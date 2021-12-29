2021/12/29,
政治

《立場新聞》6名現任及前任高層被捕，警國安處200人搜辦公室

《立場新聞》6名現任及前任高層被捕，警國安處200人搜辦公室
《立場新聞》署任總編輯林紹桐被押返辦公室受查｜Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

《立場新聞》被認為是《蘋果日報》停刊後香港民主派最具影響力的網媒。

香港網絡媒體《立場新聞》6名現任及前任高層被捕，涉及《刑事罪行條例》的「串謀發布煽動刊物罪」。警方國安處又派逾200名警員到《立場》位於工廈的辦公室搜查，警方指手持根據《國安法》發出的法庭手令，可檢取新聞資料。

最新消息指被捕的《立場》署理總編輯林紹桐已即時辭去職務。而《立場新聞》除今早一段副採主陳朗昇被捕的直播影片外，至早上11時，網站及Facebook都沒有再更新。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像
《立場》辦公室已被封鎖搜查。

被捕三男三女，現職的只有34歲的署理總編輯林紹桐，其餘包括前總編輯及前董事鍾沛權（52歲），及4名前董事周達智（63歲）、吳靄儀（73歲）、方敏生（63歲）、何韻詩（44歲）。

何韻詩的Facebook專頁今早先後發布兩個帖文，先有發文指何韻詩被捕並被帶往警署調查，及後另一帖文提及「我心情OK，請各位關心我嘅朋友不用擔心。」

另外，警方亦帶同法庭手令到《立場新聞》副採訪主任陳朗昇位於沙田顯徑邨的住所。陳朗昇透過立場新聞Facebook開直播，聲稱警方以「串謀發布煽動刊物罪」作調查，可見數名警方人員持法庭手令上門，並指陳朗昇如繼續直播，「有機會干犯阻差辦公」，其後直播僅維持不到一分鐘便結束。陳朗昇其後被帶離住所。有報導指陳朗昇未被捕，目前為協助調查。

陳朗昇昨晚（28日）才以記協主席的身份出席記協第58屆周年晚宴致辭致辭全文），論及香港新聞自由及傳媒環境的改變。

而《眾新聞》也報導，《立場》一名會計相關人員今早也有警方到住所調查，但因該人員已上班，最終在《立場》辦公室附近的APM商場截獲被帶走。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
《立場新聞》副採訪主任陳朗昇

今早警方國安處派200名警員搜查《立場新聞》辦公室，並封鎖辦公室所在大樓14樓全層，禁止記者停留採訪，搜查行動仍在進行中。警方所派出的警員數目與去年搜查《蘋果》大樓的人數相差無幾。

警方表示，其行動根據《港區國安法》第四十三條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查觀塘區一網媒公司辦公室。搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力。警方今早亦有運送大量膠箱到《立場》的辦公室，相信之後會從辦公室帶走大批資料。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
《立場》辦公室所在工廈有大批警員駐守。

值得注意的是，今次被捕的5名《立場新聞》相關人員已離職，當中前總編輯及前董事鍾沛權11月初表示因「家庭原因」辭職，鍾沛權的妻子為前香港《蘋果日報》副社長陳沛敏，陳沛敏目前被控以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，還押至今，昨（28）日更被加控「串謀發布煽動刊物罪」。

而另外4名被捕的前董事，《立場新聞》今年6月在《蘋果日報》宣布停刊後，曾公告因《國安法》風險，下架所有5月份之前的評論文章，同時包括創辦人之一的余家輝，以及周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚等6名董事接受建議辭去董事職務，當時只餘下蔡東豪及鍾沛權兩名董事留任。今次被捕的周達智、吳靄儀、何韻詩及方敏生，他們都鮮少公開參與《立場新聞》的事務。

《國安法》在香港推行後，傳媒經營環境改變，《蘋果日報》停刊、壹傳媒被清盤，香港政府也在薀釀為「假新聞法」立法。保安局局長鄧炳強本月初曾指《立場新聞》有關智慧監獄的報道「偏頗」、「誤導」，「妖魔化」智慧監獄。他又指，《立場新聞》已非第一次「作出呢啲偏頗、誤導嘅報道」，他指《立場新聞》11月一篇有關中大衝突的報道與事實不符。


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