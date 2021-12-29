黃國昌指EMU900型電聯車平均每月故障近百次，台鐵：684件缺失、含2件影響列車延遲10分鐘

號稱「最美區間車」台鐵EMU900型電聯車，在4月份上路營運，11月份出現不明原因漏水。不過前立委黃國昌28日指出，漏水事件只是冰山一角，光是EMU901至EMU905五個列車編組，從5月至11月就出現684次故障。對此台鐵原先回應是車輛製造瑕疵，今（29）日則發布新聞稿，改稱是684件缺失，2件造成列車延誤逾10分鐘，其他682件對營運無影響。

黃國昌：EMU900型電聯車平均每月故障近100次

（中央社）前立委黃國昌28日在臉書貼文指出，台鐵EMU900新車營運7個月就故障684次。台鐵原本澄清是試車發現的瑕疵，後改口是營運後的故障和瑕疵共673件，但主要是不影響營運的小瑕疵。

黃國昌在臉書指出，今（2021）年4月，台鐵新型EMU900型電聯車正式營運，近日他接獲檢舉，光是EMU901至EMU905五個列車編組，從5月至11月，短短7個月竟出現高達684次故障，平均每月故障將近100次。

黃國昌說，這684次故障中，可能影響行車安全的故障，多達177次，比例高達25.8％，可能影響行車安全的故障，再細分為「嚴重故障」與「中度故障」，嚴重故障的比例超過27％，相當駭人，其中，更不乏「空壓機故障」、「主風泵故障」、「韌機嚴重故障無法緊韌」等嚴重情形，與普悠瑪事故時，列車所出現的故障如出一轍。

台鐵原本發澄清稿，說明「故障684次」是試車期間試車人員及第三方專業認證及驗證單位（IV&V）所列的車輛製造瑕疵，台鐵都已嚴格要求改正，並非故障。

不過，後來台鐵機務處副處長鄭國璽接受媒體訪問表示，事實上，EMU900試車期間有1771件缺失，已改善99.2％，還有14件持續改善，列車能投入營運代表無影響行車安全的事件，但營運後仍會有瑕疵，5月至10月共673件故障及瑕疵，故障是指延誤營運10分鐘以上，只有3件，當下都有排除，其他都是延誤未達10分鐘或對行車無影響的瑕疵，例如燈不亮、冷氣不冷、螺絲未鎖緊，也馬上都改善。

鄭國璽說明3起故障，包括列車自動保護系統ATP故障，但ATP核心系統無問題，是介面顯示螢幕發生黑屏，當下換螢幕後就恢復正常。

另一起是空壓機的電子卡問題，還有一起是第8車軔機的電子卡問題，但列車無使用問題，台鐵試車很嚴謹，連續試車80天要成功60天，電子卡問題在試車時並未發現，但營運後仍會追蹤，車輛製造商也會派人在台灣協助改善。

台鐵：共684件缺失，含2件延誤10分鐘影響營運

（中央社）前立法委員黃國昌昨天在臉書貼文，指接獲檢舉，台鐵EMU900列車7個月有684件違規。台鐵28日說是瑕疵，今天指出是缺失，2件造成列車延誤逾10分鐘，其他682件對營運無影響。

台鐵今日發布新聞稿，說明EMU900型列車驗收還在進行中，將持續加強測試及督促車商完成改善缺失；另依據契約規定，車商需負責自最後測試成功日起3年的保固，保固期間若有任何保固缺失，車商需負責改善完畢。

台鐵說，EMU901-905共5編組在今年5月至11月有684件缺失，發生在交車測試及營運期間，其中2件影響列車延遲超過10分鐘以上，其餘682件沒有影響營運服務。

台鐵指出，684件缺失中，4件為列車行駛中或出車前發生故障，625件可歸屬服務設備及工藝缺失，包括內裝飾板不平整、螺絲歪斜、播音有雜音、隔離貼紙破損等；55件可歸屬為系統功能缺失，包括牽引控制單元TCU無主控、冷卻系統接觸不良、軟體設定修正等。

台鐵表示，4件違規及處理情形如下：

一、6月1日EMU901發生不出力情形，以EMU800型替駛，列車延遲10分鐘以上，調查發現是零速度電驛（VZVR）接觸不良，更換備品後恢復正常。

二、8月28日EMU905發生列車自動保護系統ATP的人機介面MMI螢幕變成全藍色故障，列車延遲10分鐘以上，更換MMI螢幕後恢復正常。

三、9月20日EMU902的ATP無法開啟，重新開啟後正常，未造成列車延誤，返機務段後測試正常，未更換零件。

四、10月22日EMU903主風泵（空壓機）1台不工作，經檢查是斷路器有跳脫情形，經復位後正常。因EMU900型列車有4台主風泵，單一主風泵故障並不影響系統供氣功能，未造成列車延誤。

針對黃國昌28日臉書另提12月11日EMU904的第8車軔機系統故障部分，台鐵說，列入12月份統計件數，主要是軔機電子控制單元（BECU）電子卡故障，經更換備品後恢復正常。因列車的BECU是互為備援，第8車BECU失效時，其他車的軔力（煞車力）可以立即遞補，並未造成列車延誤。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