反觀波動不明的股價，則了無生趣。

請看下一張圖58，這是日本航空的股價線圖。這個案例說明，即使在下跌趨勢中看準小反彈，也無法順利獲利。因為投資人看著股價長期下跌，一看到A的反轉上漲，就急躁地以為「已經跌這麼深了，終於要轉為上漲了」。

結果投資人期待落空，股價並未正式反轉上揚。在A稍微反彈回升後，又回到原本的下跌趨勢。

Photo Credit: 今周刊出版

當走勢發展來到B區，股價再度轉為上漲，令人心生「這次一定可以」的信心。而且就如淺綠色橫線所示，5日線的低點升高，也加強了做多的依據。

我們假設在紅線➀下單買進，此K線對20日線形成下半身訊號，因此這個投資策略本身並不差，但如果過度期待今後反轉上漲，則會投資失敗。在這個案例中也是，沒有出現太多獲利就回到原本的價格了。