波蘭媒體法案被指針對美資頻道，總統強勢否決避免與歐美陷入分歧

文：王國仲

「我將會否決法案，並將其退回議會重審。」波蘭總統杜達（Andrzej Duda）實踐自己的承諾，於12月27日否決一項具爭議性的新媒體法案。

波蘭國會在12月17日通過這項法案，主要內容為防止歐洲經濟區（European Economic Area）以外的企業，取得波蘭媒體公司或集團的控股權。

立法者宣稱該法案有助於保障波蘭媒體獨立性，不受俄國等具敵意的潛在行為者影響；反對者則批評，法案實為針對由美資把持的新聞頻道TVN24。TVN24母公司TVN是波蘭最大的私人媒體集團之一，主要股東包括美國知名電視頻道Discovery。如果新法案順利通過，Discovery將被迫出售其大部分股權，並退出波蘭媒體市場。

能持續在波蘭媒體業界站穩腳步，美方對此決定自然樂見其成。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）致電波蘭國安局長索洛克（Pawel Soloch）與另一位資深官員時，便表示樂見波蘭作出此決策；一名白宮發言人也指出，總統拜登（Joe Biden）「感謝杜達總統否決具爭議性的媒體法修正案。在波蘭即將於2022年1月1日接任歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE）前夕，傳遞出再正向也不過的訊號。」

美國駐波蘭大使館臨時代辦阿立由（Bix Aliu）也感謝杜達總統展現領導能力，為普世民主價值付出，並守護波蘭的投資環境：「同盟團結一致，更加強大！」TVN管理階層同時發出聲明，「心懷感激與喜悅」地歡迎總統決策，認為此舉能進一步深化與美關係。

否決執政黨決議，杜達總統避免與歐美陷入分歧

華盛頓在法案通過後曾表示「極度失望、深感困擾」；歐盟執委會發言人緯甘德（Christian Wigand）也稱法案「將嚴重侵害波蘭媒體自由與多元性」。杜達總統的決策，確實成功避免在東歐局勢混亂、俄羅斯虎視眈眈的情況下，和歐美陷入進一步意見分歧。

不過，這也意味著他公開反對其所屬政黨、同時也是波蘭第一大黨——法律與公正（Law and Justice）所推動的另一項政策。

法律與公正黨一向以極度保守主義著稱。他們反對墮胎合法化、安樂死、性教育與LGBTQ族群權益。以其角度而言，本次立法的目的是補上法律漏洞，在遵守歐盟規範的前提下，避免有心境外行為者（如俄羅斯）進一步影響波蘭媒體自主性。

杜達解釋，他認同關於波蘭媒體自主性的相關論述，但不認為新法應該溯及既往、影響現存商業結構與投資合約：「和我交流的人都在擔心這個情況，他們有不同看法，認為和平與安寧更加重要……疫情影響、通貨膨脹，我們現在已經有夠多問題，不需要再捲入另一場衝突。」

杜達談到新法可能引起的其他衝突，包括1990年簽署的一項波－美雙邊投資條約。新媒體法案內容將違反條約中對投資保護的相關規範：「如果我們達成協議，就必須遵守諾言，（如此一來）我們可以說波蘭是個光榮的國家……如果自己都無法遵守自己訂下的協議，其他人當然也不會遵守。」

儘管自2015年上任以來皆獲得法律與公正黨強力支持，這並非杜達第一次和它們產生意見分歧。2017年時，他便曾否決兩項法律改革案，認為新法將帶給檢察總長（同時身兼司法部長）過多權力。

波蘭新聞自由持續下滑，眾多人民反對新法案

將鏡頭聚焦在波蘭境內，法案通過後的周末，各地皆出現示威抗議人潮，總統府前也聚集數千位民眾，認為新法將進一步限縮媒體自由。根據TVN24統計資訊，已有近200萬名波蘭民眾簽署支持TVN24的請願書，更有不少私營媒體集團亦表態聲援。

華沙市長、前總統參選人特扎斯克夫斯基（Rafal Trzaskowski）向群眾喊話：「法案只是個開始，接著政府會開始實施網路言論審查，消除所有獨立訊息來源……但我們不會讓這種事情發生！」

TVN24的報導顯示，民眾揮舞波蘭與歐盟旗幟，高呼「放過TVN」、「自由媒體、自由人民、自由波蘭」。遊行群眾的一員，社會學教授拉西亞克（Beata Laciak）接受採訪時指出：「媒體自由是民主社會的重要支柱。這是我們今天站上街頭的原因。」

大眾的擔心或許其來有自。根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）資訊，自法律與公正黨於2015年取得政權起算，波蘭的新聞自由指數已大幅退步46名，在全世界僅排第64名。

批評者指出，法律與公正黨把持公共電視台TVP，並將其納為己用。該新聞台和多數地方性電視台都已成為政府喉舌，進一步侵害新聞自由與多樣性。

立法者表示遺憾：總統傷了人民的心

當然，法案支持者對總統決策表示遺憾。執政的聯合右翼聯盟成員、眾議院議員柯瓦爾斯基（Janusz Kowalski）在推特上寫道：「總統傷了許多波蘭人的心。2015年（取得政權時），我們承諾波蘭人要進行司法改革、整治媒體。總統在2017年否決了司法改革，今天又再次阻擋對波蘭媒體所有權透明度的監管。」