施比受更有福？研究證實「助人者」反而容易造成「受助者」負面情緒

我想很多人都會有這種經驗：明明你是出於好意幫助某些人，之後卻感受到他們的冷淡、迴避、不愉快、背後說閒話、或甚至敵意攻擊、暗中破壞。為什麼會這樣？如果當初不要幫助他們是不是比較好？

沒錯，心理學家在好幾十年前就已經透過反覆實驗推論，幫助人可以讓自己的心情愉快、有益健康，但接受幫助的人，卻常因此覺得自己不如人，感覺挫折、自我貶抑、憂鬱、負面思考。這些負向的心理能量，有時就會在日後伺機反撲，反而造成助人者的心理創傷。

什麼狀況下的助人行為容易引發造成受助者自尊受損、內心反彈？以下列出最常提到的幾項：

受助者原本擅長、引以為傲的，如果你協助他，會容易引起負面感覺。比如擅長廚藝的人，你去指點他做菜；擅長音樂的人，你去教他彈琴；擅長經營管理的人，你去協助他管理公司。就算你真的幫上忙，他心裡恐怕也不是滋味。 你跟受助者是同類型、同位階、類似專長，外界看起來你們是「差不多」的。這時，你去幫助他，就容易產生「整個被比下去」的感覺，可能會很不自在。 相同種族、族群、社經背景，也容易因為自然引發的比較之心傷害自尊。比如美國黑人單親媽媽尋求社會福利補助時，如果負責面談的社工也是黑人單親媽媽，就容易引發負面感覺。 同學、同事學業或工作上的幫助，容易呈現出助人者知識、能力上的優越，對受助者帶來威脅感。 當助人者擁有傲人的社會資源或財富、權勢時，會比較容易造成受助者能力不足的負面感受。若助人者資源較少，就比較不會讓受助者感受到低下、自卑，此時助人者必須付出相對高的代價來協助受助者，就比較能讓人感受到這是真正關心與照顧。 符合上述設定，但迫於情勢，不得不向心裡會介意的人請求協助時，屈辱感也會比較強。 還有個有趣的點是，漂亮、英俊、外表吸引人的助人者，會帶給受助者比較高的威脅感。這跟第五點類似。

要如何化解幫助人帶來的負面情緒？以下三點非常重要：

如果你們是真正的朋友，就比較不會因為接受幫助導致負面情緒。並不是你幫助別人，你們就是朋友了。這裡說的朋友，是可以互相傾吐心事、把許多秘密都講出來。或許，幫助人可以是成為朋友的契機，這需要一些經營。 如果你幫助他，他也能幫助你，在互助的情境下，就不會傷害自尊心。真正的朋友或事業夥伴，平常你幫我、我幫你，就不會產生疙瘩。 如果你們無法成為朋友，也很難互助，嗯，那就設計個場景，讓你也需要他的協助，讓他能有所貢獻，或暴露個自身弱點，讓他能有覺得心理優越的地方。

認真說起來，這些經由心理學家反覆驗證的人類心理常態，在國中階段擁有邏輯思考能力後，就應該要讓青少年知道、討論，可以減少人生許多不必要的衝突與挫折。以上這十點都是整理自心理學期刊與心理學家的專文，值得你分享給家人與好友。

辛苦寫文，作者最高興的其實是讀者留下想法喔！期待大家都能發表意見，讓這議題有更多更深入的討論！

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

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