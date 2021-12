波蘭媒體法案被指針對美資頻道，總統強勢否決避免與歐美陷入分歧

文:王國仲

「我將會否決法案,並將其退回議會重審。」波蘭總統杜達(Andrzej Duda)實踐自己的承諾,於12月27日否決一項具爭議性的新媒體法案。

波蘭國會在12月17日通過這項法案,主要內容為防止歐洲經濟區(European Economic Area)以外的企業,取得波蘭媒體公司或集團的控股權。

立法者宣稱該法案有助於保障波蘭媒體獨立性,不受俄國等具敵意的潛在行為者影響;反對者則批評,法案實為針對由美資把持的新聞頻道TVN24。TVN24母公司TVN是波蘭最大的私人媒體集團之一,主要股東包括美國知名電視頻道Discovery。如果新法案順利通過,Discovery將被迫出售其大部分股權,並退出波蘭媒體市場。

能持續在波蘭媒體業界站穩腳步,美方對此決定自然樂見其成。美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)致電波蘭國安局長索洛克(Pawel Soloch)與另一位資深官員時,便表示樂見波蘭作出此決策;一名白宮發言人也指出,總統拜登(Joe Biden)「感謝杜達總統否決具爭議性的媒體法修正案。在波蘭即將於2022年1月1日接任歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE)前夕,傳遞出再正向也不過的訊號。」

美國駐波蘭大使館臨時代辦阿立由(Bix Aliu)也感謝杜達總統展現領導能力,為普世民主價值付出,並守護波蘭的投資環境:「同盟團結一致,更加強大!」TVN管理階層同時發出聲明,「心懷感激與喜悅」地歡迎總統決策,認為此舉能進一步深化與美關係。

否決執政黨決議,杜達總統避免與歐美陷入分歧

華盛頓在法案通過後曾表示「極度失望、深感困擾」;歐盟執委會發言人緯甘德(Christian Wigand)也稱法案「將嚴重侵害波蘭媒體自由與多元性」。杜達總統的決策,確實成功避免在東歐局勢混亂、俄羅斯虎視眈眈的情況下,和歐美陷入進一步意見分歧。

不過,這也意味著他公開反對其所屬政黨、同時也是波蘭第一大黨——法律與公正(Law and Justice)所推動的另一項政策。

法律與公正黨一向以極度保守主義著稱。他們反對墮胎合法化、安樂死、性教育與LGBTQ族群權益。以其角度而言,本次立法的目的是補上法律漏洞,在遵守歐盟規範的前提下,避免有心境外行為者(如俄羅斯)進一步影響波蘭媒體自主性。

杜達解釋,他認同關於波蘭媒體自主性的相關論述,但不認為新法應該溯及既往、影響現存商業結構與投資合約:「和我交流的人都在擔心這個情況,他們有不同看法,認為和平與安寧更加重要……疫情影響、通貨膨脹,我們現在已經有夠多問題,不需要再捲入另一場衝突。」

杜達談到新法可能引起的其他衝突,包括1990年簽署的一項波-美雙邊投資條約。新媒體法案內容將違反條約中對投資保護的相關規範:「如果我們達成協議,就必須遵守諾言,(如此一來)我們可以說波蘭是個光榮的國家……如果自己都無法遵守自己訂下的協議,其他人當然也不會遵守。」

儘管自2015年上任以來皆獲得法律與公正黨強力支持,這並非杜達第一次和它們產生意見分歧。2017年時,他便曾否決兩項法律改革案,認為新法將帶給檢察總長(同時身兼司法部長)過多權力。

波蘭新聞自由持續下滑,眾多人民反對新法案

將鏡頭聚焦在波蘭境內,法案通過後的周末,各地皆出現示威抗議人潮,總統府前也聚集數千位民眾,認為新法將進一步限縮媒體自由。根據TVN24統計資訊,已有近200萬名波蘭民眾簽署支持TVN24的請願書,更有不少私營媒體集團亦表態聲援。

華沙市長、前總統參選人特扎斯克夫斯基(Rafal Trzaskowski)向群眾喊話:「法案只是個開始,接著政府會開始實施網路言論審查,消除所有獨立訊息來源……但我們不會讓這種事情發生!」

TVN24的報導顯示,民眾揮舞波蘭與歐盟旗幟,高呼「放過TVN」、「自由媒體、自由人民、自由波蘭」。遊行群眾的一員,社會學教授拉西亞克(Beata Laciak)接受採訪時指出:「媒體自由是民主社會的重要支柱。這是我們今天站上街頭的原因。」

大眾的擔心或許其來有自。根據無國界記者組織(Reporters Without Borders)資訊,自法律與公正黨於2015年取得政權起算,波蘭的新聞自由指數已大幅退步46名,在全世界僅排第64名。

批評者指出,法律與公正黨把持公共電視台TVP,並將其納為己用。該新聞台和多數地方性電視台都已成為政府喉舌,進一步侵害新聞自由與多樣性。

立法者表示遺憾:總統傷了人民的心

當然,法案支持者對總統決策表示遺憾。執政的聯合右翼聯盟成員、眾議院議員柯瓦爾斯基(Janusz Kowalski)在推特上寫道:「總統傷了許多波蘭人的心。2015年(取得政權時),我們承諾波蘭人要進行司法改革、整治媒體。總統在2017年否決了司法改革,今天又再次阻擋對波蘭媒體所有權透明度的監管。」