《聯合國家共同宣言》簽署80周年（上）：當時尚未走出「東亞病夫」陰霾的中華民國，為何能成為「四強」？

今年1月1日,我們迎接的不只是2022年的到來,同時還有《聯合國家共同宣言》(The Declaration by United Nations)簽署的第80周年紀念日。直到50年前的〈聯合國大會第2758號決議〉通過以前,中華民國國民是跟著全世界一起歡慶聯合國紀念日(The United Nations Day),高歌《聯合國凱歌》(The United Nations on the March)的。

然而半個世紀已經過去,台灣人民連123自由日記得的都已經不多了,更何況是聯合國紀念日或者《聯合國凱歌》,乃至於80年前在華府簽署的《聯合國憲章》。畢竟對許多台灣人而言,《聯合國家宣言》是由大陸時期的國民政府所簽署,是發生在「外國」的事情,與台灣這塊土地沒有關係,沒有特別去銘記的必要性。

不過從最早的聯合國日,並不是被設定在今天的10月24日,而是與美國國旗日相同的6月14日,我們就能夠明白聯合國這個組織的架構,投射的其實是美國總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)的個人理想。他認為在第一次世界大戰中取得勝利的協約國,不肯放棄殖民時代的迂腐思維,對戰敗國強取豪奪,是導致第二次世界大戰爆發的真正原因。

羅斯福總統創立聯合國的根本目的,是希望以美利堅合眾國為榜樣,打造一個不再有殖民主義、帝國主義、法西斯主義以及共產主義的世界。強國之間彼此不再劃分勢力範圍,而是團結一心帶領全球人民過上和美國人民一樣自由、民主又富裕的生活。為了防止侵略戰爭再度爆發,聯合國的最高境界是敦促所有國家放棄武力,把國際的秩序全權交給「四強」(Big Four)來維持。

「四強」也是1942年1月1日當天,在《聯合國家宣言》上最早簽字的四個國家,分別為美利堅合眾國、蘇維埃社會主義共和國聯邦、大不列顛與北愛爾蘭聯合王國以及中華民國。前面三強都具備同時與德國、日本作戰的能力,對歐洲和亞洲事務都有一定程度的話語權。而中華民國卻是一個尚未完全走出「東亞病夫」陰霾的弱國,是什麼原因讓羅斯福大力扶持中華民國成為第四強的呢?

Photo Credit: 聯合國官網 《聯合國家共同宣言》原件,目前仍收藏於聯合國

拉攏中國佔據道德制高點

羅斯福以1941年8月14日由美英兩國通過的《大西洋憲章》(Atlanta Charter)為藍本,希望建立一個以追求言論自由、信仰自由、免於匱乏的自由以及免於恐懼的自由等「四大自由」為目標,追求全球人類共同利益的世界政府。因此他追求的不只是打敗納粹德國和日本帝國這兩大軸心首謀,還希望英國能夠放棄所有海外殖民地,蘇聯則停止輸出共產主義革命。

可是看在邱吉爾(Winston Churchill)和史達林(Joseph Stalin)眼中,美國對夏威夷和波多黎各的武裝占領,乃至於對菲律賓實施的殖民統治,本身與英國在印度或者法國在越南的作為沒有什麼區別。美國雖然有不干涉舊大陸事務的優良傳統,卻還是將整個拉丁美洲納入自己的勢力範圍,本質上與蘇聯對波羅的海三小國還有芬蘭的態度也沒有什麼差異。

面對德軍凌厲的攻勢,邱吉爾與史達林都需要美國的援助,自然不可能直接否決羅斯福總統的提議。不過私底下,他們對於自己必須要在戰後繼續接受美國領導一事是非常不服氣的。邱吉爾和史達林同樣也不認為羅斯福總統提議建立聯合國,是為了全人類的福祉著想。英蘇兩國領袖都認為,羅斯福不過是想以聯合國為框架,把全世界都納入美國的勢力範圍而已。

美國確實可能殖民和侵略了不少國家,唯獨對中國是從19世紀以來一直維持友好的態度,甚至還以《門戶開放》以及《九國公約》等政策,設法維持中國的主權獨立與領土完整。因此中國人對美國的印象一般十分良好,而20世紀之初的中國雖然是一個弱國,卻又是一個擁有4億人口的大國,讓羅斯福總統相信他只要爭取到中國,就等於為聯合國爭取到全球五分之一人口的支持。

另外再加上鴉片戰爭以來,伴隨著朝貢體系的瓦解,中國不僅無法再像古代那般壓迫周邊的東亞小國,而且還成為列強侵略、瓜分和殖民的最大苦主。中國做為全球最大的有色人種國家,過去100年來長期遭到列強欺負,如果有一天能夠在美國的協助下翻身,甚至成為戰後世界秩序的制定者,那麼美國勢必將佔據英國和蘇聯所沒有辦法取得的道德制高點。

Photo Credit: 國史館 1942年1月5日,蔣中正在《事略稿本》上將簽署《聯合國家共同宣言》視為中華民國外交的最大成功

亞洲唯一的勝利戰場

羅斯福總統能夠讓中華民國成為世界第四強,也不是毫無所本的,因為回顧1941年12月到1942年6月這半年時間的戰局發展,我們不難發現英美盟軍呈現兵敗如山倒的姿態。只有在中國戰場,傳來勝利的消息,先是1941年12月20日,中華民國空軍美籍志願大隊重創來襲昆明的日本陸軍航空隊,將10架九九式雙引擎輕爆擊機當中的4架擊落。

接著在緬甸仰光,志願隊的P-40戰鬥機又在12月23日和12月25日的兩起空戰都贏得重大勝利。尤其是仰光聖誕節空戰,更是值得大書特書,因為志願隊擊敗的不是一般的日本陸軍飛行戰隊,而是日本陸軍最赫赫有名的飛行第64戰隊,由加藤建夫戰隊長指揮的「加藤隼戰鬥隊」。「飛虎隊」在中國和緬甸取得的空戰勝利,確實讓盟軍從失敗的黑暗中看到一絲勝利的曙光。