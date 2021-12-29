2021年十大環境新聞回顧：台灣百年大旱、玉山大火、COP26、四大公投⋯⋯

策畫：環境資訊中心；整理：李蘇竣、廖禹婷；設計：劉倩帆

災難

1. 最熱的一個月

今年7月，熱浪接連侵襲多個地方，接連傳出野火、乾旱、熱傷害等災情。

觀測報告指出，自人類開始記錄地球溫度以來，2021年7月打破長達142年的紀錄，寫下史上最熱的一個月。科學家表示，新紀錄再次印證氣候變遷為全球帶來的破壞。

2. 台灣百年大旱

2021上半年台灣陷入「百年大旱」，中部限水202天，農業損失超過80億。政府透過鑿井、海水淡化、再生水等方面「擰出水來」。

然而面對旱災更頻繁的未來，台灣水資源調度勢必面臨嚴峻考驗。

3. 玉山大火求償最高

今年5月，玉山國家公園杜鵑營地森林大火，延燒超過79公頃，焚燬無數珍貴高山林木，也燒出登山亂象。喬姓登山客等5人疑似盜伐林木生火，林務局求償新台幣2.2億元，創下森林大火求償最高金額紀錄。

然而，這場大火造成的生態浩劫，恐怕遠比求償金額更加嚴重。

政治

4. 1218四大公投

因COVID-19疫情延後四個月的全國性公民投票，在年底開出結果。由民間發起的「珍愛藻礁」與「重啟核四」，分別要求中油第三天然氣接收站遷離大潭，以及擁核人士主張核四啟封、商轉發電，最後皆未通過。

公投之後的路還很長，重大政策的創制與複決，需要更多公民社會的討論。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

5. 歐美氣候新局

「歡迎回歸巴黎協定！」今年1月美國總統拜登（Joe Biden）上台後，推出一系列氣候變遷行政命令，並帶領這個世界第二大溫室氣體排放國，重返國際氣候舞台。

同時，歐盟在7月發布大規模的氣候與能源「55套案」（Fit for 55），包括碳關稅、禁售燃油車等社會經濟層面措施，以達成2030年溫室氣體淨排放量比1990年減少55%、2050年第一個氣候中和大陸的目標。

6. 聯合國氣候大會（COP26）

被譽為2015年後最重要的國際氣候會議，也是人類扭轉氣候變遷頹勢的最後機會，COP26大會11月於蘇格蘭格拉斯哥登場，100多個國家簽訂甲烷協議、森林保護等承諾，全球升溫則維持限制在1.5°C的目標。

儘管延後一年舉辦，COP26仍難以脫離COVID-19陰霾，也替步入後疫情時代的我們，敲響面對氣候危機與轉型的一記醒鐘。

能源

7. 《氣候變遷因應法》草案出爐

在外界聲聲催促下，環保署提出《氣候變遷因應法》草案，納入2050年淨零目標，備受關注的「碳費制度」有望在2023年上路，相關細節還要留待子法討論。

因應淨零轉型，環保署也成立「氣候變遷辦公室」，由原先「減量」的思維，提高到「因應」與「調適」。

8. 2035中火無煤

中火燃煤除役時程延燒到國會。世界第四大燃煤電廠、我國最大發電廠的減煤計畫全國矚目。立法院1月通過主決議，中火將提前在2035年無煤化，老舊燃煤機組除役但不拆除。

台電表示雖然挑戰很大，將會盡全力達成，改善中部空氣品質。

Photo Credit: 中央社

科學

9. 聯合國重磅報告

聯合國重磅報告指出，2040年全球升溫將破1.5°C，若想實現《巴黎協定》的1.5°C目標，勢必要在10年內大幅減碳，到2050年實現淨零排放。

中研院研究則顯示，台灣年均溫已上升1.6°C，若不積極減碳，本世紀末很有可能將失去冬天。

10. 亞馬遜雨林成排碳源

大家熟知樹木的吸碳能力，但首次有數據證實，巴西亞馬遜雨林反而已成為碳排來源，背後原因就是大量的森林砍伐。

過去一年來，亞馬遜雨林濫伐面積相當於49個台北市，且資料顯示，巴西今年的濫伐面積仍將持續飆升。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航