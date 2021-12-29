在野黨受不小打擊，執政黨也沒有開心：四大公投選票數字帶來的政治訊號

這次公投結果宛如縮小版的2004年總統大選，該年水扁在台南縣大贏20萬票，其它縣市敗多勝少total輸14萬，還是贏6萬。靠台南縣carry整個大選，哭啊。扣除台南市、高雄市，則四案同意皆大於不同意，側面反應近20年來台灣政治板塊變化並不大。也許是對公投期望太高，在野黨受不小打擊，但執政黨似乎也沒有開心，對比出有趣現象。

公投過後，在野黨有如「敗給執政黨大動員」、「比總統票少四百萬」等說詞，一來慰藉支持者，二來表示非戰之罪，三來打悲情牌。雖是為鞏固基本盤，但「敗給執政黨大動員」言下之意，難道在野黨不知道當局會砸錢跟你玩嗎？還是沒猜到當局會搞動員？

孫子兵法九變篇有提到：「無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾不可攻也。」 意思是，不可心存敵人不會出手的僥倖心態，而是隨時做好備戰。也就說，平常就該打好仗，而不是賭對手斷線、自爆，看不清對手強悍則必敗。

為何開局四公投民調皆領先？是執政黨還沒出手。我們常說，綠很會選舉，其中綠在選舉節奏一向都抓得很好，甚至是玩「養套殺」。

而「總統票少400萬票」這話更是破綻百出。且不說這偷換概念嚴重，人家少400萬票，還是贏你啊，況且同意票連400萬都不到。拿2018年藍推三案公投及這次藍推兩案公投比，也是少了近400萬票，綠亦對此論不加回應。這部分，我認為資深評論員黃暐翰那5點聲明講的非常好。

其實，在野黨真的不必糾結勝負，冷靜下來想，以執政黨的資源及主場優勢，還有操作能力，若早早出手，恐怕連希望都看不到，過往亦不曾有不綁大選通過的公投案。之所以失落是來自於「落差感」，不管放大到縣市或鄉鎮，藍都勝多，指控中南部、不投票的人，只是讓人民對在野黨更避而遠之，甚至更貼近執政黨。倒不如檢討看看，綠是如何逆轉勝的。

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一、定調藍綠

這是綠的第一步，這四個公投案除了核四五五波外，另外三案皆政治正確的，綠勢必得藍綠對決。當立倫喊四個同意後，就變的很關鍵。也許有人會說，像藻礁公投不碰藍綠，卻還是拉成藍綠對決。

我們舉例來說，小明到處說你是他女朋友，只要你沒有多加反駁，外界認為就是了，等到小明出事了再澄清你不是他女友，就已經來不及了。

二、客制套餐

定調藍綠後，假設你會投票，會只投一兩案嗎？都會想都來了都投吧？所以你只要特別支持或反對某案，就會四個都投票，更甚者四個同意或不同意。再者，藍綠對決的氛圍也會引發厭惡藍綠的中間選民反感。想投，但太政治就不想投，尤其是年輕人．公投門檻有二，只要投票率不過，或者不同意大於同意，都贏，尤其民調對執政黨不利。

三、打核四

核四公投是四案中相對危險的，如上述，操作四個不同意就得挑一案破口，且民調也呈現越年輕越挺核，表態率也高。必須說，如果投票是第一場公聽會後，同意要大勝不同意絕對是沒問題的，核四公投一度為全國焦點。

然而第二場公聽會後，英文對公投出手了，我認為這絕對是神之一手。綠擅於佈局，我常說藍像漫威宇宙，都當自己是什麼蜘蛛人、蝙蝠俠，而綠像一支軍隊，有人負責拆彈，有人負責轟炸，有人負責吸坦，專業分工。主帥往往不會親上火線，既然上陣表示其背後必當有相當複雜的計算，這部分，我想留給讀者想像。

四、守萊豬

其實四大公投綠都有屬於自己的說詞，其中最逆風非萊豬莫屬了，綠沒有規避此事，這非常正確，其邁甚至把「抗中保台」都搬出來。但綠操作是真的有這成分，將進口萊豬解釋為親美的價值選擇，也就是將萊豬延伸為親中、親美。你若挺萊豬，便是抗中保台，這不僅影響同意、不同意票，更影響投票、不投票，簡單明確。

五、非綠操作

首先是「公投無用論」，這是不少中間包含在野黨選民的主張，也是在野黨未知的隱藏勢力。再來是「藍各縣市首長」，但必須說藍現在問題是團結都還會輸，必須向外擴張。

「民調失調」這發生在了各家民調。「中間、年輕人」無感，一部份是有沒有興趣而不是重不重要，好比知道要用功讀書卻不能用功讀書。馬後砲的說，若公投案有關於流浪貓狗、男女感情等之類的議題也許可以刺激年輕人吧。

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結論

我認為，公投本來就是一場硬仗，有太多不安定因素，光公投無用論以及過往的投票率就是一座高牆，只不過在民調上投票率特別高，在綠也尚未出手前，暫時領先那也都是正常的。既然結束就得明白這只是個過程，接下來要看的是公投帶給各黨之間的警訊：

對藍來說，藍在地方上勝多敗少，表示2020年遭逢挫敗，但基本盤依舊與綠伯仲之間、渭涇分明，且藍縣市首長亦有不錯的民調反饋，以此為前提下藍可以較為放開接近「年輕人」。

相對的，綠格外重視年輕人，屆時必推出不少年輕候選人拉抬縣市長票，就要看藍有多少「誠意」，以及綠如高牆般的資源、主場優勢。

對白營來說，目前還在草創，僅能以戰養戰，於議員席次搶下更多地方基礎慢慢培養知名度，在藍綠夾殺下民眾黨各方面都會相當吃力（如淺藍、淺綠歸隊），這會更考驗候選人的個人品牌及行銷能力。而目前爭吵的大新竹合併，應該就是執政黨的「二虎競食」之計。