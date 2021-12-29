只要美國「放水」，台灣有可能迅速成為「核武俱樂部」的一員

文：黃澎孝

最新一期《外交事務》（Foreign Affairs）刊出一篇題為〈Nuclear Capabilities on the Rise?〉的文章，其中，針對「核武國家的數量十年內是否有變」一事，廣詢50位外交安全領域專家看法。

結論認為：台灣和日本、南韓、伊朗以及沙烏地阿拉伯，未來10年都有可能晉級「核武俱樂部」。引起了國內外媒體不少關注。

台灣是否具備發展核武能力？

坦白說，台灣是否可能晉級「核武俱樂部」根本就是個老掉牙的「新聞」。

話說1975年，筆者曾代表政戰學校到台灣大學參加大專盃辯論賽。其中，有一個辯論題目就是「台灣該不該發展核武器？」

換言之，早在1975年（民國64年），也就是46年前，連普通大學生都知道台灣具有發展核武的能力了。以如今台灣的科技實力，真要發展核武，哪還需要十年功夫？

美國對台灣發展核武裝蒜多年

因此，我也壓根不相信，台灣當年的核武發展，是斷送在1988年1月9日叛逃美國的中科院核研所上校副所長張憲義身上。

道理很簡單，我們可以從以下幾個「問題」就可獲得「答案」：

台灣第一座核子反應爐是誰送的？ 台灣的核電廠是哪國製造的？ 台灣的核電燃料棒是哪國來的？ 台灣的核子工程師是在哪國留學的？

以上四大問題，答案只有一個；那不就：都是老美「給的」、「教的」嘛。

所謂「趙孟之所貴，趙孟亦能賤之」，台灣的核武發展能夠達到什麼程度？其實都掌控在老美手中。更何況還有張憲義、甚或是「張憲義們」在當時的台灣核武研究所內提供最核心的情報呢。所以，真正值得玩味的是，老美幹嘛要裝蒜這麼多年呢？

美台「核曖昧」是美中博弈籌碼

事實上，美國自1961年4月，提供台灣第一座原子反應爐，至1988年1月強行拆除中山科學院核研所的核子反應爐為止，27年間，台灣發展核武的傳聞，早已多次喧騰國際。美國為何不及早對台灣的核設施採取斷然措施呢？甚至於還有幾分刻意「縱容」的曖昧態度呢？

其實，美台之間這種長期的「核曖昧」，如果放到美中博弈的大框架裡來看，那就更容易解讀了。

我們只要回顧一下美國在1961年4月幫助台灣在清華大學完成安裝第一部原子爐的「時間點」，就可發現，這個時間和中國在1960年成立的「核武器研究所」的時間，非常「恰巧」地緊挨著。

這是否意謂著美國有意藉助台灣核能研究，來平衡中國的核武發展？

或者是「放縱」台灣的核武研究，讓台灣維持ㄧ定程度的「核曖昧」，不也是一種美中博弈的籌碼嗎？

美國制止台灣核武隨時也可放水

至於，為何遲至1988年，美國才借張憲義「人頭」一用，對外「官宣」：因台灣核武研究所副所長「叛逃」舉發，才「赫然發現」台灣的核武研究，已經到了只差3個月，就能夠研製出核彈的地步了。所以才採取斷然措施，終止了台灣的核武發展⋯⋯。

事實上，多年後從各方解密的資料顯示，當年美國之所以終止台灣的核武計畫，主要是因為蔣經國逝世，倉促繼任的李登輝又壓制不住軍事強人郝柏村。

然而，郝柏村在其久任參謀總長的任上，卻曾多次「關切」核武研發的進展，才讓美國政府不得不擔憂，如果當時台灣的核武研發成功，同時又掌握在軍事強人手中，將會讓台灣的政局和兩岸的情勢，增加許多難以掌控的風險。這才是美國之所以終止台灣核武發展的關鍵因素。

但是，就如一刀兩面，當美國大張旗鼓的在台灣「滅核」時，不啻也同時公開證明了台灣發展核武的實力。換言之，在未來的任何時間點上，只要美國「放水」，台灣就有可能迅速成為「核子俱樂部」中的一員。

這其中的「收放拿捏」，完全操控在美國手上，形成一種僅隔著一層薄紗的「核曖昧」，這不也是美中博弈中，有效「制中」的籌碼之一嗎？

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美中關係敵對重啟台灣「核曖昧」

近年來，美中關係已經質變為「準敵對」關係。連帶著也造成了美台關係「準盟邦」的質變。

另一方面，中國為了彌補其在傳統武器上與美國的落差，近幾年來，中國不但積極擴充其「核武庫」，同時還發展出類似「東風21」等多款「中程導彈」，並揚言可以打擊美國航母，達到「反介止」的目的。

值得玩味的是，我們台灣這幾年來，陸續研發量產的「雲峰飛彈」、「雄昇飛彈」和「天弓二增程」飛彈，也都已達到了「中程導彈」的門檻。

不但足以反制「東風21」，甚至於，只要換上核彈頭，台灣的中程導彈就足以威脅中國從東北的黑河到西南騰衝的「胡煥庸線」以東，全部主要城市和包括三峽大壩在內的關鍵戰略目標。

到底台灣有沒有可能在「關鍵時刻」，突然宣布擁有若干顆「核彈頭」呢？這層不能排除的「核曖昧」，能不影響到中國侵犯台灣的決心和判斷嗎？

如何解讀《外交事務》貼文？

因此，我們要如何解讀這期《外交事務》上，這篇推測未來10年有可能晉級「核武俱樂部」國家名單的文章呢？基本上，我認為這是美國刻意釋放的「核曖昧」。

質而言之，美國釋放出：如果「有人」敢幫伊朗發展核武，那麼，沙烏地阿拉伯就有可能晉身「核武俱樂部」。

同樣道理，如果「有人」繼續鼓勵北朝鮮的「核武秀」，或是在美國嚴重關切的西太平洋地區，持續「秀核武」。那麼日本、南韓甚至於台灣都有可能在未來10年內，陸續晉身「核武俱樂部」。