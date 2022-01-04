《金融騙局》：黃金為何不是好的避險手段？越南難民潮與德國惡性通膨就是血淋淋的例子

文：李奧．高夫（Leo Gough）

等待世界末日的金蟲們

在這世界上，有些人相信某些特定金屬——通常是黃金——的長期投資價值，遠超過其他投資標的。他們當然有權利這麼認為，但這些人抱持這種觀念的邏輯，與其他投資人大不相同（例如有些人可能認為，在過去五十年間，英國地產是很好的投資標的）。他們是如此熱烈、武斷地相信黃金，幾乎到了有些匪夷所思的地步。

他們藐視法定貨幣（fiatmoney，政府創造的貨幣，沒有固定價值，簡稱法幣）；他們拒絕以全面觀點考慮問題，認為不投資黃金的投資人講好聽一點，是固執又無知的傢伙；往壞的方面講，則是協助有錢人執行陰謀的走狗。他們認為所有意見不同的言論都是垃圾，就算這些言論來自諾貝爾經濟學獎得主保羅．克魯曼（Paul Krugman）或廣受讚譽的頂尖投資人巴菲特也一樣。

巴菲特在2011年的致股東信中提出一個重要觀點：黃金是一種永不會產出回報的資產，人們購買黃金只因認為它的價格會上漲（不過事實並非如此，有些比較古怪的人買黃金的唯一原因，是他們認為現代社會即將崩潰，黃金將會是屆時唯一有價值的東西）。他同意「金蟲」的論點，認為政府沒有能力在通貨膨脹時期，防止法幣的價值逐漸稀釋，卻不認為我們應該因此把所有財產都投資在黃金上。

巴菲特指出，如今全球已開採黃金存量大約是17萬公噸，匯集在一起會形成一個邊長68英尺的正方體，2011年的市值是9.6兆美元。接著他把這個龐大的黃金方塊，拿來和能用9.6兆美元買下的其他投資標的比較。這其中包括美國的所有農作地（面積4億英畝，年產量為2000億美元），還有16家像埃克森美孚石油公司（Exxon Mobil）這類全球獲利最高、每年賺進400億的公司。買完後，你還能剩下1兆美元。

依此分析邏輯來看，若任何擁有9.6兆美元的投資能選擇的話，必定會選擇買下能每年產出8400億美元利潤且未來可賣出的寶貴資產，而不是把錢全都投資在無法生產任何價值的黃金上。

這個論點對於理性的人來說很有說服力，但偏激的金蟲絲毫不會因此動搖。他們的主要問題在於恐懼：恐懼缺乏責任的政府，會使國家陷入惡性通貨膨脹；恐懼文明的崩潰。他們堅稱，遇到這種狀況時，唯有黃金能拯救人們免於貧困。但從許多合理推論來看，黃金都不太可能在混亂狀態下發揮這個功能，更不用說當權政府很有可能試圖把所有黃金都拿走。

此外，在如同末世般的社會崩潰發生時，法律與秩序將會全面癱瘓。就算是奉行生存主義的瘋子，擁有一座地下碉堡和幾把槍，又該用什麼方法保護自己的黃金不被歹徒搶走呢？為了解釋在社會混亂的狀態下，黃金為什麼並不一定是好的避險手段，讓我們簡單了解一下兩起真實發生過的事件：越戰結束後越南船民逃離潮，以及發生在1920年代早期的德國惡性通膨。

越南難民潮與德國惡性通膨

1975年，北越發生西貢430事件（Fall of Saigon）後，大量越南人為逃離迫害而搭上一艘艘船出海，希望能找到一個避風港。根據預估，大約有20萬至40萬人在過程中因意外和海盜而死於海上。有些人靠大量黃金換取到上船機會。接著，在騷亂與徵收結束後，越南政府在1979年同意，讓想離開的中國人離開越南。若想獲得離開許可，每人必須支付數盎司黃金的費用給公共安全局（Public Security Bureau）。

據統計，政府透過這個方法賺進1.15億美元（大約是越南國民生產毛額的2.5％）。這個事件給了我們什麼啟示？在逃難過程中，擁有黃金或許能救你一命，但有鑑於黃金很重，又可能會被搶走或徵收，帶太多黃金在身上或許反而會帶來大問題。

舉世聞名的威瑪共和國（Weimar）惡性通膨發生在德國，從1921年6月持續至1924年1月，為期兩年半。當時的催化劑是德國必須用黃金或外幣，支付戰爭賠償金給一次大戰的戰勝國，於是德國買進大量外國貨幣，導致德國馬克迅速下跌、德國物價飛速上漲。惡性通膨對不同社會經濟階層的人造成了不同影響：

舉例來說，一開始勞工領薪水的頻率越來越頻繁，拿到的紙鈔也越來越厚，但依然買得到食物；依靠儲蓄的中產階級，則因為資產價值急遽下跌，很快就變得一貧如洗，那些把房子賣掉籌措現金的人尤其如此；過去曾高額借貸的人則撿到便宜，可以輕鬆地用貶值的馬克支付債款。

通膨造成最令人不快的影響之一，是儘管郊外依然有許多食物，農夫卻不願讓人用馬克購買食物，導致許多市鎮缺乏糧食。後來，就算有黃金或外國貨幣，也很難在鎮上買到食物，以布雷斯勞市（Breslau）為例，外國人到了這裡，會發現自己只能「每天清早擠入餐廳，苦等好幾個小時才終於吃到這天唯一的一頓正餐」，孩童尤其受營養不良所苦。

到了1923年秋天，事情不可避免地發展成：政府宣布本身擁有掌控外國貨幣、黃金與其他貴金屬的權力，並打開郵局庫房、闖進人民家裡拿取貨幣與貴金屬。甚至柏林有警察闖進咖啡廳，強迫咖啡廳的顧客交出錢包中所有外幣。

擁有一些黃金——如一條金鍊子或數枚金幣——或許能讓你換得必需品，但在德國的例子，其他東西也同樣具有價值，如鋼琴、漂亮畫作甚至雪茄。而無論是在德國還是越南，黃金都無法使人絕對安全。因此，若覺得把所有資產都變成黃金，就足以在極端狀況下獲得保護的話，那很有可能只是幻覺。