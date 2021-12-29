2021/12/29,
勞工

陳松勇留新台幣200萬遺產給印尼看護，印尼媒體：雇主將看護視為家庭一份子

陳松勇留新台幣200萬遺產給印尼看護，印尼媒體：雇主將看護視為家庭一份子
TIMES Indonesia 對於陳松勇留遺產給印尼外勞Yule的報導。截圖自：TIMES Indonesia

我們想讓你知道的是

陳松勇看待Yuli如女兒，而Yuli則喊他「爸爸」，而為感謝Yuli的細心照顧，過去陳松勇就有贈送給Yuli黃金首飾，並表示以後若「爸爸」不在了，會給Yuli新台幣200萬，讓Yuli可回家鄉購買土地或創業，讓丈夫和孩子生活更好。

資深演員陳松勇本月17日過世，享壽80歲，他晚年飽受病痛，而為感謝長年照顧他的印尼看護Yule，他過世後將200萬新台幣遺產（約10億印尼盾）留給Yule。

《台灣英文新聞》報導，在陳松勇葬禮上，導演吳念真代表陳松勇家人發言，表示會協助實現他的遺願，並解釋道：「除了回報像女兒一樣的Yule之外，還有一筆錢將捐贈給慈善組織。」這消息也在印尼引起關注，因許多人出國從事照護工作，很多印尼網友都覺得陳松勇是一個善良大方的雇主，Yule能遇到這麼好的人非常有福氣。

而Yule在葬禮上接受採訪時表示：「我很感謝我爸爸，這段時間我爸爸對我很好，現在人走了，晚上爬起來心很痛。」

印尼媒體《Newsbeezer》報導，一生未婚也無子嗣的陳松勇於2000年從娛樂圈退休後，健康狀況便持續惡化，2006年中風、2009年胃潰瘍、2016年肺水腫，而來自印尼看護Yule是陳松勇的主要照顧者，照顧他達7年之久。

陳松勇待Yule如女兒，而Yule則喊他「爸爸」，為感謝Yule的細心照顧，過去陳松勇就有贈送她黃金首飾，並表示以後若「爸爸」不在了，會給Yule新台幣200萬，讓Yule可回家鄉購買土地或創業，讓丈夫和孩子生活更好。

《雅加達椰子報》也報導

「有許多印尼家庭工在國外工作時遭受雇主虐待的可怕故事，而在要做更多努力，來協助改善他們工作條件和維護他們權利同時，同樣值得注意的，是許多雇主也非常欣賞和尊重他們所做的工作，有些甚至將他們視為家庭的一份子，只是這些故事很少出現在媒體上。

台灣演員兼導演陳松勇，就想讓人們知道他多麼欣賞Yule，這位在過去幾年中一直是他主要照顧者的印尼女性。」

《雅加達椰子報》報導也引用陳松勇過去接受媒體採訪時，提到之後會留下一些錢給Yule；當時陳松勇表示，這筆錢對他來說不算什麼，但對Yule來說可能是一筆巨款，他想盡自己一份心意，尤其Yule在過去這些年把他照顧得這麼好。

新聞來源：

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒

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