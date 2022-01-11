研究人員使用雷射作為畫筆，在金屬表面上重現梵谷名作《星空》

文：劉詠鯤

在《光學》期刊的一篇研究中，研究人員展示如何利用雷射，在金屬上重現藝術家做畫時的流程：繪製線條、疊加顏色與擦除筆跡。最後他們在金屬上重現了梵谷的名作《星空》！

Photo Credit: Yaroslava Andreeva 在3*2吋的金屬表面重現的梵谷名作《星空》

提到在金屬表面上色，最直接的想法便是在上面使用顏料，例如我們在汽車上使用烤漆或是噴漆，這種方式是將一種有顏色的物質，覆蓋在金屬表面，可以快速的上色，但由於漆和金屬是兩種截然不同的物質，因此兩者之間的吸附力較弱，隨著日曬雨淋、撞擊，便容易脫落、「掉漆」。

另一種方式，則是透過改變金屬的表面性質。例如在本研究成果中，研究人員發現，透過控制雷射在金屬表面生成氧化層的厚度，便能產生不同的顏色。

但，等等，氧化層的厚度與我們看到的顏色有甚麼關係？讓我們先從看到顏色的來源說起。

顏色的來源

一個東西可以被我們肉眼所看到，是因為有光線從該物體進入到眼睛。而進入的光線波長，則決定了我們看到的顏色。例如樹葉之所以是綠色的，便是因為綠色光被樹葉反射進入了眼睛中。以詩意的角度來說，我們可能會說綠葉之所以是綠色，是因為它飽含了綠色的精華；但從光學的角度來說恰好相反，它吸收了所有的色光，唯獨將綠光反射出來。

如果不考慮反光等光源的變化，從任何角度觀看樹葉，看到的顏色都差不多。但生活中也有些東西，它的顏色五彩繽紛並且會隨著觀看角度不斷改變。最常見的例子便是肥皂泡泡上面流動的繽紛條紋。除了肥皂泡，許多生物身上的顏色也都具有類似的特徵，如蝴蝶翅膀、甲蟲外殼以及某些獨特的果實等等。這種五彩顏色背後的原理，是來自於「薄膜干涉」。

由於光波具有可以相互疊加的特性，當兩道光相遇時，它們會互相影響：波峰（極大值）與波谷（極小值）相遇時，兩個波的震動會剛好抵銷，稱為「相消性干涉」；若波峰與波峰相遇，則強度會加倍，稱為「建設性干涉」[1]。假設在空氣中有一層薄膜，由於組成成分與空氣不同，薄膜內部具有不同的折射率。若一道光以某個角度照射在薄膜上，薄膜的兩個介面都會發生反射並互相干涉。

作者提供 膜干涉示意圖。入射光在薄膜的不同介面產生之反射光，會互相干涉。可能會是建設性干涉（a），或是破壞性干涉（b），視光的波長（顏色）、薄膜厚度、入射角度等等因素決定

至於這個干涉是建設性還是相消性，和入射光的波長、薄膜的厚度、入射光角度等等都有密切的關係。

當我們在太陽下看著泡泡飛舞時，此時的光源：太陽光包含了從紅到紫各種顏色。每一種顏色由於波長不同，在泡泡上具有不同的干涉條件。若是黃與紅光滿足建設性干涉條件，其它顏色滿足相消性干涉，我們就能看到偏橘色的光。但由於干涉的條件和光波長以及薄膜的各種條件有關，我們的視角改變、泡泡薄膜厚度改變…等原因都會改變進入我們眼睛的光線成分比例。

這些泡泡上不同位置發生的複雜光線干涉，造就了五彩繽紛的現象！

在金屬表面作畫

在我們知道「薄膜干涉」也可以決定一個物體的顏色後，在金屬表面作畫便沒有那麼神秘了。

研究團隊首先將金屬表面清洗乾淨，再利用雷射將表面加熱到接近蒸發點的溫度，這時金屬會逐漸在表面生長出緻密且非常薄的氧化膜。透過加熱時間的長短，便能控制薄膜的厚度。不同的厚度，使得不同色光具有不同的干涉條件，如此便能產生不同的顏色。

透過實驗確定加熱時間與形成的顏色關係後，研究者就獲得了一個由加熱時間控制的「調色盤」以及一隻雷射「畫筆」。

這樣還不夠，研究者還發現，在特定的加熱時間下，金屬表面的氧化層可以被移除，回歸到金屬本來的表面情況。這就意味著，我們還擁有了「橡皮擦」！現在可以開始在金屬表面作畫囉！

這種上色方式，由於氧化膜與金屬之間具有非常緊密的連接，因此顏色具有非常高的穩定度以及附著能力，在工業上具有高度實用性；同時由於使用雷射作為畫筆，可以畫出細微的筆觸。也許在未來的某一天，在我們的金屬手機外殼上，使用放大鏡一看，能發現一場微觀版的達文西畫展呢！

註解

同理，波谷與波谷相遇時，亦稱為建設性干涉。

參考資料

V. P. Veiko et al., “Laser paintbrush as a tool for modern art”, Optica 8 , 5 pp.577-585 (2021)

, 5 pp.577-585 (2021) Researchers use laser paintbrush to create miniature masterpieces

本文由臺大科學教育發展中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航