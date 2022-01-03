不孕女性可利用中、西醫療法讓子宮內膜增厚，介於0.8～1.2cm之間最易受孕

大約兩個多月前，這位在我門診患者群裡年齡偏長（超過43歲）的美女「回到了」我診間裡，使用「回到了」這三個字是因為「這位美女患者的臉蛋與名字，在第一時間我是能夠連結起來的」。

畢竟我門診裡的好孕患者實在是太多，所以每當跟診助理在診前匯報當日待回覆訊息，總是很興奮地告訴我：「XXX傳訊息來說她懷孕了！」、「YYY的老公來報喜，說腦婆順產、母子均安！」的那一個摩門特，還真的有超過一半的比例，我都是露出迷茫的眼神問：「Who is she？」

而這種時候，我除了趕快打開電腦、審閱病歷、仔細研究個幾秒鐘，是別無喚醒記憶他法的。

如果當初有乖乖完成建議療程的患者，我一定可以很快就把她的病史、體況、試管療程概要資訊⋯⋯回想起來；但，也有些患者看診不到一、二個月的時間，不是自行中斷療程、人間蒸發，就是「發現懷孕」後就自作主張的頒發滾蛋證書給自己，也都不會來個消息主動通知一聲，導致即使反覆閱讀病歷來回好幾次，我還是會想不起來她到底是何方神聖？

不過，因為眼前這位美女是屬於規律回診、謹遵醫囑的那一群資優生，因此當她一屁股坐上看診椅時，我就能用著很溫柔婉約、和煦陽光的口吻關心：「親愛的，目前試管進度到哪裡了？」

聽到這個問候，她先是嘆了一口氣，然後從包包裡頭拿出了一整疊的試管嬰兒治療單，直接重重的落放在我面前。

「心容醫師，自從四個月前，您說我的身體狀況已經可以暫時休息、不用再吞苦藥之後，我就有一大段的時間都沒進行試管療程。」 「但，兩個月前的那次月經週期，我生殖醫師原本打算繼續取卵，像往常一樣植入第三日的新鮮胚胎。」 「結果，卵是取到了、也有順利受精，可是卻連續吃了快一個月的（雌激素），而且內膜竟然也只長到0.63cm」 「我生殖醫師後來自己就決定放棄植入，先把Day3的胚胎冷凍起來，而且現在也已經開了催經藥給我，說下個週期再繼續取卵看看好了」

美女媽咪邊嘆氣邊說完這一串。

適合試管植入的子宮內膜厚度，到底應該是多少？

以月經週期規律28天的女性而言，月經來潮、內膜開始剝落，在經期結束時的子宮內膜厚度最薄，大約是0.5cm。

接著，內膜又會開始增厚，一直到接近「排卵期」（月經週期的第12～14日），內膜的厚度應該會有0.8～1.2cm左右，而此時在超音波下的子宮影像，內膜就會呈現三條白線（如葉片狀），這也就是許多生殖醫師口中說的「子宮內膜厚度很正常，有漂亮的黃金三條線。」

接著到了排卵後、至月經前的「黃體期」（月經週期的第15～28日），內膜厚度大約會維持在0.8～1.5cm，持續一直到了月經報到時就會開始剝落，而當月經結束時，則內膜的厚度大約會回到0.5cm。

在臨床上，生殖醫師通常會希望植入前（無論是當週期的新鮮胚胎植入，或是培養至第五日的囊胚植入）的內膜厚度可達到0.8 ～ 1.2cm之間，這是因為在這個區間中，植入成功率最高。

若是小於這個厚度，則代表內膜偏薄、囊胚不易著床；如果超過這個厚度，則內膜過度老化，或是錯過所謂的著床窗口（WOI，註1），囊胚也不易著床。

從世界各國的期刊論文中，我們可以發現相似的研究結果：「大約是以7mm為子宮內膜是否過薄的分界！」。

子宮內膜，該怎麼增厚？

西醫藥・養內膜

現代西醫藥的部分，根據月經週期相應的賀爾蒙變化，目前生殖醫師在植入前，所使用的增厚內膜藥物，主要是「雌激素」，但，也是有生殖醫師會搭配「阿斯匹靈」促進內膜血液循環。

