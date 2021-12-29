立院三讀《數位發展部組織法》主管資通安全、數位產業，科技部將改為國科會

（中央社）立法院會28日三讀通過《數位發展部組織法》，明定其掌理的10大事項，包括國家數位發展政策、通訊傳播與數位資源的規劃、推動，及數位科技應用與創新發展環境的建構等。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議5月5日初審通過發展部組織法草案；行政院所提書面報告指出，數位發展部是為實現總統蔡英文揭示，加速推動台灣數位發展政見所籌設的專責機關。

行政院數位發展部籌備工作小組召集人郭耀煌當時列席報告則指出，數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，整體規劃國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達成國家數位轉型的目的。

全案28日在立法院會處理。三讀通過條文規定，數位發展部掌理的10款事項，包括國家數位發展政策的規劃、協調、推動、審議與法規擬訂及執行；通訊傳播與數位資源的整體規劃、推動及管理；數位科技應用與創新發展環境的建構及人才培育，以及國家資通安全政策、法規、重大計畫與資源分配等相關事項的擬訂、指導及監督；政府資訊、資安人才職能基準的規劃、推動及管理等事項。

三讀通過條文也規定，數位發展部置部長1人；政務次長2人、常務次長1人。此外，數位發展部為因應全球數位科技快速發展等情況，得依聘用人員聘用條例的規定，聘用數位科技與應用及管理等相關領域專業人員，其聘用員額不得超過100人。

行政院版草案原本數位發展部僅設有資通安全署，三讀條文增加了數位產業署。立法院會28日也三讀通過數位發展部《資通安全署組織法》，及數位發展部《數位產業署組織法》。

推動《數位產業署組織法》立法的民進黨立委劉世芳，在完成立法程序後發言提到，為了擘劃下一個世代的產業願景，政府透過組織再造的方式，提出《數位發展部組織法》草案，但卻未見有關數位產業發展之方案，恐不敷日新月異的科技進展及數位轉型需求。

劉世芳說，因此在5月5日司法及法制聯席交通委員會審查時，朝野立委保留行政院版《數位發展部組織法》草案第5條，也就是希望除了具備「煞車功能」的「資安署」之外，另外設立具備「油門性質」的「數位產業署」，期望帶動整體數位產業的發展。

劉世芳指出，有鑑於此，她率先提出第一份《數位產業署組織法》草案，也感謝行政部門從善如流，同意增設數位產業署。相信在成立數位產業署之後，台灣的數位產業更能「軟、硬兼備」，共同打造台灣高科技產業的「護國群山」。

數位發展部可能首長：郭耀煌、唐鳳、吳政忠

行政院表示，這是邁向國家數位轉型的重要組織改造工程，有關首任部長規劃，政務委員郭耀煌、唐鳳以及科技部長吳政忠皆為部長可能人選，但目前尚未定案。

行政院發言人羅秉成表示，未來數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用等，希望經由此次組織轉型的立法完成，加速促進國家數位轉型、做好資安維護工作。

羅秉成在媒體群組表示，《數位發展部組織法》是邁向國家數位轉型的重要組織改造工程，行政院長蘇貞昌感謝立法院審議通過此項重大法案，並特別感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、朝野各黨團及委員們的辛勞及支持。

行政院表示，數位發展部的政策規劃與諮詢、業務範疇與人員移撥等籌備項目，將依籌備小組召集人、政務委員郭耀煌的規劃進行。

府院幕僚對《中央社》記者表示，組織改造應該要先把相關員額處理清楚，現階段掛牌日期，以及相關首長人選不必操之過急。這名幕僚說，院長蘇貞昌已交代尋覓人選，包含郭耀煌、唐鳳，以及吳政忠都是舉才對象，畢竟數位發展部的組織形成與3人都有關係，且他們嫻熟業務，也是產業界可以接受的人，但截至目前還沒有討論。

羅秉成說，數位發展部的籌備工作，包括政策規劃與諮詢、業務範疇與人員移撥、規劃辦公廳舍、建置各項資訊系統等項目，將依郭耀煌規劃進行。至於媒體詢問數位發展部的掛牌時間及首任部長人選等議題，羅秉成表示，待確定後再對外說明。

科技部將再度改為國科會

科技部表示，正式啟動組織調整，將改制為國家科學及技術委員會，強化整合各部會的科技政策與資源，規劃最快2022年3月掛牌。

科技部發布新聞稿，未來組織定位如同國家發展委員會，將以國家整體科技發展的高度，協調台灣數位發展與產業創新，攜手數位發展部、經濟部、衛福部、農委會、文化部等，以跨部會、跨產學研的型態，引領台灣軟體、硬體整合創新。

科技部指出，三讀通過的組織法案仍待總統蔡英文公布施行，不過，科技部已加速整備法規、員額、預算等改制相關事宜，目前規劃最快明年3月掛牌，並將儘速送請行政院核定。

科技部長吳政忠表示，科技發展的能量，已不僅是國家目前與未來競爭力的指標，也是回應國內外社會挑戰與國家安全的關鍵。國家科學及技術委員會將肩負串接整合各部會的科技政策與資源、完善科技政策的執行與管理，以及累積技術與人才的責任。

科技部指出，轉型後的國家科學及技術委員會（簡稱新國科會），未來推動的重點工作與效益有3點。

第一，成立國家科學及技術委員會，將更有利深化基礎研究並連接上、中、下游的技術發展與產業應用，引領各部會進行科技前瞻研究，並合作制定推動人才的培育、延攬與留用政策，協力發展科研與產業創新生態圈。