《聯合國家共同宣言》簽署80周年（下）：理想與現實的巨大差距，讓聯合國淪為戰勝國角逐利益的場所

爭奪中華民族主義者支持

接下來約兩年的時間，羅斯福總統持續在政治上力挺中華民國，一是為了要與日本爭奪中華民族主義者的支持，二是要同英國、蘇聯爭取戰後東亞地緣政治的主導權，三則有美國本身的戰略安排。

首先是日本以「大東亞共榮圈」的名義發動太平洋戰爭，從英美手中「解放」東南亞殖民地，確實鼓舞了以汪精衛為代表的許多中國民族主義者。畢竟過去100年來，瓜分和侵略中國的國家不是只有日本，同時還包括了與美國系出同源的英國。

中國民族主義者不是只有主張聯美抗日的，也有主張聯日抗英美的存在，因為終究在歷史和文化上，日本與中國是遠比英美與中國還要親近的，都是同文同種的東亞民族。為了不讓中國民族主義者倒向日本，羅斯福總統壓迫英國放棄所有在中國的租界，甚至還考慮要逼迫英國連香港一起放棄。

日本則一邊慫恿汪精衛政權在1943年1月9日對英美宣戰，一邊將日軍從英美手中奪取的英美在華租界交還給南京國民政府。兩天之後，英國和美國相繼與重慶國民政府簽署《平等新約》，正式放棄除了香港之外一切在中國的租界與治外法權。不過因為天津及上海的英美租界，此刻實際上是控制在日本手中，英美沒有辦法把不控制在自己手裡的東西交還給重慶。

所以在爭取中華民族主義支持方面，起初日本是比美國還要稍微占一點上風的，淪陷區的中國平民一改對汪精衛「漢奸走狗」的印象，將致力於結束「百年國恥」的南京國民政府視為孫中山的正統傳人。可日本卻基於戰略考量，始終不肯將百年國恥的源頭，即1842年被割讓給英國的香港交還給南京國民政府，令汪精衛失色不少。

等到1943年11月，羅斯福總統又「慷他人之慨」，於開羅會議上決定把日本殖民地台灣和澎湖跟著東北一起交還給中華民國。這個決定當然沒有諮詢台灣人的意見，卻讓美國在爭奪中華民族主義上面取得壓倒性的勝利，因為日本連香港都不願意吐出來了，更何況是自己的殖民地台灣？英國在中國的影響力，也因為羅斯福的慷慨被連根拔起，讓邱吉爾氣在心裡口難開。

Photo Credit: 國史館 美國以主動廢除《不平等條約》，爭取中國民族主義者的好感，並趁機把英國的勢力排除於中國之外

理想與現實的巨大差距

從《聯合國家共同宣言》簽署開始，到1943年12月1日《開羅宣言》發表為止，羅斯福對中國的關注顯然是政治層面高於軍事層面。他成功將中華民族主義的話語權從日本手中搶了下來，並徹底取代英國成為了對中國最有影響力的國家。此刻蘇聯正忙於東線戰場對德軍的作戰，尚未廢除與日本簽署的《日蘇中立條約》，對遠東事務尚無話語權。

取得蔣中正支持的羅斯福，拿下了一切在中國還有東亞事務上的政治話語權。然而在軍事方面，雖然美國是因為珍珠港事變而參加第二次世界大戰的，但美軍卻始終把德軍視為首要敵人看待，採取「歐洲第一政策」，不願意向中國提供太多的戰略物資。甚至早在與《聯合國家共同宣言》簽署的同時一起進行的亞凱迪亞會議（Arcadia Conference）上，美軍就做出了不向中國派遣地面部隊的決定。

失去了滇緬公路之後，盟軍也只能透過駝峰航線向中國輸血，客觀上能運送給重慶的物資也不多。當日本把作戰重心放在東南亞或者太平洋的時候，中國戰場的國軍和日軍尚能「相安無事」。然而當日本海上運輸線受到中國起飛的第14航空軍戰機騷擾，決定動員52萬兵力在中國戰場上發動空前絕後的「一號作戰」時，國軍就招架不住了。

1942年英美盟軍一路輸到脫褲子，中國戰場不斷傳出勝利消息的情況，到了1944年就變成國軍一路輸到脫褲子，美英蘇三國則在歐亞兩大戰場上進入反攻狀態。盟軍之所能捲土重來，有相當大的原因確實是來自於國軍在1942年到1943年拖住日軍100萬部隊，因此中華民國並沒有失去「四強」地位。只是蔣中正在西方傳媒上，確實不再像1942年到1943年那般受到一面倒的歌頌。

更重要的是，此刻德國對蘇聯的壓力正在慢慢解除，讓史達林有更多的空間介入中國事務。利用國軍忙於應付日軍「一號作戰」攻勢的機會，蘇聯扶持新疆少數民族發起武裝獨立運動，甚至還得到中國共產黨的響應，對國民政府和美國都形成巨大的壓力。面對來勢洶洶的蘇聯，羅斯福為了避免同盟國破裂，要求蔣中正不得以強硬手段壓制東土耳其斯坦共和國和中共的挑戰。

許劍虹提供 「一號作戰」的失敗，重挫了國軍戰爭初期英勇抗敵的形象，圖為1944年進攻廣西的日軍

雅爾達密約的讓步

國軍在「一號作戰」中表現的不給力，乃至於美國在反攻菲律賓、硫磺島以及沖繩島時所遭遇到的巨大傷亡，都讓羅斯福總統相信同盟國戰勝日本的關鍵因素是爭取史達林的支持。所以他要求蔣中正以政治手段解決和東土、中共的紛爭。同時在1945年2月的雅爾達會議上，對史達林做出讓步，爭取蘇聯紅軍投入對日作戰。

在雅爾達會議上，史達林爭取到幾乎整個東歐被納入蘇聯的勢力範圍，還讓烏克蘭與白羅斯兩個蘇聯加盟共和國成為聯合國會員國，享有與其他主權獨立國家平等的投票權。自此之後，蘇聯在聯合國裡也開始有了自己的投票部隊，與掌握拉丁美洲的美國、掌握大英國協以及眾多歐洲流亡政府的英國旗鼓相當，讓中國的態度變得更加重要。

所以羅斯福雖然不再像太平洋戰爭之初那麼支持蔣中正，甚至傾向於戰後國民政府應該改制為多黨聯合政府，但考量到美國在聯合國裡的支持度，仍舊堅持中華民國保留「四強」席位。雖然國軍在「一號作戰」兵敗如山倒，卻仍在滇緬戰場上殲滅了兩個師團的日軍，這也讓美國有足夠的理由繼續讓中華民國扮演「四強」角色。