其他比較特殊的、仍在研究（或收集有效案例階段）的刺激內膜生長方式，例如：子宮內施打高濃度血小板 （PRP，platelet-rich plasma）、細胞轉殖因子 （granulocyte colony stimulating factor）、骨盆底神經肌肉電刺激 （pelvic floor neuromuscular electrical stimulation） ⋯⋯等等，這些還不是很完整確定的新東西，在這篇文章裡我們先暫時不談。

雌激素的使用時間，通常是從月經的第2日、第3日開始，而大家比較常看到的雌激素是「每錠劑量為2mg的益斯得 （Estrade）」，生殖醫師會視患者情況而調整服用劑量。

患者只要在月經週期初期就開始服用雌激素，該患者當月就不會排卵，而這種用藥方式稱為「人工週期」或「賀爾蒙週期 （Hormone Replacement Treatment，HRT）」。

既然沒排卵，那就不會有「排卵後的卵泡所發展出的黃體」來分泌黃體素，以協助內膜增厚、拉高基礎體溫來穩定胚胎，因此在人工週期中，醫師會在植入後，開立大量的黃體素製劑，包括打黃體油針、吞小白球、吃得胎隆、塞快孕隆⋯⋯等等，想盡辦法增加你體內的黃體素。

當然，若是患者月經規律、卵巢功能良好，也是可以完全依循患者原本的自然週期 （True Natural Cycle）、或是施打排卵針來刺激卵泡生長的半自然週期 （modified Natural Cycle） 以進行植入。

至於，到底是該採取何一種週期進行植入？這個部分，我想我們還是回歸到生殖醫師的專業領域，在此不贅述。

中醫藥・養內膜

中醫藥調整人體運作的方式，建議可以看作是一個「協助體內各器官與系統達到動態平衡，進而得以自行調節能量循流」的過程。



因為每個身體有恙的人，體內都會出現「某些特定的生理活動過度激烈」、而且「某些生理反應，卻又相對疲弱的」不協調狀態，例如許多與免疫相關的疾病，就是免疫系統過度活躍、負責調控的淋巴、黏膜屏障失靈的例子。



然而，在我個人的中醫臨床經驗裡，這類症狀與現象卻是很難單純以「過多就壓抑，過少就補充」的這種想法去處理，不然就不會出現「即使用了大量的免疫抑制劑，而免疫指數卻依然控制不良」的情況了。



根據質能守恆定律，能量無法被消滅，它只是被轉換了型態而繼續存在，我想這定律的概念，若是直接應用在人體內應該也是一樣。



過強的、集中在某處的能量（如發炎部位），成因可能是淤積、阻塞，而我們要思考的是如何將其疏通、引流、宣洩至其他更需要的部位。



功能不佳、能量不足的區域(如偏薄的子宮內膜)，我們則要想辦法開路，將它處過多的能量導引到這個位置來協助發展、修復。



我認為這就有點像是治水，需要用到「順勢而為」這個概念。



而且，我個人蠻喜歡另一個層次更高、更複雜的類似說法，這是古一大師對著尚未開啟靈性之門的奇異博士說的：「你無法讓河流聽命於你，而是必須臣服於它的水流，借用它的力量。」



奇異博士當時的回答是：「靠俯首稱臣來征服？這根本沒道理。」



一開始，我也無法真正理解這句話的涵義。但，隨著光陰流逝、人生經歷許多波折，這些看似磨難、實為磨練的養分，反饋到了我的臨床經驗之後，讓我對於這個說法有了新的體會與視野。



所以，用中藥養內膜這件事，雖然有一點複雜，但本質上卻也沒有你們想像中的難懂。

「你無法讓河流聽命於你，而是必須臣服於它的水流，借用它的力量。」 ——古一大師

註釋

WOI 是指每個人最適合的著床窗口（Window of Implantation），想確認自己的WOI，可以進行ERA（Endometrial receptivity array）子宮內膜受性檢測。