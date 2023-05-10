台中捷運旁「文心愛悅」建案工安意外，吊臂「從天而降」砸破行徑中車廂，釀1死8傷

台中市南屯區文心南路上工地今天發生工安意外，業者在頂樓施工拆除塔吊時，不慎造成塔吊掉落，砸中捷運車軌，導致行進中捷運車廂損毀，現場救傷8人，分別為5男3女，其中1女性壓在車廂底已無生命跡象，還有其中1人為加拿大籍男子，分送中山醫院及林新醫院。

1女子當場死亡，其餘7人送醫觀察

《公視》報導，現場救傷8人，分別為5男3女，其中1人為加拿大籍男子，分送中山醫院及林新醫院。持續搜救後，消防局又發現一名約70歲女性乘客被壓在車廂底部，有開放性傷口，失去生命跡象，正報請檢察官相驗。

目擊乘客指出，「工地的吊架突然倒塌至軌道上，距離太近，行進間的列車長反應不及；我當時坐著，因為撞擊，東西都四分五裂了。」

《CTWant》報導，台中捷運的站務人員表示，當時他在月台上執勤，眼睜睜看著鷹架倒塌穿進車道，當時有列車剛好發動，他第一時間立刻通知行控中心剎車，但距離太短了，根本來不及，最後就直接撞上去了。

《聯合報》報導，有網友發布一段附近工地頂樓的監視器畫面，該段監視器清楚拍下，在興富發工地31樓頂的吊臂，因不明原因，從空中掉落，途中砸中其他樓層，最後才砸中行駛中捷運。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，此次台中捷運的意外，由檢察官胡宗鳴負責相驗死因，同仁將先到現場勘查，接著才將死者遺體移往台中殯儀館相驗，釐清死因，目前檢察官仍在勘驗現場，釐清案發經過。

建商：會負起法律責任

本次發生意外的建案為「文心愛悅」，地點位於南屯區文心南五路和文心南路口，地下6層，地上31層，標榜為「台中最美巴洛克建築」，只要5分鐘就可以抵達COSTCO好市多台中店、迪卡儂、宜得利家居等大型賣場。目前已經接近完工階段。

《經濟日報》報導，負責「文心愛悦」建案的興富發建設發表聲明指出，對於本次意外事故，公司深表遺憾，並強調意外所造成的損害，興富發就相關法律責任絕不推卸，對受傷的傷患，必盡最大的慰問及關懷。興富發建設表示，至於有關台中捷運的修復改善，公司將會同市政府專業單位修繕，讓捷運盡速通車，保障人民的權益。本次工程為興富發委託專業廠商「宇球國際興業有限公司」承攬執行塔吊拆除工程。

根據1111人力銀行上的公司介紹，「宇球國際興業有限公司」1994年創立至今，專業於塔式吊車、施工電梯專業規劃、機器租賃、專業維修團隊。在林口有一廠1300坪及二廠800坪的廠房 ，2014年9月南崁增設三廠3600坪，2017年6月增設青埔廠，有100人的規劃、施工、維修及保養團隊，操作手近200人。

房產專家Sway在臉書「Sway房市觀測站」針對吊臂貫穿中捷車廂一事發文，指出台灣最恐怖的建商當屬興富發，並且起底興富發建商的施工安全「黑歷史」，已經不是第一次發生工安意外。

行政院：儘速了解事故發生原因

行政院代理發言人羅秉成下午透過媒體群組轉述，陳建仁向死者家屬表達哀悼之意，並請衛福部協助全力救助傷患，也感謝第一時間到場救災人員。

陳建仁也要求勞動部、運安會等相關部會盡速了解事故發生原因，並盡力協助台中市政府，後續需在確保相關設施安全無虞情況下，盡速恢復台中捷運運行。

運安會代理執行長蘇水灶接受《中央社》記者訪問說，包括鐵道組、工程組及運輸安全組共10人，正集結將趕赴台中捷運意外現場，了解整起事故狀況。

蘇水灶說，目前這起意外屬於外物入侵，非軌道營運或安全管理問題，因引起社會關注，運安會將了解詳細情形並蒐集資料後，再決定是否調查。

總統府發言人林聿禪轉述，蔡英文向罹難者及家屬表達哀悼之意，並請衛福部提供傷者最好的救護。同時，蔡英文請相關單位盡速釐清事故發生原因，並協助台中市政府於確保相關設施安全無虞的情況後，盡速恢復台中捷運的運行。蔡英文也感謝現場救災人員，並期盼傷者早日康復。

台中捷運案發後派人疏散乘客，目前全線僅行駛北屯總站到市政府站以及九張犁站到高鐵台中站，兩段局部運轉；捷運市政府站到九張犁站則是停駛，事故原因正在調查中。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航