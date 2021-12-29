2021/12/29,
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女性產檢假、配偶陪產假加碼至7日，雇主不給假最高罰30萬、公布機構與負責人姓名

女性產檢假、配偶陪產假加碼至7日，雇主不給假最高罰30萬、公布機構與負責人姓名
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立院三讀修正《性別工作平等法》，其中產檢假天數由5日增加為7日，配偶也有7天陪產假，而產檢假及陪產假期間，薪資照給。

（中央社）立法院28日三讀通過修正《性別工作平等法》部分條文，讓勞工配偶有陪產檢和陪產假共7日，較現行規定增2日，勞動部說，新增2天的薪資由雇主先支付，後續再向勞保局申請。

現行勞工懷孕可享產檢假5日、配偶陪產假5日，薪資由雇主支應，因應少子女化趨勢，立法院會三讀通過修正《性別工作平等法》部分條文，明定勞工妊娠期間，雇主應給予產檢假7日，陪伴配偶則有陪產檢和陪產假共7日，產檢假、陪產檢假、陪產假薪資照給。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛接受媒體聯訪指出，為了建構友善生養環境及考量中、小、微型事業單位的負擔，不論是產檢假、陪產假及陪產檢假，修法新增的2日薪資費用，全都由政府補助。

黃維琛說，產檢假日數由5日增加為7日，這項規定在修法前已於7月1日上路，如果雇主有給優於法令的2日薪資，都可向勞保局申請補助；根據統計，從7月1日至今，有475件次共547人申請，補助約128.1萬。

黃維琛指出，配偶的陪產假及陪產檢假將於修法通過後上路，配偶可以在7日的額度內自行運用，看是要陪產或者是陪產檢，新增的2日薪資也由雇主先支應，後續再向勞保局提出申請。根據統計，法案通過後，產檢假部分約10.2萬名勞工受益，預估經費約新台幣2.4億元，而陪產及陪產檢假約11.9萬名勞工受益，預估經費為3.8億元。

黃維琛也提醒，立法院三讀修法過後，不論是產檢假、陪產假及陪產檢假規定，只要勞工向雇主提出請假請求，雇主都不得拒絕，否則可開罰2萬至30萬，還可公布事業單位或事業主名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及處分金額。

三讀條文也明定，受僱於僱用30人以上雇主的受僱者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主請求每天減少工作時間1小時，而減少的工作時間，不得請求報酬與調整工作時間；若受僱於未滿30人雇主的受僱者，經與雇主協商，雙方合意後，也得以請求每天減少工時。

另外，本次修法也刪除《性別工作平等法》第22條，不論配偶就業與否，也不再限定須有正當理由，受僱者都可以申請育嬰留職停薪和家庭照顧假，以鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女責任。

此外本次修法也刪除《性別工作平等法》第22條，不論配偶是否就業不再限定須有正當理由，受僱者均可申請育嬰留職停薪及家庭照顧假，鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女責任。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺


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